Игорь СУРКИС: «Не хотел, чтобы нам попался Ференцварош»

Президент «Динамо» - о жеребьевке Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 22:46
  • 6901 просмотр
  • 11 комментариев
Игорь СУРКИС: «Не хотел, чтобы нам попался Ференцварош»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Барселоной», «Ювентусом» и «Ференцварошем»:

- Хочу искренне поздравить всех украинских болельщиков с тем, что «Динамо» и «Шахтеру» достались такие сильные соперники. По ходу жеребьевки у меня не было каких-то метаний: наличие в корзинах «Шахтера» и российских клубов почти не оставляло вариантов. Я ни о чем не жалею: в этом турнире слабых нету, в каждом матче нужно бороться, чтобы проверить свой реальный уровень. «Барсу» мы уже когда-то обыгрывали. У игроков есть амбиции. А опытный тренер знает, как построить игру против того или иного противника.

- Луческу против Реброва - отличная причина ответить на вопрос: какого тренера нужно было брать этим летом?
- Ответ на этот вопрос уже дан. Все остальное - история. Ребров уже был в «Динамо» и показал отличные результаты. Скажу прямо, я не хотел, чтобы нам попался «Ференцварош». Сергей - легендарная личность, игрок и гражданин своей страны. Прекрасно понимаю, что в этом противостоянии симпатии наших болельщиков разделятся. Уверен, что многие из них будут болеть за Реброва. Подчеркну лишь, что у нас сохранились теплые отношения, а иначе не прозвучал бы у меня дома звонок из Будапешта в два часа ночи после ответного матча против «Гента». Мы с Сергеем Станиславовичем поздравили друг друга и предположили, что можем сыграть в группе ЛЧ. Мысли материальны, можно сказать: мы с Ребровым привлекли реальность.

В любом случае нас ждет очень интересная осень, и я призываю всех любителей футбола болеть и за «Динамо», и за «Шахтер». Нашему футболу нужны победы, положительные эмоции, высокий рейтинг. Я очень надеюсь, что наши болельщики смогут увидеть эти события вживую. Зря «Динамо» обвиняют в том, что мы не хотим видеть фанатов на стадионе. Это неправда. Мы не хотим подвергать риску их здоровье. Между этими позициями - большая разница. Ее нужно чувствовать. В данный момент ждем решения властей по этому поводу.

- Какие задачи поставите перед Мирчей Луческу в ближайшей беседе? Хотите как минимум продолжить выступления весной в Лиге Европы?
- Для того, чтобы этого добиться, нужно ставить максимальные цели и двигаться к ним постепенно. А если мы поставим задачу «пропустить вперед «Барселону» и «Ювентус», то ни на что хорошее претендовать не сможем. Если честно, Мистер говорит о том, что качество игры команды пока устраивает его далеко не полностью. По сути, он оказался в сложной ситуации: 40 процентов состава вылетело из-за травм.

По сути, Луческу добился результата даже не с основным, а с полурезервным составом. В этой ситуации я вспоминаю, как появился в «Динамо» Лобановский. Осенью 1996 мы вылетели из Кубка УЕФА, проиграв скромному «Ксамаксу» и летели в Киев убиты и раздавлены, а тренеры говорили: «Всех игроков - с моста. Команду нужно полностью обновить». А через два с половиной года Валерий Васильевич пришел с этими футболистами в полуфинал ЛЧ.

Вот и сегодня при соответствующей психологической подготовке мы можем показывать качественный футбол. При условии, что будем выкладываться не 55 минут - как это было с «Гентом», а все 90. Скажем спасибо Бущану, который потянул все и даже больше. Если бы не он - результат матча был бы совсем другим.

