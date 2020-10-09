Вратарь молодежки Ризнык довызван в сборную Украины

В распоряжении Андрея Шевченко появился еще один голкипер

  • 09.10.2020 23:36
  • 745 просмотров
  • 7 комментариев
Вратарь молодежки Ризнык довызван в сборную Украины
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Ворсклы» и сборной Украины U-21 Дмитрий Ризнык довызван в национальную сборную Украины после сегодняшнего матча молодежки с Румынией (победа 1:0), в котором он провел на поле все 90 минут.

Ризнык войдет в заявку сборной Украины на матч Лиги наций против Германии, который состоится в субботу, 10 октября. Теперь в распоряжении наставника сборной Украины Андрея Шевченко три вратаря: Ризнык, Никита Шевченко и Георгий Бущан.

Ранее коронавирусом заразились сразу три вратаря сборной Украины: Андрей Пятов, Юрий Панькив и Андрей Лунин. Лунин после этого сдал негативный тест и вернулся в «Реал», где уже успел провести тренировку.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    savant
    online
      savant, 10.10.2020 00:19
    +1
    Если Лунин сдал негативный тест, почему он в сборную не может вернутся??
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.10.2020 00:11
    0
    Олег Тимофеюк, 10.10.2020 00:07
    — Бущану еще играть и играть
    Да уж, все увидели на что оно способно.
    Такое же днище, как и ляпов?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.10.2020 00:10
    0
    тю
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 10.10.2020 00:07
    -4
    Zport., 10.10.2020 00:04
    Ляпова уже не исправить. Днище полное. Бущану еще играть и играть
    — Бущану еще играть и играть
    Да уж, все увидели на что оно способно.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.10.2020 00:04
    +1
    Special2, 10.10.2020 00:01
    Да кто угодно, только не Бущан, даже Ляпов на фоне Бущана смотрится Богом вратарского ремесла
    Ляпова уже не исправить. Днище полное. Бущану еще играть и играть
    Ссылка
    Special2
      Special2, 10.10.2020 00:01
    -1
    Да кто угодно, только не Бущан, даже Ляпов на фоне Бущана смотрится Богом вратарского ремесла
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.10.2020 23:41
    0
    уж получше Бущана будет точно, только одно дозаявили? СОШО еще кандидат? )
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 10.10.2020 00:19
    +1
    Если Лунин сдал негативный тест, почему он в сборную не может вернутся??
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.10.2020 00:04
    +1
    Special2, 10.10.2020 00:01
    Да кто угодно, только не Бущан, даже Ляпов на фоне Бущана смотрится Богом вратарского ремесла
    Ляпова уже не исправить. Днище полное. Бущану еще играть и играть
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.10.2020 00:11
    0
    Олег Тимофеюк, 10.10.2020 00:07
    — Бущану еще играть и играть
    Да уж, все увидели на что оно способно.
    Такое же днище, как и ляпов?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.10.2020 00:10
    0
    тю
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 09.10.2020 23:41
    0
    уж получше Бущана будет точно, только одно дозаявили? СОШО еще кандидат? )
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности