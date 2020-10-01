Игорь СУРКИС: «Супряга не продается. По Миколенко и Цыганкову нет запросов»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис опроверг слухи о возможном переходе Владислава Супряги в «Болонью»:
«Что касается Супряги, то я скажу четко – он не продается. Не слушайте Михайловича, агентов, полуаферистов и других людей, у которых нет информации по этому вопросу.
«Динамо» не получало официальных запросов ни по Супряге, ни по Миколенко, ни по Цыганкову. А даже если бы и получило, я бы сделал все, чтобы удержать Супрягу. Он нужен нам для решения серьезных задач».
Ранее Суркис прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Источник — ТаТоТаке
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