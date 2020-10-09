Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа 8. 8-й тур.

Украина U-21 – Румыния U-21 - 1:0

Булеца, 80 (пен.)

Бондаренко, 24, Булеца, 58, Ризнык, 88 – Опруц, 42, Влад, 72, Костаке, 79

Украина U-21: Ризнык – Вантух (Лебеденко, 15), Сирота, Попов, Дубинчак – Батагов, Булеца, Бондаренко (Чех, 67) – Назаренко (Цитаишвили, 60), Сикан (Шевцов, 67), Лунев (Топалов, 46).

Запасные: Нещерет, Бражко, Цитаишвили, Белошевский, Скорко.

Румыния U-21: Влад – Опруц (Бобок, 46), Гицэ, Пашкану, Харуц – Чобану (Иту, 77), Марин, Олару – Мэцан (Дрэгуш, 65), Костаке, Ман (Моруцан, 77).

Запасные: Айоани, Бэлуцэ, Ганя, Кымпану, Дрэгушин.

Арбитр: Фуркат Атажанов (Шымкент, Казахстан).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Наши оценки:





Украина U-21 (замены): Лебеденко – 6,0, Топалов – 6,0, Цитаишвили – 6,5, Чех – 6,0, Шевцов – 6,0.

Румыния U-21 (замены): Бобок – 5,5, Дрэгуш – 6,0, Моруцан – б/о, Иту – б/о.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, три минуты.



90 мин. Очередной оффсайд у Шевцова.



88 мин. За затягивание времени желтую получил Резник.



85 мин. Удар Костаке низом из-за пределов штрафной доставил мяч в руки Ризныку.



82 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Пашкану головой отправил мяч в левый каркас ворот, опередив Ризныка на подаче углового!



80 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Не оставил шансов голкиперу Булеца ударом с пенальти в левый верхний угол!



79 мин. ПЕНАЛЬТИ! Костаке сбил Цитаишвили в правом фланге штрафной!



77 мин. ЗАМЕНЫ У РУМЫНИИ. Иту вышел вместо Чобану, а Мана заменил Моруцан.



75 мин. МОМЕНТ! Ударом с острого угла на правом фланге штрафной Дрэгуш отправил мяч в руки Ризныку.



72 мин. На желтую посадили Влада за затягивание ввода мяча в игру.



70 мин. ДВА МОМЕНТ! Шевцов и Попов последовательно расстреливали головой ворота соперников, но Влад отразил обе попытки!



69 мин. МОМЕНТ! Олару завершил рывок в центр нашей штрафной ударом точно в Ризныка!



67 мин. ЗАМЕНЫ У УКРАИНЫ. Вместо Бондаренко и Сикана вышли Чех и Шевцов соответственно.



65 мин. ЗАМЕНА У РУМЫНИИ. Дрэгуш вышел вместо Мэцана.



64 мин. Угловой на левом фланге своей подачей Топалов заработал, но доставить мяч на голову партнерам не удалось Булеце.



63 мин. Катаем мяч по чужой половине, но без продвижения.



60 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Цитаишвили вышел вместо Назаренко.



58 мин. Булеца опасно сыграл в отборе в центре поля против Чобану.



57 мин. Подача с левого фланга от Сикана пришлась в руки голкиперу.



55 мин. Харуц попал в оффсайд после передачи по правому флангу.



52 мин. Сикану не удалось качественно пробить головой при подаче углового с левого фланга на ближний угол вратарской.



51 мин. Марин перехватил прострел Топалова с левого фланга.



49 мин. Проход Мана по правому флангу завершился угловым.



48 мин. Повреждение у Дубинчака.







46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Топалов заменил Лунева, а вместо Опруца вышел Бобок.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.



45 мин. Дубинчак и Опруц жестко столкнулись на фланге.



42 мин. За толчок в спину Лунева предупрежден Опруц.



41 мин. Мэцан с правого фланга штрафной пробивал в дальний, однако Сирота успел подставить ногу.



40 мин. Навес Батагова с правого фланга пришелся в руки Владу.



38 мин. Мог бы быть испорченный голевой момент у Сикана, который завершал прострел Назаренко с левого фланга, но будет лишь оффсайд.



37 мин. ОПАСНО! Выстрел Бондаренко из полукруга у штрафной отправил мяч над перекладиной!







36 мин. Фол от Мана в борьбе с Лебеденко на правом фланге.



34 мин. Оффсайд у Опруца после быстрой передачи в левый фланг.



32 мин. ОПАСНО! Ох, как неудачно пробил в падении Назаренко, завершая подачу Лунева с правого фланга!



30 мин. Назаренко неплохо стрелял с левого фланга, но Марин в центре штрафной был один. Впрочем, с заработанного углового Украина подала также неудачно.



28 мин. Попов перехватил подачу с левого фланга от Мэцана.



26 мин. Перехватили прострел с левого фланга от Лебеденко румыны.



24 мин. Желтую получил Бондаренко за фол против Олару в центре поля.



22 мин. Дубинчаку мяч попал в корпус при подаче соперников с правого фланга, а не в руку, как им хотелось.



21 мин. ОПАСНО! За лицевую перевел мяч Ризнык при попытке Чобану пробить от левого угла штрафной!







20 мин. Ман простреливал от лицевой на правом фланге, но на мяч никто не пошел.



19 мин. Получил по ногам Ман в центре поля от Лебеденко, но игру арбитр не остановил.



17 мин. Лунев не захотел бить по воротам, получив в центре штрафной прострел Назаренко с левого фланга.



16 мин. Роман еще и рывок сделал перед своей заменой.



15 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Вантуха заменил Лебеденко.



13 мин. Что-то с мышцей бедра на правой ноге у Вантуха.



11 мин. Удар головой от Попова в завершении подачи углового на левом фланге был неудачным.



11 мин. Марин в подкате сумел выбить мяч у Назаренко в контратаке на левом фланге нашей сборной.



10 мин. Чобану был сбит на левом фланге атаки усилиями Лунева.



8 мин. Костаке мог и пробить после аута с левого фланга, но не остановил мяч в нашей штрафной.



6 мин. Гол. Оффсайд. Ман пробил Ризныка с правого угла вратарской, но залез в оффсайд до этого.



4 мин. Фол от Вантуха в отборе на чужой половине.



2 мин. Лунев не смог остановить мяч после передачи Дубинчака с правого фланга.



1 мин. Прессинг от команды Ротаня достаточно высокий. Начали активно.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В пятницу, 9-го октября, состоится поединок 8-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Европы U-21 в рамках подгруппы 8, в котором сразятся Украина U-21 и Румыния U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 18:30.

Не так уж и много возможностей осталось у подопечных Руслана Ротаня зацепиться за последний вагон отходящего в сторону международного первенства поезда. Точнее – данная опция осталась лишь одна – необходимо в домашних условиях обыгрывать сборную Румынии в аналогичной возрастной категории, после чего надеяться на удачное стечение обстоятельств и собственные победы в остальных трех матчах. Украине больше не предстоит играть со стоящими перед ней команды, кроме предстоящей встречи, в то время как коллектив Адриана Муту будет ожидать игры против абсолютного лидера – Дании, и абсолютного аутсайдера – Мальты. Однако нас мало будет интересовать календарь предстоящих встреч, если не удастся взять полноценный реванш за досадные 0:3 прошлой осенью. Как раз 365 дней пройдет с момента той встречи в день игры на «Оболонь-Арене».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Румыния U-21.