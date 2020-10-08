Лунин и Панькив сдали отрицательные тесты на коронавирус

Украинские вратари могли бы сыграть против Франции

  • 08.10.2020 02:30
  • 423 просмотра
  • 3 комментария
Лунин и Панькив сдали отрицательные тесты на коронавирус
© УАФ. Андрей Лунин (в центре)

Все свежие тесты футболистов сборной Украины на наличие коронавирусной болезни COVID-19 оказались отрицательными. Команда прошла тестирование утром 7-го октября перед товарищеским поединком против Франции (1:7).

Днем ранее тесты голкиперов сборной Украины Андрея Лунина и Юрия Панькива показали положительные результаты. Футболисты были изолированы от остальной команды. Повторные тесты заболевания не выявили.

Таким образом, Лунин и Панькив могли бы сыграть против Франции, но их не успели включить в заявку на матч.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.10.2020 04:09
    0
    Ya H, 08.10.2020 02:59
    Да ты видишь какие тесты? Один раз показывает положительно, другой отрицательно. Г0вно, а не тесты. Как и вся наша медицына попуканая.
    100% тестов не существует. Вполне вероятно что третий тест покажет наличие вируса, а второй был ложноотрицательный
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 08.10.2020 02:59
    +1
    Олексій Коваль, 08.10.2020 02:47
    14 суточная самоизоляция после положительных тестов
    Да ты видишь какие тесты? Один раз показывает положительно, другой отрицательно. Г0вно, а не тесты. Как и вся наша медицына попуканая.
    Ссылка
    Олексій Коваль
      Олексій Коваль, 08.10.2020 02:47
    -3
    14 суточная самоизоляция после положительных тестов
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 08.10.2020 02:59
    +1
    Олексій Коваль, 08.10.2020 02:47
    14 суточная самоизоляция после положительных тестов
    Да ты видишь какие тесты? Один раз показывает положительно, другой отрицательно. Г0вно, а не тесты. Как и вся наша медицына попуканая.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.10.2020 04:09
    0
    Ya H, 08.10.2020 02:59
    Да ты видишь какие тесты? Один раз показывает положительно, другой отрицательно. Г0вно, а не тесты. Как и вся наша медицына попуканая.
    100% тестов не существует. Вполне вероятно что третий тест покажет наличие вируса, а второй был ложноотрицательный
    Ссылка
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