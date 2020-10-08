Украина U-21 – Румыния U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2021

Интересно будет посмотреть не только на подопечных Руслана Ротаня, но и на Тудора Белуце

  • 08.10.2020 14:40
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Украина U-21 – Румыния U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2021
© Libertatea.ro

В пятницу, 9 октября, свой седьмой матч в отборе на Евро-2021 (U-21) проведет молодежная сборная Украины. Соперником украинцев будет команда Румынии, которая занимает второе место в турнирной таблице и имеет отличные шансы попасть на чемпионат Европы.

Наша сборная располагается в «турнирке» на третьем месте, имея в своем активе семь очков. Шансы на выход из группы у команды Руслана Ротаня только теоретические. К сожалению, текущий отбор был провален в начале турнирного пути. В сентябре наша сборная провела два матча отбора и оба на выезде. Сначала сыграла вничью с лидером группы - сборной Дании (1:1), а затем взяла реванш у Финляндии (2:0) за поражение в первом круге.

Стоит отметить, что тренерский штаб в последних поединках привлекает большую группу новых футболистов, наигрывая состав уже на следующий отбор. Так и в этот раз на сбор впервые вызваны сразу шесть дебютантов: Даниил Скорко, Владимир Бражко и Богдан Билошевский из молодежного состава «Динамо», Богдан Вьюник из «Шахтера U-21», Илья Шевцов из «Десны», а также 17-летний Олег Очеретько из «Мариуполя». Кстати, Олег является самым молодым среди игроков сборной, которые участвовали в текущем отборе. Тем интереснее увидеть, как проявят себя новички рядом с более опытными футболистами.

Молодежная сборная Румынии ведет борьбу за первое место в группе, ведь отстает от Дании только на три очка. А поскольку очный поединок между этими командами состоится в Румынии и будет завершающим для соперников, именно румыны могут выйти из группы с первого места. Поединок против сборной Украины является ключевым для Румынии, и поражение в Киеве не входит в планы тренерского штаба.

Как известно, молодежку Румынии в начале года возглавил звездный Адриан Муту, но из-за пандемии первые матчи под его руководством сборная сыграла лишь в сентябре. В обоих поединках его подопечные праздновали победу: финскую сборную обыграли со счетом 3:1, а Мальту разгромили 3:0. 

Стоит отметить, что в текущем отборочном цикле румыны пропустили наименьшее количество мячей среди команд восьмой группы - 4, и больше всех забили - 17 голов. Интересно, что в составе сборной Румынии играет новоиспеченный «динамовец» Тудор Белуце, который является одним из лидеров команды Адриана Муту.

В первом круге команды встречались год назад, тогда уверенную победу одержали румыны со счетом 3:0. Поэтому у наших ребят есть хороший повод взять реванш за поражение в первом круге, тем более гарантирована поддержка болельщиков, которым с ограничениями позволили посетить поединок на «Оболонь-Арене».

Ориентировочные состав Украины U-21: Ризнык – Дубинчак, Попов, Сирота, Лебеденко, Батагов, Чех, Булеца, Цитаишвили, Топалов, Сикан.

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9 октября, пятница

Украина U-21 – Румыния U-21
Киев. Стадион «Оболонь-Арена». 18:30
УКРАИНА U-21 — РУМЫНИЯ U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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