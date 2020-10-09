Украина U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 8-го тура квалификации Чемпионата Европы U-21

  • 09.10.2020 18:25
  • 23488 просмотров
  • 30 комментариев
Украина U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Текстовая трансляция матча

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа 8. 8-й тур.

Украина U-21 – Румыния U-21 - 1:0

 Булеца, 80 (пен.)

 Бондаренко, 24, Булеца, 58, Ризнык, 88 – Опруц, 42, Влад, 72, Костаке, 79

Украина U-21: Ризнык – Вантух (Лебеденко, 15), Сирота, Попов, Дубинчак – Батагов, Булеца, Бондаренко (Чех, 67) – Назаренко (Цитаишвили, 60), Сикан (Шевцов, 67), Лунев (Топалов, 46).

Запасные: Нещерет, Бражко, Цитаишвили, Белошевский, Скорко.

Румыния U-21: Влад – Опруц (Бобок, 46), Гицэ, Пашкану, Харуц – Чобану (Иту, 77), Марин, Олару – Мэцан (Дрэгуш, 65), Костаке, Ман (Моруцан, 77).

Запасные: Айоани, Бэлуцэ, Ганя, Кымпану, Дрэгушин.

Арбитр: Фуркат Атажанов (Шымкент, Казахстан).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Наши оценки:

   

Украина U-21 (замены): Лебеденко – 6,0, Топалов – 6,0, Цитаишвили – 6,5, Чех – 6,0, Шевцов – 6,0.

Румыния U-21 (замены): Бобок – 5,5, Дрэгуш – 6,0, Моруцан – б/о, Иту – б/о.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, три минуты.

90 мин. Очередной оффсайд у Шевцова.

88 мин. За затягивание времени желтую получил Резник.

85 мин. Удар Костаке низом из-за пределов штрафной доставил мяч в руки Ризныку.

82 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Пашкану головой отправил мяч в левый каркас ворот, опередив Ризныка на подаче углового!

 80 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Не оставил шансов голкиперу Булеца ударом с пенальти в левый верхний угол!

 79 мин. ПЕНАЛЬТИ! Костаке сбил Цитаишвили в правом фланге штрафной!

 77 мин. ЗАМЕНЫ У РУМЫНИИ. Иту вышел вместо Чобану, а Мана заменил Моруцан.

75 мин. МОМЕНТ! Ударом с острого угла на правом фланге штрафной Дрэгуш отправил мяч в руки Ризныку.

 72 мин. На желтую посадили Влада за затягивание ввода мяча в игру.

70 мин. ДВА МОМЕНТ! Шевцов и Попов последовательно расстреливали головой ворота соперников, но Влад отразил обе попытки!

69 мин. МОМЕНТ! Олару завершил рывок в центр нашей штрафной ударом точно в Ризныка!

 67 мин. ЗАМЕНЫ У УКРАИНЫ. Вместо Бондаренко и Сикана вышли Чех и Шевцов соответственно.

 65 мин. ЗАМЕНА У РУМЫНИИ. Дрэгуш вышел вместо Мэцана.

64 мин. Угловой на левом фланге своей подачей Топалов заработал, но доставить мяч на голову партнерам не удалось Булеце.

63 мин. Катаем мяч по чужой половине, но без продвижения.

 60 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Цитаишвили вышел вместо Назаренко.

 58 мин. Булеца опасно сыграл в отборе в центре поля против Чобану.

57 мин. Подача с левого фланга от Сикана пришлась в руки голкиперу.

55 мин. Харуц попал в оффсайд после передачи по правому флангу.

52 мин. Сикану не удалось качественно пробить головой при подаче углового с левого фланга на ближний угол вратарской.

51 мин. Марин перехватил прострел Топалова с левого фланга.

49 мин. Проход Мана по правому флангу завершился угловым.

48 мин. Повреждение у Дубинчака.



 46 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Топалов заменил Лунева, а вместо Опруца вышел Бобок.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.

45 мин. Дубинчак и Опруц жестко столкнулись на фланге.

 42 мин. За толчок в спину Лунева предупрежден Опруц.

41 мин. Мэцан с правого фланга штрафной пробивал в дальний, однако Сирота успел подставить ногу.

40 мин. Навес Батагова с правого фланга пришелся в руки Владу.

38 мин. Мог бы быть испорченный голевой момент у Сикана, который завершал прострел Назаренко с левого фланга, но будет лишь оффсайд.

37 мин. ОПАСНО! Выстрел Бондаренко из полукруга у штрафной отправил мяч над перекладиной!



36 мин. Фол от Мана в борьбе с Лебеденко на правом фланге.

34 мин. Оффсайд у Опруца после быстрой передачи в левый фланг.

