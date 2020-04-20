Генрих МХИТАРЯН: «Благодаря Луческу я отыграл в Англии, Германии и Италии»

Армянский футболист благодарен экс-тренеру «Шахтера»

  • 20.04.2020 07:02
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Генрих МХИТАРЯН: «Благодаря Луческу я отыграл в Англии, Германии и Италии»
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян выразил благодарность бывшему тренеру «Шахтера» Мирче Луческу.

«Из-за Мирчи Луческу я перешел в «Шахтер». Благодаря ему я отыграл в Англии, Италии и Германии. Я очень многому научился и благодарен за этот шанс. 

Думаю, у нас с Луческу было много великолепных игр, однако последний матч за «Шахтер» - самый памятный», - сказал Мхитарян.

Напомним, в составе «Шахтера» Мхитарян выступал с 2010-го по 2013-й годы. За этот период армянин отыграл 72 матча, в которых забил 38 голов.

Ранее Мхитарян заявил, что ему нравится футболу Паулу Фонсеки.

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Источник — Футбол 1/2/3

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