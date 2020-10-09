Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 9 октября, на Открытом чемпионате Франции по теннису пройдут полуфинальные матчи у мужчин.
Во втором поединке 1/2 финала Новак Джокович (№1 ATP) сыграет против Стефаноса Циципаса (№6 ATP). Встреча начнется после первого полуфинала, в котором сразятся Диего Шварцман (№14 ATP) и Рафаэль Надаль (№2 ATP), но не ранее 18:00 по Киеву.
Ранее серб и грек играли между собой 6 раз, счет равный, на грунте Джокович ведет 1:0.
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Источник — Sport.ua
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