32 мин. ОПАСНО! Ох, как неудачно пробил в падении Назаренко, завершая подачу Лунева с правого фланга!

30 мин. Назаренко неплохо стрелял с левого фланга, но Марин в центре штрафной был один. Впрочем, с заработанного углового Украина подала также неудачно.

28 мин. Попов перехватил подачу с левого фланга от Мэцана.

26 мин. Перехватили прострел с левого фланга от Лебеденко румыны.

 24 мин. Желтую получил Бондаренко за фол против Олару в центре поля.

22 мин. Дубинчаку мяч попал в корпус при подаче соперников с правого фланга, а не в руку, как им хотелось.

21 мин. ОПАСНО! За лицевую перевел мяч Ризнык при попытке Чобану пробить от левого угла штрафной!



20 мин. Ман простреливал от лицевой на правом фланге, но на мяч никто не пошел.

19 мин. Получил по ногам Ман в центре поля от Лебеденко, но игру арбитр не остановил.

17 мин. Лунев не захотел бить по воротам, получив в центре штрафной прострел Назаренко с левого фланга.

16 мин. Роман еще и рывок сделал перед своей заменой.

15 мин. ЗАМЕНА У УКРАИНЫ. Вантуха заменил Лебеденко.

13 мин. Что-то с мышцей бедра на правой ноге у Вантуха.

11 мин. Удар головой от Попова в завершении подачи углового на левом фланге был неудачным.

11 мин. Марин в подкате сумел выбить мяч у Назаренко в контратаке на левом фланге нашей сборной.

10 мин. Чобану был сбит на левом фланге атаки усилиями Лунева.

8 мин. Костаке мог и пробить после аута с левого фланга, но не остановил мяч в нашей штрафной.

6 мин. Гол. Оффсайд. Ман пробил Ризныка с правого угла вратарской, но залез в оффсайд до этого.

4 мин. Фол от Вантуха в отборе на чужой половине.

2 мин. Лунев не смог остановить мяч после передачи Дубинчака с правого фланга.

1 мин. Прессинг от команды Ротаня достаточно высокий. Начали активно.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 9-го октября, состоится поединок 8-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Европы U-21 в рамках подгруппы 8, в котором сразятся Украина U-21 и Румыния U-21. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 18:30.

Не так уж и много возможностей осталось у подопечных Руслана Ротаня зацепиться за последний вагон отходящего в сторону международного первенства поезда. Точнее – данная опция осталась лишь одна – необходимо в домашних условиях обыгрывать сборную Румынии в аналогичной возрастной категории, после чего надеяться на удачное стечение обстоятельств и собственные победы в остальных трех матчах. Украине больше не предстоит играть со стоящими перед ней команды, кроме предстоящей встречи, в то время как коллектив Адриана Муту будет ожидать игры против абсолютного лидера – Дании, и абсолютного аутсайдера – Мальты. Однако нас мало будет интересовать календарь предстоящих встреч, если не удастся взять полноценный реванш за досадные 0:3 прошлой осенью. Как раз 365 дней пройдет с момента той встречи в день игры на «Оболонь-Арене».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Румыния U-21. 

