Украина U-21 – Румыния U-21 – 1:0. Победа Ротаня. Видео гола и обзор матча

В отборочном матче Евро-2021 U-21 украинская молодежка нанесла поражение румынам (1:0).
Решающий гол в матче забил Сергей Булеца со спорного пенальти на 80-й минуте.
Смотрите видео гола и обзор матча Украина U-21 – Румыния U-21 – 1:0.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Сергей Булеца, 80 мин (пенальти).
Видеообзор второго тайма.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.