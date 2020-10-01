Привет, Ребров! Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов

1 октября в швейцарской Женеве состоялась жеребьевка группового раунда ЛЧ

  • 01.10.2020 19:20
  • 12739 просмотров
  • 142 комментария
Привет, Ребров! Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов
© УЕФА

1 октября в 18:00 в швейцарской Женеве прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21. Соперников на этой стадии соревнований узнали донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

К 26 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 6 победителей стыковых матчей раунда плей-офф. Перед жеребьевкой 32 команды разделены на 4 корзины посева по 8 команд в каждой. В корзину 1 вошли победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран с наивысшими рейтингам. Корзины со 2 по 4 определялись клубным рейтингом. Команды из одной страны были разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России.

Жеребьевка выдала для Динамо и Шахтера крайне сложных соперников.

Киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва, которые судьба предоставила шанс вернуться в Киев, правда с другой командой-соперником.

Донецкий «Шахтер» в оппонентах имеет три клуба из топ-5 стран футбольной Европы: мадридский «Реал», миланский «Интер» (которому «горняки» уступили в полуфинале Лиги Европы) и «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЧ

Группа A

Бавария
Атлетико
РБ Зальцбург
Локомотив

Группа B

Реал Мадрид
Шахтер
Интер
Боруссия М

Группа C

Порту
Ман Сити
Олимпиакос
Марсель

Группа D

Ливерпуль
Аякс
Аталанта
Мидтьюлланд

Группа E

Севилья
Челси
Краснодар
Ренн

Группа F

Зенит
Боруссия Д
Лацио
Брюгге

Группа G

Ювентус
Барселона
Динамо Киев
Ференцварош

Группа H

ПСЖ
Ман Юнайтед
РБ Лейпциг
Истанбул Б.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Даты матчей группового раунда ЛЧ

  • 1-й тур: 20/21 октября
  • 2-й тур: 27/28 октября
  • 3-й тур: 3/4 ноября
  • 4-й тур: 24/25 ноября
  • 5-й тур: 1/2 декабря
  • 6-й тур: 8/9 декабря

