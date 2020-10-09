Надаль – первый финалист Ролан Гаррос-2020

В первом полуфинале Ролан Гаррос-2020 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл аргентинца Диего Шварцмана, которому ранее проиграл на турнире в Риме. Матч продолжался 3 часа и 12 минут, третий сет Надаль выиграл на тай-брейке всухую.

1/2 финала

Диего Шварцман (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 3:6, 6:7 (0)

Для Надаля это 99-я победа за карьеру на Ролан Гаррос в 101 матче. 34-летний испанец вышел в свой 13-й финал в Париже (все 12 предыдущих он выиграл), в котором сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом. Решающий матч состоится в воскресенье, 11 октября.