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Источник — ТаТоТаке

(48 голосов)

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Комментарии
    psychologist
      psychologist, 01.10.2020 23:37
    0
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 23:29
    Ты за Шахтёр ничего не говори шубник позорный, лучше думай о своё будущем позоре.
    Да уж. Ты типичный представитель моих бывших клиентов. Только мало того что тебе требуется психиатр, но и длительное стационарное лечение.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 23:29
    -3
    Ты за Шахтёр ничего не говори шубник позорный, лучше думай о своё будущем позоре.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:26
    0
    Yura Юрий, 01.10.2020 23:25
    Желает то чего не хочет, типичный .........
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 01.10.2020 23:25
    0
    Alex86 1, 01.10.2020 22:49
    То желал, то не хотел - неопределенный ср
    Желает то чего не хочет, типичный .........
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 01.10.2020 23:20
    +1
    ko5852000, 01.10.2020 22:59
    Не можу зрозуміти , навіщо порівнювати команду Лобановського і Луческо на що надія між цими командами велика різниця , вони зможуть виграти в Барсилони також в підсумку 7-0 .. Ну вийшли в групу ЛЧ молодці , ну ці надії і розмови ??
    это был тонкий намек на то, что тратится на покупку игроков он не будет, тогда же прокатило со старым составом....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.10.2020 23:05
    +6
    Поединки с Ференцварошем будут проходить в рамках празднования 45-летия первой победы в Кубке Кубков (Финал КК-1975 Динамо К 3:0 Ференцварош). И также празднично!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 01.10.2020 23:03
    -4
    Западло будет ребровцав продуть.
    Ссылка
    ko5852000
    online
      ko5852000, 01.10.2020 22:59
    +2
    Не можу зрозуміти , навіщо порівнювати команду Лобановського і Луческо на що надія між цими командами велика різниця , вони зможуть виграти в Барсилони також в підсумку 7-0 .. Ну вийшли в групу ЛЧ молодці , ну ці надії і розмови ??
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 22:58
    +2
    Да все правильно, надо с боевым настроем заходить в такие турниры. Глаза боятся, ноги делают!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 01.10.2020 22:53
    +8
    Чётко..сказано..удачи всем клубам украины! Ждём всех по весне в еврокубках!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 22:49
    +1
    То желал, то не хотел - неопределенный ср
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 01.10.2020 22:53
    +8
    Чётко..сказано..удачи всем клубам украины! Ждём всех по весне в еврокубках!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.10.2020 23:05
    +6
    Поединки с Ференцварошем будут проходить в рамках празднования 45-летия первой победы в Кубке Кубков (Финал КК-1975 Динамо К 3:0 Ференцварош). И также празднично!
    Ссылка
    ko5852000
    online
      ko5852000, 01.10.2020 22:59
    +2
    Не можу зрозуміти , навіщо порівнювати команду Лобановського і Луческо на що надія між цими командами велика різниця , вони зможуть виграти в Барсилони також в підсумку 7-0 .. Ну вийшли в групу ЛЧ молодці , ну ці надії і розмови ??
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 01.10.2020 22:58
    +2
    Да все правильно, надо с боевым настроем заходить в такие турниры. Глаза боятся, ноги делают!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 01.10.2020 23:20
    +1
    ko5852000, 01.10.2020 22:59
    Не можу зрозуміти , навіщо порівнювати команду Лобановського і Луческо на що надія між цими командами велика різниця , вони зможуть виграти в Барсилони також в підсумку 7-0 .. Ну вийшли в групу ЛЧ молодці , ну ці надії і розмови ??
    это был тонкий намек на то, что тратится на покупку игроков он не будет, тогда же прокатило со старым составом....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 22:49
    +1
    То желал, то не хотел - неопределенный ср
    Ссылка
    psychologist
      psychologist, 01.10.2020 23:37
    0
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 23:29
    Ты за Шахтёр ничего не говори шубник позорный, лучше думай о своё будущем позоре.
    Да уж. Ты типичный представитель моих бывших клиентов. Только мало того что тебе требуется психиатр, но и длительное стационарное лечение.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:26
    0
    Yura Юрий, 01.10.2020 23:25
    Желает то чего не хочет, типичный .........
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 01.10.2020 23:25
    0
    Alex86 1, 01.10.2020 22:49
    То желал, то не хотел - неопределенный ср
    Желает то чего не хочет, типичный .........
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