ВИДЕО. Спорный пенальти. Булеца принес победу Украине U-21 над румынами

Украинская молодежка сохранила небольшие шансы на выход из группы

  • 09.10.2020 20:47
  • 1915 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Спорный пенальти. Булеца принес победу Украине U-21 над румынами
© УАФ. Сергей Булеца

В отборочном матче Евро-2021 U-21 украинская молодежка нанесла поражение румынам (1:0) за счет гола Сергея Булецы.

Смотрите видео решающего гола в матче, забитого со спорного пенальти на 80-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Сергей Булеца, 80 мин (пенальти).

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 21:28
    0

    Бесспорный НЕ пенальти!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.10.2020 21:25
    0
    Не ф ига себе спорный!!! Это Кобин определил??
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 21:28
    0

    Бесспорный НЕ пенальти!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 09.10.2020 21:25
    0
    Не ф ига себе спорный!!! Это Кобин определил??
    Ссылка
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