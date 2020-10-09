Каковы шансы Украины U-21 на выход на Евро-2021? Их почти нет!

В отборочном матче Евро-2021 U-21 украинская молодежка нанесла поражение румынам (1:0) за счет гола Сергея Булецы с крайне сомнительного пенальти.
Украинская сборная сохранила теоретические шансы на выход на Евро-2021 U-21, однако Sport.ua считает вероятность этого крайне призрачной.
Текущая ситуация в группе: Дания – 22 очка (8 игр), Румыния – 16 (8 игр), Украина – 10 (7 игр).
Для второго места Украине нужны три своих победы в оставшихся матчах плюс обязательные потери очков Румынии в обоих матчах – с Мальтой и Данией.
Первым дополнительным критерием являются личные встречи, а Украина уступает в этом показателе Румынии (1:0 дома, 0:3 на выезде). У Украины остались два матча против Северной Ирландии и одна игра с Мальтой. В случае трех побед Украина наберет 19 очков, и необходимо, чтобы Румыния (имеющая пока что 16 пунктов) набрала не более двух очков в матчах против Мальты и Дании.
Увы, Румыния может закрыть все теоретические расклады уже 13 октября, если дома победит Мальту. В первом круге на выезде румынская молодежка уверенно победила мальтийцев со счетом 3:0.
Потеря очков Румынией дома против Мальты 13 октября является крайне маловероятным исходом.
Даже если Украине повезет занять второе место, это не означает выход на Евро-2021 U-21. Только 5 лучших вторых команд из 9 групп получат путевки в финальную часть. И теоретически возможных 13 очков (при подсчетах отсекаются результаты матчей с аутсайдером группы), скорее всего, будет недостаточно, чтобы войти в их число.
Квалификация Евро-2021 U-21
Группа 8. Матчи 9 октября
- Украина – Румыния – 1:0
- Мальта – Дания – 1:3
- Северная Ирландия – Финляндия – 2:3
Турнирная таблица
Оставшиеся матчи
- 13.10. Дания – Финляндия
- 13.10. Румыния – Мальта
- 13.10. Северная Ирландия – Украина
- 13.11. Мальта – Украина
- 17.11. Мальта – Финляндия
- 17.11. Украина – Северная Ирландия
- 17.11. Румыния – Дания
Николай Степанюк, Sport.ua
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