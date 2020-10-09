Лунин снова сдал негативный тест на коронавирус и тренировался с Реалом

Украинский голкипер вернулся к работе

  • 09.10.2020 22:50
  • 1706 просмотров
  • 6 комментариев
Лунин снова сдал негативный тест на коронавирус и тренировался с Реалом
© uaf.ua

Сегодня Андрей Лунин сдал еще один негативный тест на коронавирус. После этого он провел тренировку с мадридским «Реалом».

Напомним, 6 октября Лунин сдал положительный тест, находясь в расположении сборной Украины. Однако уже на следующий день повторный тест дал негативный результат.

Ранее основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа вернулся из расположения сборной Бельгии с травмой.

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Источник — Cope

(7 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 09.10.2020 23:54
    +2
    BaZia, 09.10.2020 23:13
    Почему Лунин не может сыграть в следующих играх за сборную!??
    Куртуа травмировался и Лунин готовится стать основным голкипером Реала.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.10.2020 23:13
    +7
    Почему Лунин не может сыграть в следующих играх за сборную!??
    Ссылка
    skeijp
    online
      skeijp, 09.10.2020 23:13
    0
    Так що ж то за тести в Україні?
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 09.10.2020 23:08
    -9
    Звизда недоделанная.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.10.2020 23:08
    +2
    Тести не дають ніякої гарантії нічого, але обмежують свободу дій, пересування, професії.
    -
    Це медицинський тоталітаризм 21-го століття.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 09.10.2020 23:08
    -8
    Значит в сборную не хочет. Пусть гуляет лесом.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 09.10.2020 23:13
    +7
    Почему Лунин не может сыграть в следующих играх за сборную!??
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 09.10.2020 23:54
    +2
    BaZia, 09.10.2020 23:13
    Почему Лунин не может сыграть в следующих играх за сборную!??
    Куртуа травмировался и Лунин готовится стать основным голкипером Реала.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.10.2020 23:08
    +2
    Тести не дають ніякої гарантії нічого, але обмежують свободу дій, пересування, професії.
    -
    Це медицинський тоталітаризм 21-го століття.
    Ссылка
    skeijp
    online
      skeijp, 09.10.2020 23:13
    0
    Так що ж то за тести в Україні?
    Ссылка
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