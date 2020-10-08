Румыны, которыми мы гордимся. Луческу удостоился большой чести на родине

Компания Romfilatelia, занимающаяся выпуском почтовых марок на территории Румынии, решила посвятить одну из своих работ 75-летнему наставнику киевского «Динамо» Мирче Луческу.

Организация воспользовалась тем, что Луческу прилетел на родину на время паузы, вызванной матчами национальных сборных, и лично провела презентацию марки в присутствии тренера.

Марка вышла в свет в серии «Румыны, которыми мы гордимся».

«Это необычная инициативы. В рамках этой серии на первый план выходят выдающиеся деятели в истории страны. Еще я бы отметил серию, посвященную историческим памятникам. Это все оживляет атмосферу прошлых лет. Вам всегда удавалось делать обзор таких мест и личностей. Стоит поздравить организаторов. Что же касается марки… Не помню, когда я в последний раз писал письмо. Однако ранее я едва ли не каждый день посылал жене открытки из тренировочного лагеря», - сказал Луческу.

Отметим, что Мирча Луческу в 2009 году по случаю выигрыша с «Шахтером» Кубка УЕФА стал кавалером национального ордена Звезды Румынии.