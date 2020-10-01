Игорь СУРКИС: «Супряга не продается. По Миколенко и Цыганкову нет запросов»

Президент «Динамо» - о возможных продажах клуба

  • 01.10.2020 23:19
  • 2814 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь СУРКИС: «Супряга не продается. По Миколенко и Цыганкову нет запросов»
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис опроверг слухи о возможном переходе Владислава Супряги в «Болонью»:

«Что касается Супряги, то я скажу четко – он не продается. Не слушайте Михайловича, агентов, полуаферистов и других людей, у которых нет информации по этому вопросу. 

«Динамо» не получало официальных запросов ни по Супряге, ни по Миколенко, ни по Цыганкову. А даже если бы и получило, я бы сделал все, чтобы удержать Супрягу. Он нужен нам для решения серьезных задач».

Ранее Суркис прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник — ТаТоТаке

(14 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 23:59
    -4
    Это супряжное бревно никому и не нужно.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 01.10.2020 23:52
    0
    По Миколенко и Циганкову серйозные предложений может и не было, а по Супряге же там неплнятка с арендой. Все зависит как сыграют в ЛЧ несли далеко зайдут то и предложения будут
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 23:49
    0
    ko5852000, 01.10.2020 23:40
    Просто піздабол , як так то відпускаю всіх і продаю і головний тренер не проти ,якщо буде норм пропозиція а тут як завжди, ніхто не продається,будуть седіти до 27 як Ярмола!!!
    А у тебя есть на руках оф предложения по игрокам , ты их агент ? Или работник клуба , расскажи пожалуйста?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.10.2020 23:46
    0
    Появится клуб который вывалит 20 млн. продаст
    Ссылка
    ko5852000
    online
      ko5852000, 01.10.2020 23:40
    0
    Просто піздабол , як так то відпускаю всіх і продаю і головний тренер не проти ,якщо буде норм пропозиція а тут як завжди, ніхто не продається,будуть седіти до 27 як Ярмола!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:27
    0
    Сказал как отрезал Ну теперь уже точно понятно что нужен, за такой период брать новых форвардов уже может и не выйти вообще да и тут свой для чего-то покупался
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 01.10.2020 23:52
    0
    По Миколенко и Циганкову серйозные предложений может и не было, а по Супряге же там неплнятка с арендой. Все зависит как сыграют в ЛЧ несли далеко зайдут то и предложения будут
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 23:49
    0
    ko5852000, 01.10.2020 23:40
    Просто піздабол , як так то відпускаю всіх і продаю і головний тренер не проти ,якщо буде норм пропозиція а тут як завжди, ніхто не продається,будуть седіти до 27 як Ярмола!!!
    А у тебя есть на руках оф предложения по игрокам , ты их агент ? Или работник клуба , расскажи пожалуйста?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.10.2020 23:46
    0
    Появится клуб который вывалит 20 млн. продаст
    Ссылка
    ko5852000
    online
      ko5852000, 01.10.2020 23:40
    0
    Просто піздабол , як так то відпускаю всіх і продаю і головний тренер не проти ,якщо буде норм пропозиція а тут як завжди, ніхто не продається,будуть седіти до 27 як Ярмола!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:27
    0
    Сказал как отрезал Ну теперь уже точно понятно что нужен, за такой период брать новых форвардов уже может и не выйти вообще да и тут свой для чего-то покупался
    Ссылка
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