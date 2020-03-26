Генрих МХИТАРЯН: «Мне нравится футбол Паулу Фонсеки»

Армянский полузащитник не хочет возвращаться в «Арсенал»

  • 26.03.2020 16:05
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Генрих МХИТАРЯН: «Мне нравится футбол Паулу Фонсеки»
© Sports Mole. Генрих Мхитарян

31-летний хавбек лондонского «Арсенала» и национальной сборной Армении Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за итальянскую «Рому», отметил, что хотел бы и дальше играть за команду экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки.

«Здесь я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в футбол, который соответствует моим характеристикам. Мне нравится футбол Паулу Фонсеки, он всегда хочет видеть мяч у нас, и, конечно, мне нравится этот стиль игры. Я не могу сейчас ничего сказать о своем дальнейшем пребывании в клубе, потому что сезон остановился. Мы не знаем, когда снова будем играть и что будет летом», - сказал Мхитарян.

Отметим, что в этом сезоне Мхитарян забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи за «Рому». Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.

Напомним, Мхитарян с 2010 по 2013 год выступал за донецкий «Шахтер». Фонсека был главным тренером «горняков» с 2016 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет выкупить Мхитаряна у «Арсенала».

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Источник — The Times

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