Лунин и Панькив сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все свежие тесты футболистов сборной Украины на наличие коронавирусной болезни COVID-19 оказались отрицательными. Команда прошла тестирование утром 7-го октября перед товарищеским поединком против Франции (1:7).
Днем ранее тесты голкиперов сборной Украины Андрея Лунина и Юрия Панькива показали положительные результаты. Футболисты были изолированы от остальной команды. Повторные тесты заболевания не выявили.
Таким образом, Лунин и Панькив могли бы сыграть против Франции, но их не успели включить в заявку на матч.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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