Мирча ЛУЧЕСКУ: «Знаю, что испортил отношения с болельщиками Шахтера»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему минувшим летом принял предложение Игоря Суркиса возглавить киевскую команду, хотя до этого много лет отработал с главным оппонентом «бело-синих» донецким «Шахтером».

«Почему я возглавил «Динамо», хотя ранее столько лет отработал с «Шахтером»? Когда ты выходишь на такой уровень, то не хочешь падать. Вспомните Трапаттони, Липпи или Конте, которые после «Ювентуса» работали с «Интером». Я знаю, что немного испортил отношения с болельщиками «Шахтера», но я хотел чувствовать себя живым. Прекратив работать, я просидел дома целый год, но футбол – это моя жизнь, и я по нему очень скучал», - сказал 75-летний румынский тренер.

Напомним, накануне Луческу в Румынии присутствовал на церемонии презентации специально выпущенной в его честь почтовой марки.