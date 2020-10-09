Уже не каталонцы: 11 самых дорогих бывших игроков Барселоны

«Барселона» далеко не всегда успешно действует на трансферном рынке. За последние 6 лет каталонцы потратили более 1 млрд евро на новых игроков. Однако не все дорогостоящие приобретения себя оправдали. Филипе Коутиньо сначала провел неудачный сезон, а потом отправился в «Баварию» на правах аренды. Антуан Гризманн выступает с переменным успехом, а Усман Дембеле постоянно травмирован. А ведь за каждого из этих футболистов «сине-гранатовые» заплатили более 100 млн евро.

«Барселону» также много критикуют и за исходящие трансферы. Особенно сильно нынешнему руководству каталонского клуба достается от болельщиков за продажу воспитанников. Многие также недовольны уходом Луиса Суареса, в особенности тем, как «сине-гранатовые» с ним попрощались. Говоря об этом, можно составить неплохую команду игроков «Барселоны», общей стоимостью 404 млн евро, которые в разное время ушли из клуба. Далее – 11 самых дорогих бывших футболистов «сине-гранатовых» по нынешней трансферной стоимости.

Голкипер

Яспер СИЛЛЕССЕН (нынешняя трансферная стоимость – 12 млн евро)

В июле 2019 года «Барселона» обменялась вратарями с «Валенсией». Каталонцы продали «летучим мышам» Яспера Силлессена за 35 млн евро. Взамен они приобрели Нето за 26 миллионов. Тут, впрочем, «сине-гранатовых» не за что критиковать. Во-первых, они немного «наварили» в финансовом плане. Во-вторых, «Барселона» позволила Силлессену выйти из-под тени Марка-Андре тер Штегена и стать основным голкипером в «Валенсии». Хотя «летучие мыши» сами хотели недавно продать голландца из-за финансовых проблем.

Защитники

Марк БАРТРА (14 млн евро)

Бартра является воспитанником «Барселоны». С 2009 года каталонцы начали привлекать молодого защитника к играм за первую команду. В 2012-м году испанец окончательно покинул «Ла Масию». После этого Марк провел еще 4 сезона в статусе игрока первой команды, но нельзя сказать, что они были для него успешными в игровом плане. С каждым годом защитник играл все меньше. В сезоне 2015/16 он провел всего 13 матчей в Ла Лиге. В итоге, «Барселона» продала Бартру дортмундской «Боруссии» в 2016-м году за 8 млн евро. Через 2 года после этого футболист перешел в «Бетис» за 10,5 миллиона. В стане «вердибланкос» Бартра наконец-то обрел себя.

Ерри МИНА (20 млн евро)

Карьера Мины в «Барселоне» была быстротечной. В январе 2018 года колумбиец перешел в каталонский клуб из бразильского «Палмейраса» за 11,8 млн евро. Уже через 6 месяцев «сине-гранатовые» продали футболиста «Эвертону» за 30 миллионов. Мина сыграл всего 6 матчей за «Барселону», отличившись одной результативной передачей. Каталонцы посчитали, что колумбиец не будет достойным партнером для Жерара Пике в центре обороны. При этом трансфер игрока назвать провальным нельзя, поскольку «сине-гранатовые» на нем неплохо «наварили».



ESPN

Люка ДИНЬ (28 млн евро)

Француз перешел в «Барселону» из «ПСЖ» в 2016-м году за 16,5 млн евро. Однако надолго Динь в каталонском клубе не задержался. Люка проигрывал борьбу за место в составе Жорди Альбе, которому каталонцы до сих пор не могут найти достойного конкурента. В итоге, «сине-гранатовые» продали фулбека «Эвертону» в 2018-м году за 20 млн евро. В Ливерпуле Динь сразу стал «своим». С первого сезона в составе «ирисок» француз является игроком основы, регулярно отличаясь результативными передачами, а иногда еще и голами.

Нелсон СЕМЕДУ (40 млн евро)

Трансфер Семеду – самый «свежий». 23 сентября текущего года португалец официально сменил «Барселону» на «Вулверхэмптон». Англичане заплатили за футболиста 30 млн евро. При этом, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока выше на 10 миллионов. На место Семеду каталонцы подписали 19-летнего Сержиньо Деста из «Аякса» за 21 млн евро. Оправдали ли эти трансферы себя – сложно сказать. Молодой американец сыграл в Ла Лиге пока только 15 минут. Понятно только то, что «сине-гранатовые» сделали вложение на перспективу.

