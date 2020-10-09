Все еще в игре! Украина U-21 минимально обыграла Румынию

Победу команде Ротаня принес точный удар Булецы с пенальти

  • 09.10.2020 20:28
  • 9712 просмотров
  • 23 комментария
Все еще в игре! Украина U-21 минимально обыграла Румынию
© frf.ro

«Без надії сподіваюсь!». С таким лейтмотивом известного стихотворения Леси Украинки заходила сборная Украины среди юношей возрастом до 21-го года на домашний поединок восьмого тура квалификации к чемпионату Европы-2021 против одногодок из Румынии. Игра на поле «Оболонь-Арены» в столице Украины между прямыми конкурентами в турнирной таблице нашего секстета велась лишь на два возможных исхода. Любой результат, кроме победы, не мог устраивать команду Руслана Ротаня, которая серьезно недобрала очков по ходу предыдущих противостояний. В том числе, и в игре первого круга против соперников по отчетной дуэли.

Сборная Румынии U-21 крайне успешно прошла этот квалификационный цикл, о чем говорили 16 набранных очков за семь поединков. При этом, внутри коллектива прошла смена кадров на позиции главного тренера, а Мирел Рэдой уже успел вылететь с главной командой страны из квалификации к перенесенному на 2021-й год «взрослому» Евро по итогу вчерашнего поединка с Исландией (1:2). Ему на смену пришел один из наиболее известных игроков Румынии нового тысячелетия – Адриан Муту, с которым команда уже сумела дважды победить на момент старта отчетного поединка.

Проблемы нашей сборной были известны всем небезразличным. Коллектив Руслана Ротаня в хаотичном порядке не набирал необходимые для борьбы очки. И если домашнее поражение лидеру группы, Дании, можно было компенсировать упущенной на выезде победой, то стартовая неудача с Финляндией (0:2) определенно задала тон всей последующей компании. Туда же можно было записать и проигранный за 15 минут поединок первого круга против Румынии (0:3).

Два совершенно разных по смысловой нагрузке тайма выдали команды в этот вечер. Однако стоит отметить, что команда Ротаня сумела сбросить с себя груз психологического давления, и провела большую часть игрового времени не просто в контроле мяча, но еще и в достаточно агрессивной атаке. Серьезно помешать этому мог эпизод на исходе первой четверти часа поединка, когда один из рывков по флангу завершился для Романа Вантуха растяжением мышцы. Защитника тут же подменил Орест Лебеденко, чего было вполне достаточно для продолжения прессинга в этой зоне.

И именно через левый фланг бросилась сборная Украины исполнять все свои подходы к штрафной, в то время как на противоположной половине поля не до конца уверенно выглядел в борьбе с Дубинчаком оборонец Опруц. Однако футболисты нашей сборной это заметили слишком поздно. Что примечательно – свой наиболее опасный эпизод в первой половине матча хозяева создали именно после подачи с правого фланга от Лунева, которую неудачным ударом в падении попытался замкнуть Назаренко. На второй тайм Ротань решил поднажать в проблемной зоне соперника, поэтому на поле вышел Топалов.

Реализовать данный шаг нашего тренерского штаба не удалось из-за повреждения у Опруца, вместо которого на поле после перерыва вышел Бобок, что нивелировало преимущество Топалова в «свежести» в ногах. Но крен атаки Украины в сторону правого фланга это не остановило. На финальные полчаса игры, когда победу нашей команде уже было положено, с оглядкой на оставшееся до финального свистка время, вырывать, на поле вышел Георгий Цитаишвили, и в завершении наступлений начала появляться осмысленность.

По факту, игрок киевского «Динамо» стал героем нашей сборной в этот вечер. Именно его рывок в правый фланг штрафной завершился, будем предельно честны, нарисованным пенальти якобы за фол Костаке. Румыны долго спорили, пока Булеца готовился к точному удару в левый верхний угол, но на матче не было VAR, поэтому арбитру не было на что опереться в своем решении.

Хозяева поля вышли вперед за 10 минут до конца основного времени, но тут же могли пропустить при подаче углового с левого фланга, которая завершилась ударом головой от Пашкану в ближнюю штангу. Нельзя не отметить неудачную игру Ризныка на перехвате, хотя наш голкипер до этого исправно справлялся с выбором позиции. На большее гостям времени не хватило, поэтому из столицы Украины они уезжают ни с чем, однако все еще имеют шансы единолично решить судьбу прохода в следующий раунд.