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Илья Береза, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 09.10.2020 20:20
    +4
    Пенальті лівий, Ротань фізрук
    Ссылка
    ALud
      ALud, 09.10.2020 20:17
    +1
    Перемога, яка може відбутися, не буде мати ніякого відншення до Ротаня... Не він перший, не він останній - непоганий футболіст і повністю поганий (ніякий) тренер.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:15
    0
    И штанга за нас)))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:12
    0
    Ковалёвкавский НЕ пенальти, но 1:0...
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 20:11
    0
    Голллл !!!!!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:02
    0
    ёпрст...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:52
    0
    Трансляция через МКС? )))
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 19:52
    0
    Maxim_kravets, 09.10.2020 19:22
    Так румын этот сегодня и не играет
    Я знаю но в играх ни чем не отличался он.
    Ссылка
    Зеник Гаєцький
      Зеник Гаєцький, 09.10.2020 19:35
    -1
    Анонсовано показ матчу україна-румунія на каналі ф-1. Хто і чому нас обдурив?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:27
    0
    avk2307, 09.10.2020 19:19
    Могут присутствовать не более 20%. А главная трибуна находится со стороны камеры. Больше просто нельзя рассадить. С той стороны, которую камера показывает обычно не больше.
    Понятно. Но сборная играет
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:25
    +1
    fedd1979, 09.10.2020 19:15
    Ага. багнато таких є в Україні? Все більше тих, що по шість років ходять в перспективних, а потім раз - і умовна Есгонія чи Казахстан, або, як максимум, середнячок премєр-ліги
    Потому что плохо питаются и рано женятся.))
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 09.10.2020 19:25
    +3
    Roma Ukraine, 09.10.2020 18:55
    один з найсильніших складів(чемпіони світу), і такі погані результати, висновок - Ротань поганий тренер. Не розумію як головним тренером збірної можна було призначити людину яка тільки отримала тренерський диплом і немає жодного досвіду в тренерські справі. Висновок один - у нас як завжди все по блату, а не по заслугам.
    Що значить "один із найсильніших складів"??? В 21-22 роки реальні сильні футболісти на перших ролях в серйозних клубах, а наші. як тут писали, все ще у перспективних. У нас за чемпіонами світу велика черга стоїть за трансферами? 90% з них (чемпіонів світу) в упор нікому не потрібні в Європі. Народ, щоб я не нагадував цей склад,але пардон, пройшло два роки... Місяць тому вперше побачили в "Шахтарі" Корнієнка. Знали і тоді про Луніна. Знаємо про Булеца, Супрягу, Сікана, Цитаішвілі. Бодай якусь перспективу у "Шахтарі" і "Динамо" проявляють Попов і Бондар. Що робив у збірній Конопля, мабуть, ніхто не знає, крім Шевченка. Інші невідь що. Крім вже тоді "реаліста" Луніна й Супряги, якого нібито хотіла "Болонья", через два роки після Першості світу, хто з них кому у Європі потрібен?
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 09.10.2020 19:22
    0
    Vytas Meskauskas, 09.10.2020 19:20
    Нам нужна победа а играют не мощно . Вот чем этот румын сильнее наших игроков что бы забрать место в ДК и продвигать его вместо наших игроков. Ни чем не отличается. Ну сборная у нас не сильная при отличных игроках.
    Так румын этот сегодня и не играет
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 19:20
    +1
    Нам нужна победа а играют не мощно . Вот чем этот румын сильнее наших игроков что бы забрать место в ДК и продвигать его вместо наших игроков. Ни чем не отличается. Ну сборная у нас не сильная при отличных игроках.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.10.2020 19:19
    +1
    con clusion, 09.10.2020 19:12
    Могли бы каких нибудь солдатиков или "студентов" рассадить на пустых трибунах.
    Могут присутствовать не более 20%. А главная трибуна находится со стороны камеры. Больше просто нельзя рассадить. С той стороны, которую камера показывает обычно не больше.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 09.10.2020 19:15
    +1
    con clusion, 09.10.2020 19:13
    У каждого свой путь. Кто то и в 23 может раскрыться.
    Ага. багнато таких є в Україні? Все більше тих, що по шість років ходять в перспективних, а потім раз - і умовна Есгонія чи Казахстан, або, як максимум, середнячок премєр-ліги
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:13
    +1
    Istm, 09.10.2020 19:05
    Ну, так. Але й якщо по 20 - то вже цілком можна грати у дорослому футболі.
    У каждого свой путь. Кто то и в 23 может раскрыться.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:12
    -1
    Могли бы каких нибудь солдатиков или "студентов" рассадить на пустых трибунах.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 09.10.2020 19:05
    0
    con clusion, 09.10.2020 18:59
    Это ж ДО 21, а не всем по 21...
    Ну, так. Але й якщо по 20 - то вже цілком можна грати у дорослому футболі.
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 09.10.2020 19:04
    -1
    Roma Ukraine, 09.10.2020 18:55
    один з найсильніших складів(чемпіони світу), і такі погані результати, висновок - Ротань поганий тренер. Не розумію як головним тренером збірної можна було призначити людину яка тільки отримала тренерський диплом і немає жодного досвіду в тренерські справі. Висновок один - у нас як завжди все по блату, а не по заслугам.
