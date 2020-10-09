Лунин снова сдал негативный тест на коронавирус и тренировался с Реалом

Сегодня Андрей Лунин сдал еще один негативный тест на коронавирус. После этого он провел тренировку с мадридским «Реалом».
Напомним, 6 октября Лунин сдал положительный тест, находясь в расположении сборной Украины. Однако уже на следующий день повторный тест дал негативный результат.
Ранее основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа вернулся из расположения сборной Бельгии с травмой.
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Источник — Cope
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Це медицинський тоталітаризм 21-го століття.
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Це медицинський тоталітаризм 21-го століття.
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