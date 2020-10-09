Динамо - Шахтер. Стало известно, когда соперники встретятся в УПЛ

УПЛ опубликовала календарь ближайших туров чемпионата, в том числе 9-го тура, когда в Киеве сыграют «Динамо» и «Шахтер». Игра состоится 8-го ноября.
7 ТУР
24 октября (суббота)
Десна - Олимпик 14:00
Ворскла - Шахтер 17:00
Динамо - Александрия 17:00
Львов - Днепр-1 19:30
25 октября (воскресенье)
Ингулец - Мариуполь 14:00
Колос - Минай 17:00
Заря - Рух 19:30
8 ТУР
30 октября (пятница)
Шахтер - Мариуполь 19:00
31 октября (суббота)
Колос - Олимпик 14:00
Александрия - Десна 17:00
Днепр-1 - Динамо 19:30
1 ноября (воскресенье)
Минай - Рух 14:00
Львов - Ворскла 17:00
Ингулец - Заря 19:30
9 ТУР
6 ноября (пятница)
Днепр-1 - Колос 19:00
7 ноября (суббота)
Олимпик - Мариуполь 14:00
Александрия - Львов 17:00
Десна - Минай 19:30
8 ноября (воскресенье)
Рух - Ингулец 14:00
Динамо - Шахтер 17:00
Заря - Ворскла 19:30
Источник — УПЛ
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А ты каждый день снимаешь показания электросчётчика, как и таблицы УПЛ.)
Не зря же президент ходил в их форме.
Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
Не зря же президент ходил в их форме.
Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
Кроты это сделали сами
Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
А ты каждый день снимаешь показания электросчётчика, как и таблицы УПЛ.)
Не зря же президент ходил в их форме.
Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
Не зря же президент ходил в их форме.
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