Динамо - Шахтер. Стало известно, когда соперники встретятся в УПЛ

Уже в рамках 9-го тура

  • 09.10.2020 16:45
  • 5194 просмотра
  • 9 комментариев
Динамо - Шахтер. Стало известно, когда соперники встретятся в УПЛ
© shakhtar.com

УПЛ опубликовала календарь ближайших туров чемпионата, в том числе 9-го тура, когда в Киеве сыграют «Динамо» и «Шахтер». Игра состоится 8-го ноября.

7 ТУР

24 октября (суббота)

Десна - Олимпик 14:00

Ворскла - Шахтер 17:00

Динамо - Александрия 17:00

Львов - Днепр-1 19:30

25 октября (воскресенье)

Ингулец - Мариуполь 14:00

Колос - Минай 17:00

Заря - Рух 19:30

8 ТУР

30 октября (пятница)

Шахтер - Мариуполь 19:00

31 октября (суббота)

Колос - Олимпик 14:00

Александрия - Десна 17:00

Днепр-1 - Динамо 19:30

1 ноября (воскресенье)

Минай - Рух 14:00

Львов - Ворскла 17:00

Ингулец - Заря 19:30

9 ТУР

6 ноября (пятница)

Днепр-1 - Колос 19:00

7 ноября (суббота)

Олимпик - Мариуполь 14:00

Александрия - Львов 17:00

Десна - Минай 19:30

8 ноября (воскресенье)

Рух - Ингулец 14:00

Динамо - Шахтер 17:00

Заря - Ворскла 19:30

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Источник — УПЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 09.10.2020 17:52
    0
    да да, не позорься експерт скільки вже супер кубків шахта програла підряд? і вилетіла з кубку України і це був не твій кошмарний сон
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 17:33
    -2
    Скорее бы этот матч. И как жаль, что в этот раз будет всего два круга позора для дерьнамы, а не четыре, как было в прошлом чемпе.
    Ссылка
    nabo60
      nabo60, 09.10.2020 17:29
    -1
    https://youtu.be/6bTlI2zp3T8 - Супер гол в девяточку
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 17:26
    +1
    Bolshoi, 09.10.2020 17:16
    А второй круг
    Надо дожить ещё при третьей волне Ковида. Или ты Новости не смотришь? Там уже министр Степанов охрип.
    А ты каждый день снимаешь показания электросчётчика, как и таблицы УПЛ.)
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.10.2020 17:16
    0
    con clusion, 09.10.2020 17:11
    Весь первый круг в распоряжении Динамо для создания гандикапа.
    Не зря же президент ходил в их форме.
    А второй круг
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 17:11
    0
    mayakovskiy1, 09.10.2020 17:01
    Динамушка в первом круге.
    Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
    За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
    Весь первый круг в распоряжении Динамо для создания гандикапа.
    Не зря же президент ходил в их форме.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.10.2020 17:04
    -2
    mayakovskiy1, 09.10.2020 17:01
    Динамушка в первом круге.
    Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
    За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
    Все игры с кротами, дома
    Кроты это сделали сами
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 09.10.2020 17:01
    +3
    Динамушка в первом круге.
    Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
    За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.10.2020 16:57
    +1
    Какой дебил ставит все матчи Динамо и Шахтера в одно время? Неужели так трудно развести, чтобы можно было посмотреть оба матча?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 09.10.2020 17:01
    +3
    Динамушка в первом круге.
    Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
    За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 17:26
    +1
    Bolshoi, 09.10.2020 17:16
    А второй круг
    Надо дожить ещё при третьей волне Ковида. Или ты Новости не смотришь? Там уже министр Степанов охрип.
    А ты каждый день снимаешь показания электросчётчика, как и таблицы УПЛ.)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.10.2020 16:57
    +1
    Какой дебил ставит все матчи Динамо и Шахтера в одно время? Неужели так трудно развести, чтобы можно было посмотреть оба матча?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 09.10.2020 17:52
    0
    да да, не позорься експерт скільки вже супер кубків шахта програла підряд? і вилетіла з кубку України і це був не твій кошмарний сон
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.10.2020 17:16
    0
    con clusion, 09.10.2020 17:11
    Весь первый круг в распоряжении Динамо для создания гандикапа.
    Не зря же президент ходил в их форме.
    А второй круг
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 09.10.2020 17:11
    0
    mayakovskiy1, 09.10.2020 17:01
    Динамушка в первом круге.
    Дома Десна, дома Зоря, дома Шахта, дома Александрия.
    За 9 туров команда сыграет аж 2 выезда и 7 мачтей дома. Это для чего делается? Чтобы цыганоболид за первый круг очей на 10 не отстал?
    Весь первый круг в распоряжении Динамо для создания гандикапа.
    Не зря же президент ходил в их форме.
    Ссылка
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