Следующим матчем для сборной Украины U-21 станет гостевая игра против Северной Ирландии, а Румыния будет принимать на своем поле главного аутсайдера нашей группы – Мальту.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа 8. 8-й тур.

Украина U-21 – Румыния U-21 - 1:0

 Булеца, 80 (пен.)

 Бондаренко, 24, Булеца, 58, Ризнык, 88 – Опруц, 42, Влад, 72, Костаке, 79

Украина U-21: Ризнык – Вантух (Лебеденко, 15), Сирота, Попов, Дубинчак – Батагов, Булеца, Бондаренко (Чех, 67) – Назаренко (Цитаишвили, 60), Сикан (Шевцов, 67), Лунев (Топалов, 46).

Румыния U-21: Влад – Опруц (Бобок, 46), Гицэ, Пашкану, Харуц – Чобану (Иту, 77), Марин, Олару – Мэцан (Дрэгуш, 65), Костаке, Ман (Моруцан, 77).

Арбитр: Фуркат Атажанов (Шымкент, Казахстан).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 11 (4) – 13 (7)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 3 – 5.

УКРАИНА U-21-РУМЫНИЯ U-21.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(36 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 21:25
    0
    stop2018, 09.10.2020 20:36
    Т.е. за такой пеналь и такую победу не стыдно? Победы не пахнут???
    А когда в наши ворота ставят левый пенальти?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 21:18
    -2
    Ya H, 09.10.2020 21:06
    Иди в копанку гавкай, жывотное
    ты уже там?
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 09.10.2020 21:06
    0
    erty, 09.10.2020 20:52
    дебил ты ,ты не люди,простой я с людьми,ты в это число не входишь!
    Иди в копанку гавкай, жывотное
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 09.10.2020 21:04
    +2
    З таким складом Тренер виграв би групу, але в нас Ротань Сильніше було лише покоління Мілі і ко..
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:53
    -4
    Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:52
    Круто нам би так з 1-го пеналя стати одразу 3 ризи чемпіонами...
    тебе это ну не как !ты на это не готов!твое пасти!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:52
    +3
    erty, 09.10.2020 20:50
    приносит,немцы с левого пеналя стали три раза чемпионами,так что узпокойся это футбол
    Круто нам би так з 1-го пеналя стати одразу 3 ризи чемпіонами...
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:52
    -3
    Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:50
    У тебе що брак спілкування? Що ти до людей за слова чіпляєшся. Це все через те, з таким дибілом як ти ніхто не хоче розмовляти. Будь простіше - і все буде ок.
    дебил ты ,ты не люди,простой я с людьми,ты в это число не входишь!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:50
    0
    erty, 09.10.2020 20:47
    Черенков-1987. Сотый гол с пеналя, которого не было и шкандаль после "Спартак" - "Днепр
    вот это вспомни и зоглохни!
    У тебе що брак спілкування? Що ти до людей за слова чіпляєшся. Це все через те, з таким дибілом як ти ніхто не хоче розмовляти. Будь простіше - і все буде ок.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:50
    -2
    Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:48
    Не варто все що пишуть сприймати буквально на 100%. Я мав на увазі, що пеналь зовсім лівий, і така перемога не приносить ніякого задоволення.
    приносит,немцы с левого пеналя стали три раза чемпионами,так что узпокойся это футбол
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:48
    -2
    erty, 09.10.2020 20:44
    ты много пеналов видел?
    Не варто все що пишуть сприймати буквально на 100%. Я мав на увазі, що пеналь зовсім лівий, і така перемога не приносить ніякого задоволення.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:47
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:46
    Ще щось подібне було у ворота Шахтаря у матчі з МС.
    Черенков-1987. Сотый гол с пеналя, которого не было и шкандаль после "Спартак" - "Днепр
    вот это вспомни и зоглохни!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:46
    0
    Ще щось подібне було у ворота Шахтаря у матчі з МС.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:45
    -1
    con clusion, 09.10.2020 20:43
    Колос - Мариуполь.)
    Там же ж наші судили - таке не рахується!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:44
    -2
    Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:39
    Лівішого пеналя ще не бачив. Звичайно вітаю наших з перемогою, однак така собі сумнівна. Гравці хороші - тренер ніякий. Поставте Петракова - буде результат. А так тільки " за заслуги" посади роздають....
    ты много пеналов видел?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:43
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:39
