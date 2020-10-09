Каковы шансы Украины U-21 на выход на Евро-2021? Их почти нет!

В отборочном матче ЧЕ украинская молодежка нанесла поражение румынам

  • 09.10.2020 22:32
  • 1432 просмотра
  • 2 комментария
Каковы шансы Украины U-21 на выход на Евро-2021? Их почти нет!
© УАФ

В отборочном матче Евро-2021 U-21 украинская молодежка нанесла поражение румынам (1:0) за счет гола Сергея Булецы с крайне сомнительного пенальти.

Украинская сборная сохранила теоретические шансы на выход на Евро-2021 U-21, однако Sport.ua считает вероятность этого крайне призрачной.

Текущая ситуация в группе: Дания – 22 очка (8 игр), Румыния – 16 (8 игр), Украина – 10 (7 игр).

Для второго места Украине нужны три своих победы в оставшихся матчах плюс обязательные потери очков Румынии в обоих матчах – с Мальтой и Данией.

Первым дополнительным критерием являются личные встречи, а Украина уступает в этом показателе Румынии (1:0 дома, 0:3 на выезде). У Украины остались два матча против Северной Ирландии и одна игра с Мальтой. В случае трех побед Украина наберет 19 очков, и необходимо, чтобы Румыния (имеющая пока что 16 пунктов) набрала не более двух очков в матчах против Мальты и Дании.

Увы, Румыния может закрыть все теоретические расклады уже 13 октября, если дома победит Мальту. В первом круге на выезде румынская молодежка уверенно победила мальтийцев со счетом 3:0.

Потеря очков Румынией дома против Мальты 13 октября является крайне маловероятным исходом.

Даже если Украине повезет занять второе место, это не означает выход на Евро-2021 U-21. Только 5 лучших вторых команд из 9 групп получат путевки в финальную часть. И теоретически возможных 13 очков (при подсчетах отсекаются результаты матчей с аутсайдером группы), скорее всего, будет недостаточно, чтобы войти в их число.

Квалификация Евро-2021 U-21

Группа 8. Матчи 9 октября

  • Украина – Румыния – 1:0
  • Мальта – Дания – 1:3
  • Северная Ирландия – Финляндия – 2:3

Турнирная таблица

Оставшиеся матчи

  • 13.10. Дания – Финляндия
  • 13.10. Румыния – Мальта
  • 13.10. Северная Ирландия – Украина
  • 13.11. Мальта – Украина
  • 17.11. Мальта – Финляндия
  • 17.11. Украина – Северная Ирландия
  • 17.11. Румыния – Дания
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    VOlChebnic
      VOlChebnic, 09.10.2020 22:52
    +1
    Молодежка деградировала.Значит в ближайшем будущем взрослой сборной нечего ловить
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.10.2020 22:50
    +3
    Ротань слабенький тренер.. От і результат.. Або його відсутність.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.10.2020 22:50
    +3
    Ротань слабенький тренер.. От і результат.. Або його відсутність.
    Ссылка
    VOlChebnic
      VOlChebnic, 09.10.2020 22:52
    +1
    Молодежка деградировала.Значит в ближайшем будущем взрослой сборной нечего ловить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности