Шанс для Лунина? Куртуа вернулся в Реал с травмой

Вратарь Тибо Куртуа из-за травмы досрочно покинул расположение сборной Бельгии и вернулся в Мадрид для обследования.

На старте сезона Куртуа является первым номером «Реала», а украинский кипер Андрей Лунин вынужден проводить матчи чемпионата Испании на лавке запасных.

Сообщается, что у Тибо проблемы со спиной, но о тяжести повреждения информации пока нет.

Сам Лунин досрочно покинул сборную Украины из-за коронавируса, хотя повторный тест показал, что украинец здоров.