    Все тренеры плохие, ага...Уже неоднократно повторялось, что формат ю20 - никому ненужный, достаточно посмотреть на составы команд и турнирную сетку, где в плей-офф стабильно играют страны, которые никогда ничего не добивались(Корея, Сербия и т.д.). Вы сильно рано им звезды одели, при том что и там не без фарта всё прошло и после игр в группе здесь же кричали, что тренер тоже плохой и его нужно убирать)
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 09.10.2020 20:20
    +4
    Пенальті лівий, Ротань фізрук
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 09.10.2020 19:25
    +3
    Roma Ukraine, 09.10.2020 18:55
    один з найсильніших складів(чемпіони світу), і такі погані результати, висновок - Ротань поганий тренер. Не розумію як головним тренером збірної можна було призначити людину яка тільки отримала тренерський диплом і немає жодного досвіду в тренерські справі. Висновок один - у нас як завжди все по блату, а не по заслугам.
    Що значить "один із найсильніших складів"??? В 21-22 роки реальні сильні футболісти на перших ролях в серйозних клубах, а наші. як тут писали, все ще у перспективних. У нас за чемпіонами світу велика черга стоїть за трансферами? 90% з них (чемпіонів світу) в упор нікому не потрібні в Європі. Народ, щоб я не нагадував цей склад,але пардон, пройшло два роки... Місяць тому вперше побачили в "Шахтарі" Корнієнка. Знали і тоді про Луніна. Знаємо про Булеца, Супрягу, Сікана, Цитаішвілі. Бодай якусь перспективу у "Шахтарі" і "Динамо" проявляють Попов і Бондар. Що робив у збірній Конопля, мабуть, ніхто не знає, крім Шевченка. Інші невідь що. Крім вже тоді "реаліста" Луніна й Супряги, якого нібито хотіла "Болонья", через два роки після Першості світу, хто з них кому у Європі потрібен?
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 09.10.2020 18:58
    +3
    U21 - збочення по суті. В 21 рік або вже футболіст у дорослому футболі, або вічноперспективне ніщо.
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 09.10.2020 18:55
    +2
    один з найсильніших складів(чемпіони світу), і такі погані результати, висновок - Ротань поганий тренер. Не розумію як головним тренером збірної можна було призначити людину яка тільки отримала тренерський диплом і немає жодного досвіду в тренерські справі. Висновок один - у нас як завжди все по блату, а не по заслугам.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.10.2020 18:50
    +2
    con clusion, 09.10.2020 18:48
    Домашний матч и не показывают
    Значит безнадёга...
    Показывают. На Оболонь-арене. Могли бы там повыцвевшие плакаты Живчика и поменять наконец.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.10.2020 18:48
    +2
    con clusion, 09.10.2020 18:48
    Домашний матч и не показывают
    Значит безнадёга...
    Показывает Футбол1 , но почему то не анонсируют
    Ссылка
    ALud
      ALud, 09.10.2020 20:17
    +1
    Перемога, яка може відбутися, не буде мати ніякого відншення до Ротаня... Не він перший, не він останній - непоганий футболіст і повністю поганий (ніякий) тренер.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:25
    +1
    fedd1979, 09.10.2020 19:15
    Ага. багнато таких є в Україні? Все більше тих, що по шість років ходять в перспективних, а потім раз - і умовна Есгонія чи Казахстан, або, як максимум, середнячок премєр-ліги
    Потому что плохо питаются и рано женятся.))
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 19:20
    +1
    Нам нужна победа а играют не мощно . Вот чем этот румын сильнее наших игроков что бы забрать место в ДК и продвигать его вместо наших игроков. Ни чем не отличается. Ну сборная у нас не сильная при отличных игроках.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.10.2020 19:19
    +1
    con clusion, 09.10.2020 19:12
    Могли бы каких нибудь солдатиков или "студентов" рассадить на пустых трибунах.
    Могут присутствовать не более 20%. А главная трибуна находится со стороны камеры. Больше просто нельзя рассадить. С той стороны, которую камера показывает обычно не больше.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 09.10.2020 19:15
    +1
    con clusion, 09.10.2020 19:13
    У каждого свой путь. Кто то и в 23 может раскрыться.
    Ага. багнато таких є в Україні? Все більше тих, що по шість років ходять в перспективних, а потім раз - і умовна Есгонія чи Казахстан, або, як максимум, середнячок премєр-ліги
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:13
    +1
    Istm, 09.10.2020 19:05
    Ну, так. Але й якщо по 20 - то вже цілком можна грати у дорослому футболі.
    У каждого свой путь. Кто то и в 23 может раскрыться.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 18:57
    +1
    avk2307, 09.10.2020 18:48
    Показывает Футбол1 , но почему то не анонсируют
    Спс. Точняк! Вчера где то мелькнуло, но забыл. А сегодня глухо.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:15
    0
    И штанга за нас)))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:12
    0
    Ковалёвкавский НЕ пенальти, но 1:0...
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 20:11
    0
    Голллл !!!!!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 20:02
    0
    ёпрст...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:52
    0
    Трансляция через МКС? )))
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 09.10.2020 19:52
    0
    Maxim_kravets, 09.10.2020 19:22
    Так румын этот сегодня и не играет
    Я знаю но в играх ни чем не отличался он.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:27
    0
    avk2307, 09.10.2020 19:19
    Могут присутствовать не более 20%. А главная трибуна находится со стороны камеры. Больше просто нельзя рассадить. С той стороны, которую камера показывает обычно не больше.
    Понятно. Но сборная играет
    Ссылка
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