Шанс для Лунина? Куртуа вернулся в Реал с травмой

Вратарь Тибо Куртуа из-за травмы досрочно покинул расположение сборной Бельгии и вернулся в Мадрид для обследования.
На старте сезона Куртуа является первым номером «Реала», а украинский кипер Андрей Лунин вынужден проводить матчи чемпионата Испании на лавке запасных.
Сообщается, что у Тибо проблемы со спиной, но о тяжести повреждения информации пока нет.
Сам Лунин досрочно покинул сборную Украины из-за коронавируса, хотя повторный тест показал, что украинец здоров.
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Источник — AS
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75% состава ДК, 56% состава ШД и всего лишь 780% Мариуполя.
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75% состава ДК, 56% состава ШД и всего лишь 780% Мариуполя.
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