Денег стало меньше. УЕФА сократит призовые в еврокубках на ближайшие 5 лет

Стал известен общий призовой фонд Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020/21

  • 20.10.2020 20:39
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  • 2 комментария
Денег стало меньше. УЕФА сократит призовые в еврокубках на ближайшие 5 лет
© УЕФА

Призовой фонд европейских клубных соревнований будет сокращен на следующие 5 лет из-за убытков, вызванных пандемией COVID-19.

УЕФА сообщил своим 55 ассоциациям-членам, что в минувшем сезоне клубные соревнования (Лига чемпионов и Лига Европы) потеряли 514 млн фунтов стерлингов (564 млн евро) из-за сокращения доходов от телевидения и спонсоров, что вызвано задержкой турнира из-за пандемии коронавируса.

Ожидалось, что УЕФА распространит сокращение на 2 или 3 года, но письмо ассоциациям показывает, что было принято решение разделить бремя ответственности в течение 5 лет. Например, для английских клубов, соревнующихся в Европе, это будет означать, что их телевизионные и призовые доходы упадут примерно на 4% за 5 сезонов.

Также появилась информация, что общий призовой фонд Лиги чемпионов 2020/21 составит 1,95 миллиарда евро, а призовой фонд Лиги Европы 2020/21 равен 560 миллионов евро.

Напомним, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов получит по 15,25 млн, командам также начисляется бонус за победу в каждом матче основного раунда ЛЧ, который составляет €2,7 млн, а за ничью – €0.9 млн.

Кроме того, есть выплаты из маркетингового пула, который распределяется согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбивается между клубами, представляющими эту ассоциацию.

Также есть отдельные выплаты участникам весеннего плей-офф. Выход в 1/8 финала: по €9,5 млн, выход в 1/4 финала: по €10,5 млн, выход в 1/2 финала: по €12 млн, выход в финал: по €15 млн, победитель Лиги чемпионов дополнительно получит €4 млн, участники матча за Суперкубок УЕФА получат еще по €3,5 млн, а победитель – дополнительно €1 млн.

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Источник — The Times

(9 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 20.10.2020 21:19
    +2
    коронавірус не вічний..
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.10.2020 21:19
    +2
    коронавірус не вічний..
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 20.10.2020 21:28
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Вообще закройтесь,пандемисты ошалелые.Устроили цирк на долгие лета.Удачи.
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