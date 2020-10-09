Шахтер вернулся к тренировкам. Работает всего 11 игроков

Команда работает в усеченном составе

  • 09.10.2020 16:20
  • 1055 просмотров
  • 7 комментариев
Шахтер вернулся к тренировкам. Работает всего 11 игроков
© shakhtar.com

9-го октября ряд игроков «Шахтера» вернулись к тренировкам после того, как в клубе зафиксировали вспышку коронавируса.

В итоге большинство футболистов находятся на самоизоляции, а сегодня тренировались только 11 игроков - 3 вратаря и 8 полевых исполнителей. При этом Сергей Болбат и Маркос Антонио работали по индивидуальной программе.

Занятие было построено так, чтобы минимизировать контакт между участниками сессии.

Судя по фотографиям, точно тренируются Алексей Шевченко, Додо, Виктор Корниенко, Маркиньос, Дентиньо, Тете и Майкон.

Ранее коронавирус подтвердили у 9 игроков основы. Фамилии клуб не называет, но известно, что среди заболевших Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 16:44
    -1
    bullyUA, 09.10.2020 16:34
    Тогда Рух лучшая команда на нашей планете.
    Иди лучше попрыгай клоун.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 09.10.2020 16:43
    -1
    Bolshoi, 09.10.2020 16:34
    Судя по фото, два негра гуляют в лесу
    Да они стебуться с нас, ползучие!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 16:43
    0
    Ну хоть на 1:0 с ФКЛ натренируются?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 16:36
    -1
    на фотке.это те кто выжили?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.10.2020 16:34
    -2
    Судя по фото, два негра гуляют в лесу
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.10.2020 16:34
    +1
    Олег Тимофеюк, 09.10.2020 16:24
    Удачи лучшая команда Украины и восточной Европы.
    Тогда Рух лучшая команда на нашей планете.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 16:24
    -3
    Удачи лучшая команда Украины и восточной Европы.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.10.2020 16:34
    +1
    Олег Тимофеюк, 09.10.2020 16:24
    Удачи лучшая команда Украины и восточной Европы.
    Тогда Рух лучшая команда на нашей планете.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 16:43
    0
    Ну хоть на 1:0 с ФКЛ натренируются?
    Ссылка
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