ВИДЕО. Спорный пенальти. Булеца принес победу Украине U-21 над румынами

В отборочном матче Евро-2021 U-21 украинская молодежка нанесла поражение румынам (1:0) за счет гола Сергея Булецы.
Смотрите видео решающего гола в матче, забитого со спорного пенальти на 80-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Сергей Булеца, 80 мин (пенальти).
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Источник — Футбол 1/2/3
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Бесспорный НЕ пенальти!
Бесспорный НЕ пенальти!
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