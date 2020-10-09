Андрей ШЕВЧЕНКО: «1:7 - это очень много. С ребятами состоялся разговор»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации в сборной Украины перед матчем Лиги наций против Германии 10-го октября.
О текущей ситуации: «Пришли результаты тестов последние, и у нас все хорошо - никто из игроков и тренеров не выпадает. Результат матча с Францией? У нас состоялся серьезный разговор с ребятами. Несмотря на ситуацию, игроки, которых мы вызываем, должны брать на себя ответственность. Думаю, что 1:7 - это много, очень много. Был серьезный разговор, посмотрим теперь на их реакцию. Для всех важно хорошо сыграть следующий матч. Бущан? Были рикошеты, какие-то невероятные голы. Во Франции перед матчем мы сдавали тесты, никто не понимал, кто сыграет, а кто нет. Сейчас спокойнее, тесты пришли и мы понимаем, кто сыграет».
О том, зачем было играть с Францией: «Регламент заставляет нас играть. Все в равных условиях, но большие сборные имеют преимущество - у них большие составы. Если мы теряем 1-2 игрока, то это сильно влияет. Последние 1-2 года мы играем практически одним составом, а в игре с Францией у нас не было 8-9 футболистов. Но в матче с Германией у нас большая мотивация, мы играем дома против топ-соперника».
Стиль игры сборной Украины: «Если вы видели последние матчи с Испанией, Швейцарией, Францией, то мы не играли первым номером. Мы сегодня не в состоянии конкурировать с этими командами, если у нас нет должного состава, лучшего состава. Играть первым номером с такими грандами нам тяжело. Но от наших принципов мы отходить не будем - короткие-средние передачи, контроль мяча. У нас есть варианты. Мы это покажем, но у нас были молодые игроки, которые не провели с нами ни одной тренировки перед Францией. Даже 1-2 игрока травмированных - это потеря. А если нет 8-9 футболистов, то это проблема».
«Моя задача подготовить команду на 2021 год, когда начнется отбор к ЧМ и летний чемпионат Европы. И потому с ребятами состоялся серьезный разговор».
О дозаявке Александра Шовковского на матч с Францией: «Думаю, меня заставило заявить его только то, что мы не могли тогда никого больше заявить среди вратарей. Мы узнали, что могли заявить Сашу, и если была бы необходимость, то ему пришлось бы выйти. Для меня статистика не играет большой роли, та статистика по поводу которой вы говорите по Саше Шовковскому».
О болельщиках на трибунах: «Мы действительно соскучились по фанам. Мы играем для них. Думаю, решение пустить людей принималось взвешенно. С моей точки зрения, футбол без зрителей - это тяжело. С этой точки зрения мы рады, но важно, чтобы все это было в рамках».
«Судя по текущему положению, сборные с не очень сильными чемпионатами находятся в тяжелой ситуации. У нас нет большого состава. Теряем кого-то из-за травмы и болезни - это тяжело для нас».
Источник — Sport.ua
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Не хочешь вспомнить с кем Металлист завоевал(!!!) серебряные медали?
Андрюша и прочие...!
Скоро нам запретят вспоминать все что было до 2014 года.
Так сказать следуя "закону о додемайнданизации". )))
********************
Давай-те вспомним 4 (четыре!!!) клуба в весну 2014!
Давай-те вспомним Металлист Харьков!
Давай-те вспомним Днепр Днепропетровск!
...И еще много хорошего вспомним (не чета сегодняшнему)!
Вспомним - пока эти воспоминания не запретили....
Хорошего действительно было много, главное донбассы получили свое.
Андрюша и прочие...!
Скоро нам запретят вспоминать все что было до 2014 года.
Так сказать следуя "закону о додемайнданизации". )))
********************
Давай-те вспомним 4 (четыре!!!) клуба в весну 2014!
Давай-те вспомним Металлист Харьков!
Давай-те вспомним Днепр Днепропетровск!
...И еще много хорошего вспомним (не чета сегодняшнему)!
Вспомним - пока эти воспоминания не запретили....
7-1 да много, но учитывая факторы, я не удивлен, у жабоедов залетало все, такое тоже бывает, летело все в сетку, я хоть и любитель попи3д3ть на нашу сборку, но я не увидел ничего ненормального в этом матче, наоборот, пусть пацаны перепсихуют в товарняке, а не в офф матчах.
Не хочешь вспомнить с кем Металлист завоевал(!!!) серебряные медали?
7-1 да много, но учитывая факторы, я не удивлен, у жабоедов залетало все, такое тоже бывает, летело все в сетку, я хоть и любитель попи3д3ть на нашу сборку, но я не увидел ничего ненормального в этом матче, наоборот, пусть пацаны перепсихуют в товарняке, а не в офф матчах.
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