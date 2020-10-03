Болонья вышла из переговоров о трансфере Супряги

Украинский форвард не перейдет в клуб Серии А

  • 03.10.2020 09:37
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Болонья вышла из переговоров о трансфере Супряги
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон рассказал, почему клуб не сумел подписать Владислава Супрягу.

«Супряга? Сделка была бы завершена, если бы «Динамо» приняло наше предложение. На данный момент переговоры по трансферу прекращены. Альтернативы? Поскольку Супряга не приедет, нам не нужно включать в команду перспективу на будущее», - сказал Бигон.

В текущем сезоне Супряга провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Источник — Il Resto del Carlino

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