Шанс для Лунина? Куртуа вернулся в Реал с травмой

Вратарь досрочно покинул расположение сборной Бельгии

  • 08.10.2020 19:52
  • 3622 просмотра
  • 6 комментариев
Шанс для Лунина? Куртуа вернулся в Реал с травмой
© AS

Вратарь Тибо Куртуа из-за травмы досрочно покинул расположение сборной Бельгии и вернулся в Мадрид для обследования.

На старте сезона Куртуа является первым номером «Реала», а украинский кипер Андрей Лунин вынужден проводить матчи чемпионата Испании на лавке запасных.

Сообщается, что у Тибо проблемы со спиной, но о тяжести повреждения информации пока нет.

Сам Лунин досрочно покинул сборную Украины из-за коронавируса, хотя повторный тест показал, что украинец здоров.

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Источник — AS

(19 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 20:53
    +1
    janu0320, 08.10.2020 20:45
    один Куртуа стоит как весь состав дырки, кто же такое золото посадит на лавку.
    Если весь состав ДК, то 72% состава ШД и 1040% состава Мариуполя
    На самом деле нет.
    75% состава ДК, 56% состава ШД и всего лишь 780% Мариуполя.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:45
    -1
    один Куртуа стоит как весь состав дырки, кто же такое золото посадит на лавку.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:44
    -1
    это шанс немного поиграть за основу, не более, выздоровеет Куртуа, он будет опять основным.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 08.10.2020 20:43
    -1
    NachoBarbero, 08.10.2020 20:38
    ты прочитай статью, а потом сри в комментах
    да он и не срал, ну умеет человек читать.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 08.10.2020 20:38
    0
    Maks23, 08.10.2020 20:32
    Это наверное шанс для третьего вратаря..после теста лунина на ковид..
    ты прочитай статью, а потом сри в комментах
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 08.10.2020 20:32
    -4
    Это наверное шанс для третьего вратаря..после теста лунина на ковид..
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 08.10.2020 20:53
    +1
    janu0320, 08.10.2020 20:45
    один Куртуа стоит как весь состав дырки, кто же такое золото посадит на лавку.
    Если весь состав ДК, то 72% состава ШД и 1040% состава Мариуполя
    На самом деле нет.
    75% состава ДК, 56% состава ШД и всего лишь 780% Мариуполя.
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 08.10.2020 20:38
    0
    Maks23, 08.10.2020 20:32
    Это наверное шанс для третьего вратаря..после теста лунина на ковид..
    ты прочитай статью, а потом сри в комментах
    Ссылка
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