    Лівішого пеналя ще не бачив. Звичайно вітаю наших з перемогою, однак така собі сумнівна. Гравці хороші - тренер ніякий. Поставте Петракова - буде результат. А так тільки " за заслуги" посади роздають....
    Колос - Мариуполь.)
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:40
    +1
    stop2018, 09.10.2020 20:36
    Т.е. за такой пеналь и такую победу не стыдно? Победы не пахнут???
    вспомнишь это -Финал чемпионата мира по футболу 1990
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:39
    +3
    Лівішого пеналя ще не бачив. Звичайно вітаю наших з перемогою, однак така собі сумнівна. Гравці хороші - тренер ніякий. Поставте Петракова - буде результат. А так тільки " за заслуги" посади роздають....
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:39
    0
    stop2018, 09.10.2020 20:36
    Т.е. за такой пеналь и такую победу не стыдно? Победы не пахнут???
    Это субсидия.)
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:37
    +4
    con clusion, 09.10.2020 20:32
    Не зря деды парней поднимали целину в Казахстане
    НЕпенальти и победа...
    Дома и Живчик помогает.
    ты говоришь или бредишь?
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 09.10.2020 20:36
    -4
    Т.е. за такой пеналь и такую победу не стыдно? Победы не пахнут???
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 20:35
    +6
    Тактически самая сильная игра от Ротаня. Была и агрессия и контроль мяча и прессингом. Румыны тоже сильно играют. Жалко что так изначально не играли. В таком же стиле и сб сыграть с Германией.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:37
    +4
    con clusion, 09.10.2020 20:32
    Не зря деды парней поднимали целину в Казахстане
    НЕпенальти и победа...
    Дома и Живчик помогает.
    ты говоришь или бредишь?
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 09.10.2020 20:32
    +4
    Сподобалася гра Батагова, бачу в ньому перспективу на майбутнє
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:52
    +3
    erty, 09.10.2020 20:50
    приносит,немцы с левого пеналя стали три раза чемпионами,так что узпокойся это футбол
    Круто нам би так з 1-го пеналя стати одразу 3 ризи чемпіонами...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:39
    +3
    Лівішого пеналя ще не бачив. Звичайно вітаю наших з перемогою, однак така собі сумнівна. Гравці хороші - тренер ніякий. Поставте Петракова - буде результат. А так тільки " за заслуги" посади роздають....
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 09.10.2020 21:04
    +2
    З таким складом Тренер виграв би групу, але в нас Ротань Сильніше було лише покоління Мілі і ко..
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:47
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:46
    Ще щось подібне було у ворота Шахтаря у матчі з МС.
    Черенков-1987. Сотый гол с пеналя, которого не было и шкандаль после "Спартак" - "Днепр
    вот это вспомни и зоглохни!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 20:40
    +1
    stop2018, 09.10.2020 20:36
    Т.е. за такой пеналь и такую победу не стыдно? Победы не пахнут???
    вспомнишь это -Финал чемпионата мира по футболу 1990
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 21:25
    0
    stop2018, 09.10.2020 20:36
    Т.е. за такой пеналь и такую победу не стыдно? Победы не пахнут???
    А когда в наши ворота ставят левый пенальти?
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 09.10.2020 21:06
    0
    erty, 09.10.2020 20:52
    дебил ты ,ты не люди,простой я с людьми,ты в это число не входишь!
    Иди в копанку гавкай, жывотное
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:50
    0
    erty, 09.10.2020 20:47
    Черенков-1987. Сотый гол с пеналя, которого не было и шкандаль после "Спартак" - "Днепр
    вот это вспомни и зоглохни!
    У тебе що брак спілкування? Що ти до людей за слова чіпляєшся. Це все через те, з таким дибілом як ти ніхто не хоче розмовляти. Будь простіше - і все буде ок.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:46
    0
    Ще щось подібне було у ворота Шахтаря у матчі з МС.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:43
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 09.10.2020 20:39
    Лівішого пеналя ще не бачив. Звичайно вітаю наших з перемогою, однак така собі сумнівна. Гравці хороші - тренер ніякий. Поставте Петракова - буде результат. А так тільки " за заслуги" посади роздають....
    Колос - Мариуполь.)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:39
    0
    stop2018, 09.10.2020 20:36
    Т.е. за такой пеналь и такую победу не стыдно? Победы не пахнут???
    Это субсидия.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности