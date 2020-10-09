ВИДЕО. Украинская пограничник и Роналду. Как стать знаменитой за пару часов

3 миллиона просмотров за 10 часов

  • 09.10.2020 11:05
  • 4328 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Украинская пограничник и Роналду. Как стать знаменитой за пару часов
© twitter

Популярный сервис 433 опубликовал видео, как Криштиану Роналду приезжал в Киев вместе с Реалом. На пограничном контроле он оставил автограф.

Видео за 10 часов просмотрели уже более 3 миллионов пользователей.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you have to check @cristiano’s passport 🤣 @realmadrid

Публикация от 433 (@433)

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Виталий Петровский, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    sportik.ua
    online
      sportik.ua, 09.10.2020 12:15
    0
    Вже не один рік паспортний контроль у нас один з найкращих у світі.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.10.2020 11:47
    +3
    Красивая
    Ссылка
    Віктор Ґудзь
      Віктор Ґудзь, 09.10.2020 11:29
    +5
    Позитивчик!
    Ссылка
    Jack Kilowat
      Jack Kilowat, 09.10.2020 11:19
    +7
    Kiziak, 09.10.2020 11:17
    Зря она глазки строит.Он любит мальчикоффф! \
    Само ты мальчикофф
    Ссылка
    Kiziak
    online
      Kiziak, 09.10.2020 11:17
    -8
    Зря она глазки строит.Он любит мальчикоффф! \
    Ссылка
    Jack Kilowat
      Jack Kilowat, 09.10.2020 11:19
    +7
    Kiziak, 09.10.2020 11:17
    Зря она глазки строит.Он любит мальчикоффф! \
    Само ты мальчикофф
    Ссылка
    Віктор Ґудзь
      Віктор Ґудзь, 09.10.2020 11:29
    +5
    Позитивчик!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 09.10.2020 11:47
    +3
    Красивая
    Ссылка
    sportik.ua
    online
      sportik.ua, 09.10.2020 12:15
    0
    Вже не один рік паспортний контроль у нас один з найкращих у світі.
    Ссылка
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