Камбэк не состоялся. Джокович вышел в финал Ролан Гаррос

Новак Джокович в полуфинале Ролан Гаррос в пяти сетах обыграл Стефаноса Циципаса. Матч продолжался 3 часа и 58 минут.

В третьем сете Джокович не реализовал матчбол, после чего проиграл две партии подряд. Однако на пятый сет сил Циципасу не хватило – 1:6.

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1

В финале Джокович сыграет с Рафаэлем Надалем, который ранее в трех сетах обыграл Диего Шварцмана. Решающий поединок состоится в воскресенье, 11 октября.