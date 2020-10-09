Все еще в игре! Украина U-21 минимально обыграла Румынию

«Без надії сподіваюсь!». С таким лейтмотивом известного стихотворения Леси Украинки заходила сборная Украины среди юношей возрастом до 21-го года на домашний поединок восьмого тура квалификации к чемпионату Европы-2021 против одногодок из Румынии. Игра на поле «Оболонь-Арены» в столице Украины между прямыми конкурентами в турнирной таблице нашего секстета велась лишь на два возможных исхода. Любой результат, кроме победы, не мог устраивать команду Руслана Ротаня, которая серьезно недобрала очков по ходу предыдущих противостояний. В том числе, и в игре первого круга против соперников по отчетной дуэли.



Сборная Румынии U-21 крайне успешно прошла этот квалификационный цикл, о чем говорили 16 набранных очков за семь поединков. При этом, внутри коллектива прошла смена кадров на позиции главного тренера, а Мирел Рэдой уже успел вылететь с главной командой страны из квалификации к перенесенному на 2021-й год «взрослому» Евро по итогу вчерашнего поединка с Исландией (1:2). Ему на смену пришел один из наиболее известных игроков Румынии нового тысячелетия – Адриан Муту, с которым команда уже сумела дважды победить на момент старта отчетного поединка.



Проблемы нашей сборной были известны всем небезразличным. Коллектив Руслана Ротаня в хаотичном порядке не набирал необходимые для борьбы очки. И если домашнее поражение лидеру группы, Дании, можно было компенсировать упущенной на выезде победой, то стартовая неудача с Финляндией (0:2) определенно задала тон всей последующей компании. Туда же можно было записать и проигранный за 15 минут поединок первого круга против Румынии (0:3).



Два совершенно разных по смысловой нагрузке тайма выдали команды в этот вечер. Однако стоит отметить, что команда Ротаня сумела сбросить с себя груз психологического давления, и провела большую часть игрового времени не просто в контроле мяча, но еще и в достаточно агрессивной атаке. Серьезно помешать этому мог эпизод на исходе первой четверти часа поединка, когда один из рывков по флангу завершился для Романа Вантуха растяжением мышцы. Защитника тут же подменил Орест Лебеденко, чего было вполне достаточно для продолжения прессинга в этой зоне.



И именно через левый фланг бросилась сборная Украины исполнять все свои подходы к штрафной, в то время как на противоположной половине поля не до конца уверенно выглядел в борьбе с Дубинчаком оборонец Опруц. Однако футболисты нашей сборной это заметили слишком поздно. Что примечательно – свой наиболее опасный эпизод в первой половине матча хозяева создали именно после подачи с правого фланга от Лунева, которую неудачным ударом в падении попытался замкнуть Назаренко. На второй тайм Ротань решил поднажать в проблемной зоне соперника, поэтому на поле вышел Топалов.



Реализовать данный шаг нашего тренерского штаба не удалось из-за повреждения у Опруца, вместо которого на поле после перерыва вышел Бобок, что нивелировало преимущество Топалова в «свежести» в ногах. Но крен атаки Украины в сторону правого фланга это не остановило. На финальные полчаса игры, когда победу нашей команде уже было положено, с оглядкой на оставшееся до финального свистка время, вырывать, на поле вышел Георгий Цитаишвили, и в завершении наступлений начала появляться осмысленность.



По факту, игрок киевского «Динамо» стал героем нашей сборной в этот вечер. Именно его рывок в правый фланг штрафной завершился, будем предельно честны, нарисованным пенальти якобы за фол Костаке. Румыны долго спорили, пока Булеца готовился к точному удару в левый верхний угол, но на матче не было VAR, поэтому арбитру не было на что опереться в своем решении.



Хозяева поля вышли вперед за 10 минут до конца основного времени, но тут же могли пропустить при подаче углового с левого фланга, которая завершилась ударом головой от Пашкану в ближнюю штангу. Нельзя не отметить неудачную игру Ризныка на перехвате, хотя наш голкипер до этого исправно справлялся с выбором позиции. На большее гостям времени не хватило, поэтому из столицы Украины они уезжают ни с чем, однако все еще имеют шансы единолично решить судьбу прохода в следующий раунд.



Следующим матчем для сборной Украины U-21 станет гостевая игра против Северной Ирландии, а Румыния будет принимать на своем поле главного аутсайдера нашей группы – Мальту.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа 8. 8-й тур.

Украина U-21 – Румыния U-21 - 1:0

Булеца, 80 (пен.)

Бондаренко, 24, Булеца, 58, Ризнык, 88 – Опруц, 42, Влад, 72, Костаке, 79

Украина U-21: Ризнык – Вантух (Лебеденко, 15), Сирота, Попов, Дубинчак – Батагов, Булеца, Бондаренко (Чех, 67) – Назаренко (Цитаишвили, 60), Сикан (Шевцов, 67), Лунев (Топалов, 46).

Румыния U-21: Влад – Опруц (Бобок, 46), Гицэ, Пашкану, Харуц – Чобану (Иту, 77), Марин, Олару – Мэцан (Дрэгуш, 65), Костаке, Ман (Моруцан, 77).

Арбитр: Фуркат Атажанов (Шымкент, Казахстан).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).



Удары (в створ): 11 (4) – 13 (7)

Угловые: 8 – 5

Оффсайды: 3 – 5.

УКРАИНА U-21-РУМЫНИЯ U-21.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C