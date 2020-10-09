Шахтер вернулся к тренировкам. Работает всего 11 игроков

9-го октября ряд игроков «Шахтера» вернулись к тренировкам после того, как в клубе зафиксировали вспышку коронавируса.

В итоге большинство футболистов находятся на самоизоляции, а сегодня тренировались только 11 игроков - 3 вратаря и 8 полевых исполнителей. При этом Сергей Болбат и Маркос Антонио работали по индивидуальной программе.

Занятие было построено так, чтобы минимизировать контакт между участниками сессии.

Судя по фотографиям, точно тренируются Алексей Шевченко, Додо, Виктор Корниенко, Маркиньос, Дентиньо, Тете и Майкон.

Ранее коронавирус подтвердили у 9 игроков основы. Фамилии клуб не называет, но известно, что среди заболевших Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес.