Рома хочет выкупить Мхитаряна у Арсенала

Итальянская «Рома» довольна выступлениями арендованного у лондонского «Арсенала» армянского хавбека Генриха Мхитаряна.

По данным источника, римляне собираются договориться о переходе 31-летнего игрока на постоянной основе. «Арсенал» просит за хавбека 25 миллионов евро, однако «Рома» надеется снизить эту сумму.

Отметим, что в этом сезоне Мхитарян забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи за «Рому». Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.