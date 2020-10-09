Андрей ШЕВЧЕНКО: «1:7 - это очень много. С ребятами состоялся разговор»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации в сборной Украины перед матчем Лиги наций против Германии 10-го октября.

О текущей ситуации: «Пришли результаты тестов последние, и у нас все хорошо - никто из игроков и тренеров не выпадает. Результат матча с Францией? У нас состоялся серьезный разговор с ребятами. Несмотря на ситуацию, игроки, которых мы вызываем, должны брать на себя ответственность. Думаю, что 1:7 - это много, очень много. Был серьезный разговор, посмотрим теперь на их реакцию. Для всех важно хорошо сыграть следующий матч. Бущан? Были рикошеты, какие-то невероятные голы. Во Франции перед матчем мы сдавали тесты, никто не понимал, кто сыграет, а кто нет. Сейчас спокойнее, тесты пришли и мы понимаем, кто сыграет».

О том, зачем было играть с Францией: «Регламент заставляет нас играть. Все в равных условиях, но большие сборные имеют преимущество - у них большие составы. Если мы теряем 1-2 игрока, то это сильно влияет. Последние 1-2 года мы играем практически одним составом, а в игре с Францией у нас не было 8-9 футболистов. Но в матче с Германией у нас большая мотивация, мы играем дома против топ-соперника».

Стиль игры сборной Украины: «Если вы видели последние матчи с Испанией, Швейцарией, Францией, то мы не играли первым номером. Мы сегодня не в состоянии конкурировать с этими командами, если у нас нет должного состава, лучшего состава. Играть первым номером с такими грандами нам тяжело. Но от наших принципов мы отходить не будем - короткие-средние передачи, контроль мяча. У нас есть варианты. Мы это покажем, но у нас были молодые игроки, которые не провели с нами ни одной тренировки перед Францией. Даже 1-2 игрока травмированных - это потеря. А если нет 8-9 футболистов, то это проблема».

«Моя задача подготовить команду на 2021 год, когда начнется отбор к ЧМ и летний чемпионат Европы. И потому с ребятами состоялся серьезный разговор».

О дозаявке Александра Шовковского на матч с Францией: «Думаю, меня заставило заявить его только то, что мы не могли тогда никого больше заявить среди вратарей. Мы узнали, что могли заявить Сашу, и если была бы необходимость, то ему пришлось бы выйти. Для меня статистика не играет большой роли, та статистика по поводу которой вы говорите по Саше Шовковскому».

О болельщиках на трибунах: «Мы действительно соскучились по фанам. Мы играем для них. Думаю, решение пустить людей принималось взвешенно. С моей точки зрения, футбол без зрителей - это тяжело. С этой точки зрения мы рады, но важно, чтобы все это было в рамках».

«Судя по текущему положению, сборные с не очень сильными чемпионатами находятся в тяжелой ситуации. У нас нет большого состава. Теряем кого-то из-за травмы и болезни - это тяжело для нас».