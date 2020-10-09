Андрей ШЕВЧЕНКО: «1:7 - это очень много. С ребятами состоялся разговор»

Наставник сборной Украины пообщался с прессой перед матчем Лиги наций

  • 09.10.2020 19:25
  • 1866 просмотров
  • 10 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «1:7 - это очень много. С ребятами состоялся разговор»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации в сборной Украины перед матчем Лиги наций против Германии 10-го октября.

О текущей ситуации: «Пришли результаты тестов последние, и у нас все хорошо - никто из игроков и тренеров не выпадает. Результат матча с Францией? У нас состоялся серьезный разговор с ребятами. Несмотря на ситуацию, игроки, которых мы вызываем, должны брать на себя ответственность. Думаю, что 1:7 - это много, очень много. Был серьезный разговор, посмотрим теперь на их реакцию. Для всех важно хорошо сыграть следующий матч. Бущан? Были рикошеты, какие-то невероятные голы. Во Франции перед матчем мы сдавали тесты, никто не понимал, кто сыграет, а кто нет. Сейчас спокойнее, тесты пришли и мы понимаем, кто сыграет».

О том, зачем было играть с Францией: «Регламент заставляет нас играть. Все в равных условиях, но большие сборные имеют преимущество - у них большие составы. Если мы теряем 1-2 игрока, то это сильно влияет. Последние 1-2 года мы играем практически одним составом, а в игре с Францией у нас не было 8-9 футболистов. Но в матче с Германией у нас большая мотивация, мы играем дома против топ-соперника».

Стиль игры сборной Украины: «Если вы видели последние матчи с Испанией, Швейцарией, Францией, то мы не играли первым номером. Мы сегодня не в состоянии конкурировать с этими командами, если у нас нет должного состава, лучшего состава. Играть первым номером с такими грандами нам тяжело. Но от наших принципов мы отходить не будем - короткие-средние передачи, контроль мяча. У нас есть варианты. Мы это покажем, но у нас были молодые игроки, которые не провели с нами ни одной тренировки перед Францией. Даже 1-2 игрока травмированных - это потеря. А если нет 8-9 футболистов, то это проблема».

«Моя задача подготовить команду на 2021 год, когда начнется отбор к ЧМ и летний чемпионат Европы. И потому с ребятами состоялся серьезный разговор».

О дозаявке Александра Шовковского на матч с Францией: «Думаю, меня заставило заявить его только то, что мы не могли тогда никого больше заявить среди вратарей. Мы узнали, что могли заявить Сашу, и если была бы необходимость, то ему пришлось бы выйти. Для меня статистика не играет большой роли, та статистика по поводу которой вы говорите по Саше Шовковскому».

О болельщиках на трибунах: «Мы действительно соскучились по фанам. Мы играем для них. Думаю, решение пустить людей принималось взвешенно. С моей точки зрения, футбол без зрителей - это тяжело. С этой точки зрения мы рады, но важно, чтобы все это было в рамках».

«Судя по текущему положению, сборные с не очень сильными чемпионатами находятся в тяжелой ситуации. У нас нет большого состава. Теряем кого-то из-за травмы и болезни - это тяжело для нас».

