РОТАНЬ: «Качество поля было не лучшим. Выход Цитаишвили стал переломным»

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань на пресс-конференции после победы над Румынией U-21 (1:0) в отборе на Евро-2021 U-21 рассказал:

«Игру можно охарактеризовать как нервную. Качество поля сегодня, скажем так, было не лучшим, где можно показывать красивый футбол. Поэтому на первый план выходили настрой, характер. Сегодня команда проявила это на все 100%. Было видно, что они сражаются за результат и хотят победить. Я их поблагодарил за это. Но на таком поле показывать качества игры практически невозможно.

Выход Цитаишвили получился переломным. В принципе, план был таков. Гио заслуживал своей работой, но мы переговорили, и он прекрасно понимал качество поля. И когда он вышел – игра перевернулась. Он нам дал то, что он делает всегда. Комплименты Гио, но не зазнаваться.

Действительно, наверное, Адриан Муту правильно сказал, что игра была ничейная. По поводу пенальти Гио, наверное, лучше скажет. Но есть такие моменты, где везет. Если в игре с Данией мы на 95-й пропустили, нам не повезло, то сегодня можно охарактеризовать везением. Судья не лучший матч провел. Как и в нашу сторону, так и в их. Хотелось бы лучшего судейства.

Алибеков и его переход в российский клуб? Это провокационный вопрос. И я хочу сразу отбросить такие вопросы. На данный момент мы смотрим на тех ребят, которые нам будут нужны на следующий отборочный этап. Потому что мы уже должны подготавливать почву и понимание игры. Здесь не вопрос в том, что игрок куда-то перешел. У нас в команде уже практически 60% футболистов с 2000 по 2003 год рождения. Мы потихоньку думаем о будущем.

Те, кто может заинтересовать Андрея Шевченко, находятся у нас в команде. И у кого лучше понимание, тот может быть вызван в национальную сборную. Мы комбинируем, подтягиваем молодежь. Пенальтистов мы назначаем. Но никто не запрещает импровизировать. Есть капитан, кто больше уверен, они сами принимают решение. Мы не будем их бить палкой их за это».