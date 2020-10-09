ВИДЕО. Украинская пограничник и Роналду. Как стать знаменитой за пару часов

Популярный сервис 433 опубликовал видео, как Криштиану Роналду приезжал в Киев вместе с Реалом. На пограничном контроле он оставил автограф.
Видео за 10 часов просмотрели уже более 3 миллионов пользователей.
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Виталий Петровский, Sport.ua
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