Полузащитники

Андре ГОМЕШ (22,5 млн евро)

В июле 2016 года Гомеш перешел в «Барселону» из «Валенсии» за 37 млн евро. Первый сезон в каталонском клубе выдался неплохим для португальца, но во втором он уже почти не играл. В августе 2018 года «сине-гранатовые» отдали футболиста в аренду «Эвертону». Через год «ириски» оформили полноценный трансфер хавбека, заплатив за него 25 млн евро. В Ливерпуле дела у португальца идут гораздо лучше. То же самое можно сказать и об остальных игроках «Эвертона», которые перешли в клуб после ухода из «Барселоны».

Тьяго АЛЬКАНТРА (48 млн евро)

Потеря Тьяго, возможно, стала одной из крупнейших для «Барселоны» за последние годы. Алькантара покинул каталонский клуб еще 7 лет назад. Тогда, в 2013-м, «Бавария» заплатила за футболиста 25 млн евро. В Мюнхене испанец выиграл практически все то же, что и в «Барселоне», включая Лигу чемпионов. В сентябре 2020 года Тьяго отправился за новым вызовом в «Ливерпуль». «Бавария» получила за одного из лучших центрхавов мира смехотворные 22 млн евро. Но это связано с тем, что футболист был на истекающем контракте. Переговоры с «Ливерпулем» проходили сложно, но «рекордмайстер» все-таки отпустил испанца.



Cordon Press

Артур МЕЛО (56 млн евро)

Далеко не все футболисты покидают «Барселону» с чувством благодарности. Артур – один из них. В июле 2018 года хавбек перешел из «Гремио» за 31 млн евро. Бразилец до последнего отказывался переходить в «Ювентус», но руководство каталонского клуба буквально вынудило его переехать в Турин. В итоге, футболист покинул «сине-гранатовых» со скандалом, отказываясь выступать за них после карантина. В сентябре текущего года «Барселона» оформила довольно странную сделку. Каталонцы продали перспективного Артура «Ювентусу» за 72 млн евро. На его место «сине-гранатовые» подписали Миралема Пьянича за 60 миллионов, который старше бразильца на 6 лет. Это решение руководства «Барселоны» пока не выглядит разумным.

Нападающие

Луис СУАРЕС (28 млн евро)

Уход Суареса получился очень эмоциональным. У футболиста оставался 1 год по контракту с каталонцами, но они резко перестали в нем нуждаться. Переговоры о расторжении договора проходили тяжело. «Сине-гранатовые» так сильно хотели избавиться от уругвайца, что отпустили его бесплатно и, к тому же, к одному из прямых конкурентов – в «Атлетико». Лионель Месси был очень расстроен тем, как руководство клуба обошлось с его лучшим другом. Сам Суарес тоже плакал во время последней тренировки и на прощальной пресс-конференции, а потом забил 2 гола в дебютном матче за «матрасников».

МАЛКОМ (30 млн евро)

В июле 2018 года «Барселона» перехватила Малкома у «Ромы» в последний момент. Каталонцы заплатили за футболиста «Бордо» 41 млн евро. Через год «сине-гранатовые» продали бразильца «Зениту» за 40 миллионов. Малком мало играл в «Барселоне», проводя на поле в среднем меньше тайма, поэтому согласился на переезд в Санкт-Петербург. Нельзя сказать, что переход в «Зенит» стал слишком широким шагом назад для форварда. В Петербурге он играет больше, чем в Каталонии, и уже успел выиграть несколько титулов вместе с «сине-бело-голубыми». Но, вероятно, надолго футболист в РПЛ не задержится.



Global Look Press

НЕЙМАР (128 млн евро)

История Неймара и «Барселоны» продолжается до сих пор. В августе 2017 года бразилец разбил трио MSN, перейдя в «ПСЖ». Парижане заплатили за футболиста рекордные 222 млн евро. Прошло уже 3 года, но форварда до сих пор связывают с «сине-гранатовыми». Неймар то судится с «Барселоной», то хочет вернуться. Каталонцы тоже хотели воссоединиться со своим бывшим игроком, но сейчас это уже маловероятно. Бразилец в свое время не смог и теперь уже, наверное, не сможет покинуть Париж в ближайшее время. Да и стоит ли его покидать? Во Франции Неймара любят и оберегают все – начиная от владельцев «ПСЖ», заканчивая руководством Лиги 1. Это, наверное, важнее, чем погоня за тенью Месси.