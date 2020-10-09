Каковы шансы Украины U-21 на выход на Евро-2021? Их почти нет!

В отборочном матче Евро-2021 U-21 украинская молодежка нанесла поражение румынам (1:0) за счет гола Сергея Булецы с крайне сомнительного пенальти.

Украинская сборная сохранила теоретические шансы на выход на Евро-2021 U-21, однако Sport.ua считает вероятность этого крайне призрачной.

Текущая ситуация в группе: Дания – 22 очка (8 игр), Румыния – 16 (8 игр), Украина – 10 (7 игр).

Для второго места Украине нужны три своих победы в оставшихся матчах плюс обязательные потери очков Румынии в обоих матчах – с Мальтой и Данией.

Первым дополнительным критерием являются личные встречи, а Украина уступает в этом показателе Румынии (1:0 дома, 0:3 на выезде). У Украины остались два матча против Северной Ирландии и одна игра с Мальтой. В случае трех побед Украина наберет 19 очков, и необходимо, чтобы Румыния (имеющая пока что 16 пунктов) набрала не более двух очков в матчах против Мальты и Дании.

Увы, Румыния может закрыть все теоретические расклады уже 13 октября, если дома победит Мальту. В первом круге на выезде румынская молодежка уверенно победила мальтийцев со счетом 3:0.

Потеря очков Румынией дома против Мальты 13 октября является крайне маловероятным исходом.

Даже если Украине повезет занять второе место, это не означает выход на Евро-2021 U-21. Только 5 лучших вторых команд из 9 групп получат путевки в финальную часть. И теоретически возможных 13 очков (при подсчетах отсекаются результаты матчей с аутсайдером группы), скорее всего, будет недостаточно, чтобы войти в их число.

Квалификация Евро-2021 U-21

Группа 8. Матчи 9 октября

Украина – Румыния – 1:0

Мальта – Дания – 1:3

Северная Ирландия – Финляндия – 2:3

Турнирная таблица

Оставшиеся матчи