Это вам не Болонья. Супрягой заинтересовался Ювентус

Вскоре форвард «Динамо» сыграет против туринцев в Лиге чемпионов

  • 09.10.2020 23:15
  • 2714 просмотров
  • 12 комментариев
Это вам не Болонья. Супрягой заинтересовался Ювентус
© ФК Динамо. Владислав Супряга

«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Динамо» Владиславу Супряге. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.

20 октября «Ювентус» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет именно с «Динамо».

Во время недавнего трансферного окна Супрягу активно пытался подписать другой итальянский клуб – «Болонья». Однако «Болонье» не удалось договориться по сумме трансфера с «Динамо».

Вчера Супряга продлил контракт с «Динамо» до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего форварда 3 гола и 5 ассистов в 8 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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Источник — Tuttosport

(13 голосов)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 10.10.2020 00:19
    0
    Пожалуй фантазёры от журналистики уже порядком распродали наших зiрок.....нечем сдачи давать.
    Ссылка
    Ololololo
      Ololololo, 09.10.2020 23:50
    0
    Андрей Мадайский, 09.10.2020 23:32
    Лохобоище ты уже сам , за последние три месяца, столько Ху..ни написал!))) Что любой нормальный, после первого промаха, не вылазил , а тебя так и прёт!!!
    Скакал сегодня?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 23:49
    +4
    ternow, 09.10.2020 23:34
    Гы- гы- гы... Самим не смешно от этого фейка?
    Сами себя не похвалят, никто не похвалит.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 09.10.2020 23:46
    -5
    ternow, 09.10.2020 23:34
    Гы- гы- гы... Самим не смешно от этого фейка?
    Смешно, когда один ржавый клуб называет себя самым успешным на трасферном рынке, при этом продав больше чем за 15 лямов в последний раз почти 5 лет назад. А Динамо продало Ярмолу и Драгу за 45, при этом получив 35 лямов чистой прибыли
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 09.10.2020 23:44
    +4
    Теперь надо забить Юве пару голов!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 09.10.2020 23:44
    -3
    Андрей Мадайский, 09.10.2020 23:32
    Лохобоище ты уже сам , за последние три месяца, столько Ху..ни написал!))) Что любой нормальный, после первого промаха, не вылазил , а тебя так и прёт!!!
    Так это феодосиец, он как только крымской водицы с мочой попил, так рецедив и пошел. Опять же аву с собой в бабском платье организовал, называет себя Леди Гагой. Короче весь набор
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 09.10.2020 23:34
    -4
    Гы- гы- гы... Самим не смешно от этого фейка?
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 09.10.2020 23:32
    +3
    Олег Тимофеюк, 09.10.2020 23:25
    Ты сам понял что написал? днонама выйдет с группы с Юве и Барсой?
    Лохобоище ты уже сам , за последние три месяца, столько Ху..ни написал!))) Что любой нормальный, после первого промаха, не вылазил , а тебя так и прёт!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.10.2020 23:32
    +1
    Cупряга молодец! Но для центрфорварда должна быть статистика наоборот. 5 забитых и три ассиста.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 23:25
    -2
    alefteev77, 09.10.2020 23:21
    Якщо вийдуть з групи - то багатьох захочуть купити. Побачимо як воно буде.
    Ты сам понял что написал? днонама выйдет с группы с Юве и Барсой?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.10.2020 23:21
    0
    Якщо вийдуть з групи - то багатьох захочуть купити. Побачимо як воно буде.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.10.2020 23:18
    +13
    Треба забивати Супрязі у ворота Юве!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 09.10.2020 23:18
    +13
    Треба забивати Супрязі у ворота Юве!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 23:49
    +4
    ternow, 09.10.2020 23:34
    Гы- гы- гы... Самим не смешно от этого фейка?
    Сами себя не похвалят, никто не похвалит.
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 09.10.2020 23:44
    +4
    Теперь надо забить Юве пару голов!
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 09.10.2020 23:32
    +3
    Олег Тимофеюк, 09.10.2020 23:25
    Ты сам понял что написал? днонама выйдет с группы с Юве и Барсой?
    Лохобоище ты уже сам , за последние три месяца, столько Ху..ни написал!))) Что любой нормальный, после первого промаха, не вылазил , а тебя так и прёт!!!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 09.10.2020 23:32
    +1
    Cупряга молодец! Но для центрфорварда должна быть статистика наоборот. 5 забитых и три ассиста.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 10.10.2020 00:19
    0
    Пожалуй фантазёры от журналистики уже порядком распродали наших зiрок.....нечем сдачи давать.
    Ссылка
    Ololololo
      Ololololo, 09.10.2020 23:50
    0
    Андрей Мадайский, 09.10.2020 23:32
    Лохобоище ты уже сам , за последние три месяца, столько Ху..ни написал!))) Что любой нормальный, после первого промаха, не вылазил , а тебя так и прёт!!!
    Скакал сегодня?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 09.10.2020 23:21
    0
    Якщо вийдуть з групи - то багатьох захочуть купити. Побачимо як воно буде.
    Ссылка
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