ЛУЧЕСКУ: «Буффон в Шахтере? Это что-то вроде трансфера Роналду в Ювентус»

Великий итальянец действительно вел переговоры о переезде в украинскую Премьер-лигу

  • 09.10.2020 17:40
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ЛУЧЕСКУ: «Буффон в Шахтере? Это что-то вроде трансфера Роналду в Ювентус»
© Twitter. Джанлуиджи Буффон

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу вспомнил историю с потенциальным переходом в «Шахтер», который ранее тренировал румын в Украине, вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона, широко обсуждаемую в прессе в конце 2012 и начале 2013 годов.

«Приезд Джиджи в Украину был бы кадровым и имиджевым прорывом для «Шахтера». Чем-то вроде трансфера Криштиану Роналду в «Ювентус». После матча Лиги чемпионов в 2012 году мы немного поговорили с его агентом, и я думаю, он был соблазнен подобной перспективой», - сказал Луческу.

Ранее Луческу говорил, что Буффон в итоге не перешел в «Шахтер» из-за желания выиграть Лигу чемпионов с туринским клубом.

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Источник — Calciomercato

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