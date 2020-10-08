Лунин и Панькив сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все свежие тесты футболистов сборной Украины на наличие коронавирусной болезни COVID-19 оказались отрицательными. Команда прошла тестирование утром 7-го октября перед товарищеским поединком против Франции (1:7).

Днем ранее тесты голкиперов сборной Украины Андрея Лунина и Юрия Панькива показали положительные результаты. Футболисты были изолированы от остальной команды. Повторные тесты заболевания не выявили.

Таким образом, Лунин и Панькив могли бы сыграть против Франции, но их не успели включить в заявку на матч.