Победа молодежки с пенальти, Шевченко настраивает команду на Германию

Главные новости за 9 октября на Sport.ua

  • 10.10.2020 07:05
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Победа молодежки с пенальти, Шевченко настраивает команду на Германию
© УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 октября.

1A. Все еще в игре! Украина U-21 минимально обыграла Румынию
Победу команде Ротаня принес точный удар Булецы с пенальти

1B. Каковы шансы Украины U-21 на выход на Евро-2021? Их почти нет!
В отборочном матче ЧЕ украинская молодежка нанесла поражение румынам

1C. ВИДЕО. Спорный пенальти. Булеца принес победу Украине U-21 над румынами
Украинская молодежка сохранила небольшие шансы на выход из группы

2A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «1:7 – это очень много. С ребятами состоялся разговор»
Наставник сборной Украины пообщался с прессой перед матчем Лиги наций

2B. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Лучшая реакция – показать хорошую игру с Германией»
Хавбек сборной Украины дал комментарий перед игрой Лиги наций

3A. Камбэк не состоялся. Джокович вышел в финал Ролан Гаррос
Там серба уже ждет Рафаэль Надаль

3B. Надаль – первый финалист Ролан Гаррос-2020
Испанец в трех сетах обыграл Диего Шварцмана

4. Это вам не Болонья. Супрягой заинтересовался Ювентус
Вскоре форвард «Динамо» сыграет против туринцев в Лиге чемпионов

5A. Динамо – Шахтер. Стало известно, когда соперники встретятся в УПЛ
Украинское классико состоится в рамках 9-го тура

5B. Шахтер вернулся к тренировкам. Работает всего 11 игроков
Команда работает в усеченном составе

6. Вратарь молодежки Ризнык довызван в сборную Украины
В распоряжении Андрея Шевченко появился еще один голкипер

7A. ЛУЧЕСКУ: «Буффон в Шахтере? Это что-то вроде трансфера Роналду в Ювентус»
Великий итальянец действительно вел переговоры о переезде в украинскую Премьер-лигу

7B. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Знаю, что испортил отношения с болельщиками Шахтера»
Румынский специалист еще раз объяснил свое резонансное решение работать с «Динамо»

8. ВИДЕО. Украинская пограничник и Роналду. Как стать знаменитой за пару часов
3 миллиона просмотров за 10 часов

9A. Беринчик снова победил ноунейма. Теперь ему нужно боксировать за титул
Лев Кравцив – о перспективах украинского боксера

9B. Бывший тренер Кличко: «Я кричал Владимиру: «Добивай Джошуа, добивай!»
Джонатон Бэнкс уверен, что украинец сожалеет, что не пошел до конца

10. Уже не каталонцы: 11 самых дорогих бывших игроков Барселоны
Sport.ua – об игроках, которые покинули «сине-гранатовых» за последние годы

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Источник — Sport.ua

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