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 09.10.2020 19:52
    -1
    Вы внимательно читали? "Ребята не успели провести ни одной тренировки".... Вы врубаетесь? ЭТо просто пацанов в футбол позвал играть, объяснив пожелания на игру и вперед против Франции. Да, 1:7, да обидно, но не так, как на евро с ирландцами и поляками, когда даже моменты не создавались. Тут хоть интересно смотреть было. Просто когда 70% команды играет впервые друг с другом да еще и против ТОП соперника, то это жесть.
    Ссылка
    Fredee
    online
      Fredee, 09.10.2020 19:51
    +1
    to Сергей 1, 09.10.2020 19:43
    Не хочешь вспомнить с кем Металлист завоевал(!!!) серебряные медали?
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    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 09.10.2020 19:43
    -3
    Fredee, 09.10.2020 19:40
    Привыкай!
    Андрюша и прочие...!
    Скоро нам запретят вспоминать все что было до 2014 года.
    Так сказать следуя "закону о додемайнданизации". )))
    ********************
    Давай-те вспомним 4 (четыре!!!) клуба в весну 2014!
    Давай-те вспомним Металлист Харьков!
    Давай-те вспомним Днепр Днепропетровск!
    ...И еще много хорошего вспомним (не чета сегодняшнему)!
    Вспомним - пока эти воспоминания не запретили....
    Металлист Харьков развалил сын дважды законтаченного. А Днепр просто из-за неудачного менеджмента вынужденно обанкротили. Типичная история Бени.
    Хорошего действительно было много, главное донбассы получили свое.
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    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 09.10.2020 19:41
    -2
    А про тренерские ляпы ничего не говорил?
    Ссылка
    Fredee
    online
      Fredee, 09.10.2020 19:40
    -1
    Привыкай!
    Андрюша и прочие...!
    Скоро нам запретят вспоминать все что было до 2014 года.
    Так сказать следуя "закону о додемайнданизации". )))
    ********************
    Давай-те вспомним 4 (четыре!!!) клуба в весну 2014!
    Давай-те вспомним Металлист Харьков!
    Давай-те вспомним Днепр Днепропетровск!
    ...И еще много хорошего вспомним (не чета сегодняшнему)!
    Вспомним - пока эти воспоминания не запретили....
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 09.10.2020 19:37
    +2
    Какие бы не были проблемы, но вышли же проф.футболисты, а не набрали парней со двора..сейчас уже Андорра, Фареры так не проигрывают ..это реально позорище
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    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:37
    0
    Торг тут неуместен
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    source02
    online
      source02, 09.10.2020 19:37
    +1
    Юрий Тютюшев, 09.10.2020 19:31
    Правильно 7:1 это много! а то тут кто то говорит подержать сборную нужно!!! выпороть нужно!!! а не подержать!!! сборная Лихтинштейна так не проигрывает))) а там играют плотники бармены!! а тут проф футболисты!!
    нада было тебя выпускать, ты бы лучше сыграл!
    7-1 да много, но учитывая факторы, я не удивлен, у жабоедов залетало все, такое тоже бывает, летело все в сетку, я хоть и любитель попи3д3ть на нашу сборку, но я не увидел ничего ненормального в этом матче, наоборот, пусть пацаны перепсихуют в товарняке, а не в офф матчах.
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 09.10.2020 19:36
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Шева как всегда всё по по полочкам разложил ,Лучших в сборной по понятным всем причинам нет ,а с брёвнами динамовским ни чего не получиться вот оно и получился позор ,ну Шева им устроил и дал понять ,когда будут лучшие с шахтера ,всех Брёвен динамовских И к базе не подпустят, они деревянные ещё и дырявые брёвна ,позорники страны
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 09.10.2020 19:31
    +5
    Правильно 7:1 это много! а то тут кто то говорит подержать сборную нужно!!! выпороть нужно!!! а не подержать!!! сборная Лихтинштейна так не проигрывает))) а там играют плотники бармены!! а тут проф футболисты!!
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 09.10.2020 19:31
    +5
    Правильно 7:1 это много! а то тут кто то говорит подержать сборную нужно!!! выпороть нужно!!! а не подержать!!! сборная Лихтинштейна так не проигрывает))) а там играют плотники бармены!! а тут проф футболисты!!
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 09.10.2020 19:37
    +2
    Какие бы не были проблемы, но вышли же проф.футболисты, а не набрали парней со двора..сейчас уже Андорра, Фареры так не проигрывают ..это реально позорище
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 09.10.2020 19:36
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Шева как всегда всё по по полочкам разложил ,Лучших в сборной по понятным всем причинам нет ,а с брёвнами динамовским ни чего не получиться вот оно и получился позор ,ну Шева им устроил и дал понять ,когда будут лучшие с шахтера ,всех Брёвен динамовских И к базе не подпустят, они деревянные ещё и дырявые брёвна ,позорники страны
    Ссылка
    Fredee
    online
      Fredee, 09.10.2020 19:51
    +1
    to Сергей 1, 09.10.2020 19:43
    Не хочешь вспомнить с кем Металлист завоевал(!!!) серебряные медали?
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 09.10.2020 19:37
    +1
    Юрий Тютюшев, 09.10.2020 19:31
    Правильно 7:1 это много! а то тут кто то говорит подержать сборную нужно!!! выпороть нужно!!! а не подержать!!! сборная Лихтинштейна так не проигрывает))) а там играют плотники бармены!! а тут проф футболисты!!
    нада было тебя выпускать, ты бы лучше сыграл!
    7-1 да много, но учитывая факторы, я не удивлен, у жабоедов залетало все, такое тоже бывает, летело все в сетку, я хоть и любитель попи3д3ть на нашу сборку, но я не увидел ничего ненормального в этом матче, наоборот, пусть пацаны перепсихуют в товарняке, а не в офф матчах.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 19:37
    0
    Торг тут неуместен
    Ссылка
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