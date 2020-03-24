Рома хочет выкупить Мхитаряна у Арсенала

Римляне собираются договориться о переходе 31-летнего игрока на постоянной основе

  • 24.03.2020 17:28
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Рома хочет выкупить Мхитаряна у Арсенала
© Sports Mole. Генрих Мхитарян

Итальянская «Рома» довольна выступлениями арендованного у лондонского «Арсенала» армянского хавбека Генриха Мхитаряна

По данным источника, римляне собираются договориться о переходе 31-летнего игрока на постоянной основе. «Арсенал» просит за хавбека 25 миллионов евро, однако «Рома» надеется снизить эту сумму.

Отметим, что в этом сезоне Мхитарян забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи за «Рому». Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.

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Источник — Gazzetta dello Sport

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