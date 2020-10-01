Игорь СУРКИС: «Не хотел, чтобы нам попался Ференцварош»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем»:

- Хочу искренне поздравить всех украинских болельщиков с тем, что «Динамо» и «Шахтеру» достались такие сильные соперники. По ходу жеребьевки у меня не было каких-то метаний: наличие в корзинах «Шахтера» и российских клубов почти не оставляло вариантов. Я ни о чем не жалею: в этом турнире слабых нету, в каждом матче нужно бороться, чтобы проверить свой реальный уровень. «Барсу» мы уже когда-то обыгрывали. У игроков есть амбиции. А опытный тренер знает, как построить игру против того или иного противника.

- Луческу против Реброва - отличная причина ответить на вопрос: какого тренера нужно было брать этим летом?

- Ответ на этот вопрос уже дан. Все остальное - история. Ребров уже был в «Динамо» и показал отличные результаты. Скажу прямо, я не хотел, чтобы нам попался «Ференцварош». Сергей - легендарная личность, игрок и гражданин своей страны. Прекрасно понимаю, что в этом противостоянии симпатии наших болельщиков разделятся. Уверен, что многие из них будут болеть за Реброва. Подчеркну лишь, что у нас сохранились теплые отношения, а иначе не прозвучал бы у меня дома звонок из Будапешта в два часа ночи после ответного матча против «Гента». Мы с Сергеем Станиславовичем поздравили друг друга и предположили, что можем сыграть в группе ЛЧ. Мысли материальны, можно сказать: мы с Ребровым привлекли реальность.

В любом случае нас ждет очень интересная осень, и я призываю всех любителей футбола болеть и за «Динамо», и за «Шахтер». Нашему футболу нужны победы, положительные эмоции, высокий рейтинг. Я очень надеюсь, что наши болельщики смогут увидеть эти события вживую. Зря «Динамо» обвиняют в том, что мы не хотим видеть фанатов на стадионе. Это неправда. Мы не хотим подвергать риску их здоровье. Между этими позициями - большая разница. Ее нужно чувствовать. В данный момент ждем решения властей по этому поводу.

- Какие задачи поставите перед Мирчей Луческу в ближайшей беседе? Хотите как минимум продолжить выступления весной в Лиге Европы?

- Для того, чтобы этого добиться, нужно ставить максимальные цели и двигаться к ним постепенно. А если мы поставим задачу «пропустить вперед «Барселону» и «Ювентус», то ни на что хорошее претендовать не сможем. Если честно, Мистер говорит о том, что качество игры команды пока устраивает его далеко не полностью. По сути, он оказался в сложной ситуации: 40 процентов состава вылетело из-за травм.

По сути, Луческу добился результата даже не с основным, а с полурезервным составом. В этой ситуации я вспоминаю, как появился в «Динамо» Лобановский. Осенью 1996 мы вылетели из Кубка УЕФА, проиграв скромному «Ксамаксу» и летели в Киев убиты и раздавлены, а тренеры говорили: «Всех игроков - с моста. Команду нужно полностью обновить». А через два с половиной года Валерий Васильевич пришел с этими футболистами в полуфинал ЛЧ.

Вот и сегодня при соответствующей психологической подготовке мы можем показывать качественный футбол. При условии, что будем выкладываться не 55 минут - как это было с «Гентом», а все 90. Скажем спасибо Бущану, который потянул все и даже больше. Если бы не он - результат матча был бы совсем другим.