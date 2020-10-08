Румыны, которыми мы гордимся. Луческу удостоился большой чести на родине

Компания Romfilatelia, занимающаяся выпуском почтовых марок на территории Румынии, решила посвятить одну из своих работ 75-летнему наставнику киевского «Динамо» Мирче Луческу.
Организация воспользовалась тем, что Луческу прилетел на родину на время паузы, вызванной матчами национальных сборных, и лично провела презентацию марки в присутствии тренера.
Марка вышла в свет в серии «Румыны, которыми мы гордимся».
«Это необычная инициативы. В рамках этой серии на первый план выходят выдающиеся деятели в истории страны. Еще я бы отметил серию, посвященную историческим памятникам. Это все оживляет атмосферу прошлых лет. Вам всегда удавалось делать обзор таких мест и личностей. Стоит поздравить организаторов. Что же касается марки… Не помню, когда я в последний раз писал письмо. Однако ранее я едва ли не каждый день посылал жене открытки из тренировочного лагеря», - сказал Луческу.
Отметим, что Мирча Луческу в 2009 году по случаю выигрыша с «Шахтером» Кубка УЕФА стал кавалером национального ордена Звезды Румынии.
Источник — Gazeta Sporturilor
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При цьому Лобановський - це все ж таки рівень Клоппа, Анчелотті, Хітфельда. Лобановський - це величина для Динамо поки що недосяжна нікому.
А Мирча конечно молодец, достоин, и заслужил такой успех)
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А Мірча в 75 років активний, професійний та результативний.
А Мирча конечно молодец, достоин, и заслужил такой успех)
-
А Мірча в 75 років активний, професійний та результативний.
-
При цьому Лобановський - це все ж таки рівень Клоппа, Анчелотті, Хітфельда. Лобановський - це величина для Динамо поки що недосяжна нікому.
А Мирча конечно молодец, достоин, и заслужил такой успех)
А Мирча конечно молодец, достоин, и заслужил такой успех)
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