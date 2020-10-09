Мирча ЛУЧЕСКУ: «Знаю, что испортил отношения с болельщиками Шахтера»

Румынский специалист еще раз объяснил свое резонансное решение работать с «Динамо»

  • 09.10.2020 10:31
  • 854 просмотра
  • 1 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Знаю, что испортил отношения с болельщиками Шахтера»
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему минувшим летом принял предложение Игоря Суркиса возглавить киевскую команду, хотя до этого много лет отработал с главным оппонентом «бело-синих» донецким «Шахтером».

«Почему я возглавил «Динамо», хотя ранее столько лет отработал с «Шахтером»? Когда ты выходишь на такой уровень, то не хочешь падать. Вспомните Трапаттони, Липпи или Конте, которые после «Ювентуса» работали с «Интером». Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками «Шахтера», но я хотел чувствовать себя живым. Прекратив работать, я просидел дома целый год, но футбол – это моя жизнь, и я по нему очень скучал», - сказал 75-летний румынский тренер.

Напомним, накануне Луческу в Румынии присутствовал на церемонии презентации специально выпущенной в его честь почтовой марки.

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Источник — FC Inter News

(5 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
      Leo Leo, 09.10.2020 10:42
    0
    Нормальный болельщик нормально воспринял..
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 09.10.2020 10:42
    0
    Нормальный болельщик нормально воспринял..
    Ссылка
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