Вратарь молодежки Ризнык довызван в сборную Украины

Голкипер «Ворсклы» и сборной Украины U-21 Дмитрий Ризнык довызван в национальную сборную Украины после сегодняшнего матча молодежки с Румынией (победа 1:0), в котором он провел на поле все 90 минут.

Ризнык войдет в заявку сборной Украины на матч Лиги наций против Германии, который состоится в субботу, 10 октября. Теперь в распоряжении наставника сборной Украины Андрея Шевченко три вратаря: Ризнык, Никита Шевченко и Георгий Бущан.

Ранее коронавирусом заразились сразу три вратаря сборной Украины: Андрей Пятов, Юрий Панькив и Андрей Лунин. Лунин после этого сдал негативный тест и вернулся в «Реал», где уже успел провести тренировку.