ЛУЧЕСКУ: «Могу подтвердить, что в 2013 году Шахтер хотел купить Буффона»

Экс-наставник донецкого «Шахтера» заявил, что лично ездил на переговоры в Италию

  • 20.04.2020 19:59
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  • 1 комментарий
ЛУЧЕСКУ: «Могу подтвердить, что в 2013 году Шахтер хотел купить Буффона»
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу подтвердил информацию о том, что в 2013 году украинский клуб вел переговоры по трансферу Джанлуиджи Буффона.

- Правда ли, что в январе 2013 года вы хотели купить Буффона в «Шахтер»?
- Могу подтвердить этот факт. Я ездил в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с нашим вратарем, поэтому мы подумали о Буффоне, потому что считали, что он может быть хорошим игроком для нас. 

Мы никого и ничего не боялись, мы играли наравне с крупными европейскими клубами. Я всегда уважал Буффона, к сожалению, мы не смогли его купить, потому что он хотел выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов. И теперь, спустя семь лет, он все еще выступает. Считаю, что он может играть до 45 лет», – сказал Луческу.

Отметим, что в 2013 году Луческу всячески отрицал переговоры по данному трансферу и говорил, что привезти Буффона в Украину невозможно.

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Источник — Tuttojuve

(3 голоса)

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Комментарии
    padlo95
    online
      padlo95, 20.04.2020 20:09
    0
    Ой, не трынди!!!
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 20.04.2020 20:09
    0
    Ой, не трынди!!!
    Ссылка
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