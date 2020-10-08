Румыны, которыми мы гордимся. Луческу удостоился большой чести на родине

В честь Мирчи Луческу в Румынии выпустили почтовую марку

  • 08.10.2020 11:46
  • 1410 просмотров
  • 7 комментариев
Румыны, которыми мы гордимся. Луческу удостоился большой чести на родине
© gsp.ro

Компания Romfilatelia, занимающаяся выпуском почтовых марок на территории Румынии, решила посвятить одну из своих работ 75-летнему наставнику киевского «Динамо» Мирче Луческу.

Организация воспользовалась тем, что Луческу прилетел на родину на время паузы, вызванной матчами национальных сборных, и лично провела презентацию марки в присутствии тренера.

Марка вышла в свет в серии «Румыны, которыми мы гордимся».

«Это необычная инициативы. В рамках этой серии на первый план выходят выдающиеся деятели в истории страны. Еще я бы отметил серию, посвященную историческим памятникам. Это все оживляет атмосферу прошлых лет. Вам всегда удавалось делать обзор таких мест и личностей. Стоит поздравить организаторов. Что же касается марки… Не помню, когда я в последний раз писал письмо. Однако ранее я едва ли не каждый день посылал жене открытки из тренировочного лагеря», - сказал Луческу.

Отметим, что Мирча Луческу в 2009 году по случаю выигрыша с «Шахтером» Кубка УЕФА стал кавалером национального ордена Звезды Румынии.

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Источник — Gazeta Sporturilor

(9 голосов)

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Комментарии
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 08.10.2020 12:55
    0
    А Чаушеску в списку є?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:28
    0
    Я був дуже скептичний до призначення Луческу. Але тепер визнаю, що Мірча реально професіонал. За 2 місяці зібрати команду та обіграти АЗ та Шахтар - це показник рівня. Тому ставлення до Мірчі в мене змінилось в позитивний бік. Професіонал.
    -
    При цьому Лобановський - це все ж таки рівень Клоппа, Анчелотті, Хітфельда. Лобановський - це величина для Динамо поки що недосяжна нікому.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 08.10.2020 12:23
    +1
    Больше всего меня умиляют пылеголовые. Вчера у них Луческу был новым Лобановским. Они ему памятники вояют при жизни. А сегодня это просто тренер, у многих цыган вонючий
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 08.10.2020 12:15
    0
    Dynamo_Cyprus, 08.10.2020 12:09
    Еще год назад, вся денамовская гей тусовка шутила бы про марки с трамваем, сегодня эти шутки под запретом.
    А Мирча конечно молодец, достоин, и заслужил такой успех)
    а чо с трамваем ?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:12
    +2
    В нас в Україні не всі доживають до 60 років.
    -
    А Мірча в 75 років активний, професійний та результативний.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 08.10.2020 12:09
    0
    Еще год назад, вся денамовская гей тусовка шутила бы про марки с трамваем, сегодня эти шутки под запретом.
    А Мирча конечно молодец, достоин, и заслужил такой успех)
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 08.10.2020 12:01
    -2
    С каких это пор в Киеве стали им гордится, помню некоторое время назад его костерили на чем свет стоит, а эпизод с шапкой вообще вошёл в антологию Киевского негативного фольклора. Некоторые спортивные обозреватели с выражением отпечатка шизофрении на лице обещали никогда ему руку не подавать, а тут такие метаморфозы. Мне это напоминает первого президента страны, ярого коммуниста, заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС ( более преданных партии людей на таких должностях не было), затем первый секретарь ЦК Украины и вдруг в свои почти 70 лет ставшим ярым антикоммунистом и преданным бендеровцем ( коих вместе с сотоварищи в своё время немало в тюрьмы и на тот свет отправил). Вот так и живём, без принципов, благородства и чести.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:12
    +2
    В нас в Україні не всі доживають до 60 років.
    -
    А Мірча в 75 років активний, професійний та результативний.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 08.10.2020 12:23
    +1
    Больше всего меня умиляют пылеголовые. Вчера у них Луческу был новым Лобановским. Они ему памятники вояют при жизни. А сегодня это просто тренер, у многих цыган вонючий
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 08.10.2020 12:55
    0
    А Чаушеску в списку є?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.10.2020 12:28
    0
    Я був дуже скептичний до призначення Луческу. Але тепер визнаю, що Мірча реально професіонал. За 2 місяці зібрати команду та обіграти АЗ та Шахтар - це показник рівня. Тому ставлення до Мірчі в мене змінилось в позитивний бік. Професіонал.
    -
    При цьому Лобановський - це все ж таки рівень Клоппа, Анчелотті, Хітфельда. Лобановський - це величина для Динамо поки що недосяжна нікому.
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 08.10.2020 12:15
    0
    Dynamo_Cyprus, 08.10.2020 12:09
    Еще год назад, вся денамовская гей тусовка шутила бы про марки с трамваем, сегодня эти шутки под запретом.
    А Мирча конечно молодец, достоин, и заслужил такой успех)
    а чо с трамваем ?
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 08.10.2020 12:09
    0
    Еще год назад, вся денамовская гей тусовка шутила бы про марки с трамваем, сегодня эти шутки под запретом.
    А Мирча конечно молодец, достоин, и заслужил такой успех)
    Ссылка
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