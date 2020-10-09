Это вам не Болонья. Супрягой заинтересовался Ювентус

«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Динамо» Владиславу Супряге. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.

20 октября «Ювентус» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет именно с «Динамо».

Во время недавнего трансферного окна Супрягу активно пытался подписать другой итальянский клуб – «Болонья». Однако «Болонье» не удалось договориться по сумме трансфера с «Динамо».

Вчера Супряга продлил контракт с «Динамо» до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 20-летнего форварда 3 гола и 5 ассистов в 8 матчах за «Динамо» во всех турнирах.