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Николай Степанюк, Sport.ua

(43 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 19:39
    0
    Ничего нового, гейфанни как обычно всех заставляет спорить и ставки ставить. Оно бы лучше пошло место на кладбище даунаме готовить.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 01.10.2020 19:39
    0
    Я радий. В Київ приїдуть і Роналдо і Мессі і Ребров. А ще Інтер і Реал. Чим не свято для нашого убогого футболу. Ще як би глядачам позволили ..було-б вообще чудово. Зрозуміло що нашим нічого не світить, але ... Є в мене чуйка що людям позволять в такому турнірі відвідувати стадіони..будемо надіятись..)))))
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 01.10.2020 19:39
    -1
    jekаfunny, 01.10.2020 19:38
    Лушпайка , куды ты съехала , ты написал ять Ребров оставит , Динамо на 4 месте . Я тебя спросил сколько ты на это ставишь ?
    И имел ввиду денег , на кой хер мне твой аккаунт , ты через 5 минут новый создашь, как вся ваша шарага .
    Так что 200 баксов ставишь ?
    Откуда у тебя бича такие деньги, если ты тут муфлонишь с утра до вечера, у мамки отдолжишь?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 19:39
    0
    Учитывая вытоптанное поле на середину ноября думаю Барса, Реал и Юве просто могут не понять во что играть нужно
    Ссылка
    JV
      JV, 01.10.2020 19:39
    0
    Двум клубам нашим не повезло но будьте адекватными и не надо сейчас писать бред кто каким местом и где победит. 2 месяца мы видели Интер и 0-5. Но мяч круглый и всё решит игра. Так что давайте быть оптимистами и верить в то что все будет хорошо для наших клубов и они принесут нужные очки для рейтинга нашей страны.
    Отдельная просьба для троллей - хватит засерать форум совсем. Это в первую очередь футбольный сайт а не разборка гей бара.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.10.2020 19:39
    0
    Я уже представляю как бущан с пятовым бледных ловят в матче
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 01.10.2020 19:38
    0
    Те, кто говорят про попробовать себя с топ клубами-у вас возникают сомнения? В чем именно, войдем ли мы в историю с самым позорным разгромом? Мне лично эти позоры на евроарене с толпами изрядно надоели и лч для наших клубов только повод громко опозориться
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.10.2020 19:38
    0
    AK_228, 01.10.2020 19:37
    Охренел от жеребьевки!?
    Та я ж те сразу грил что тут если и ждать то макс 1 соперника простого на двоих и то относительно
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 19:38
    0
    Александр Шевченко, 01.10.2020 19:37
    Шахту раком будут все шесть игр ставить, вот ржака будет, надеюсь даунбассы не будут матчи с детьми смотреть
    Что с ДК сделают даж представить страшно
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 19:38
    -3
    Алексей Ильин, 01.10.2020 19:36
    Я готов поспорить с тобой, что ДК наберёт меньше очков, чем Шахта. Кто проигрывает удаляет аккаунт с сайта, а дырка?!)
    Лушпайка , куды ты съехала , ты написал ять Ребров оставит , Динамо на 4 месте . Я тебя спросил сколько ты на это ставишь ?
    И имел ввиду денег , на кой хер мне твой аккаунт , ты через 5 минут новый создашь, как вся ваша шарага .
    Так что 200 баксов ставишь ?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 19:38
    0
    Олександр Жарчинський, 01.10.2020 19:34
    Динамо весною в Лізі Європи. Шахтар або та ж Ліга Європи або виліт...
    согласен с условием что для Реброва -это не будет матч карьеры иначе он взует ДК оба раза
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.10.2020 19:37
    -4
    Шахту раком будут все шесть игр ставить, вот ржака будет, надеюсь даунбассы не будут матчи с детьми смотреть
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 19:37
    +1
    AK_228, 01.10.2020 19:36
    Бля, думал что будут тяжелые группы, но что бы так!?
    Ну Шахтёру не привыкать, а вот дырке...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 19:37
    -1
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 19:32
    Ну Шахта сможет играть хотя бы как-то, я более чем уверен, а от дырке реально капец и нереальный позор на весь мир.
    Ребров настрой на игру не бойтесь венгры дк селу с ковалёвки летят
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 01.10.2020 19:37
    -1
    Уже предвкушаю, как молодой Забарский с Томашом Кендзёрой Месси глушат ещё на подходах к штрафной))))))))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.10.2020 19:37
    0
    Смотрел я Ференц , ничем особенным он от Динамо не отличается.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 01.10.2020 19:37
    -2
    dd dent, 01.10.2020 19:36
    А вообще тут хоть бы задача минимум в евро весну выйти, но опять же, многое еще календарь может решить
    Охренел от жеребьевки!?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 19:37
    -1
    У Шахтера многое упирается в календарь, зависит от того кто будет в последнем туре. Если Интер или Реал, в Украине и уже обеспечившие себе 1-е место то может быть легче ожидаемого.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 01.10.2020 19:36
    0
    Якби не склалось всеодно будемо підтримувати наші клуби в ЛЧ!!! М'яч круглий!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 19:36
    -3
    Барселона — даунама АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.10.2020 19:26
    +12
    шахта будто из 4-ой корзины сеялась
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 01.10.2020 19:27
    +9
    Ilya , 01.10.2020 19:25
    С такими группами выход в ЛЕ будет круто)
    А бомжатский Зенит как обычно, лафа. Ничего нового, Газпром-мечты сбываются.
    Да не смеши. Их Боруссия просто изнасилует, Лацио с Брюгге тоже не подарок. Например Брюгге сильнее венгров прилично.
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    bolelschik
      bolelschik, 01.10.2020 19:25
    +9
    Динамо будет легче завоевать третье место, чем Шахтеру
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.10.2020 19:28
    +8
    Кацапам так намухлевали, что те аж такого и не просили...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 01.10.2020 19:32
    +7
    Динамо займет 3 место, все-таки ференцварош классом послабее, а вот Шахтеру знатно придется попотеть, чтоб пробиться в евровесну
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.10.2020 19:25
    +7
    В принципі за ЛЄ боротись можна, а в 1\8 ЛЧ ми і так не часті гості, тому все нормально.
    Ссылка
    футфан
      футфан, 01.10.2020 19:26
    +6
    Давно не було такої великої кількості топ-клубів в Україні за один сезон)))
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 01.10.2020 19:26
    +6
    Одна радость: Месси и Роналду приедут...
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 01.10.2020 19:24
    +6
    volf2020, 01.10.2020 19:23
    Шахтар думаю не виграе жодної гри.
    Минусуйте спамера! пусть забанят красной карточкой!! О Л Е Н Я!!
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 01.10.2020 19:31
    +5
    Успокойтесь ,сделайте глубокий вдох и пожелайте удачи украинским клубам
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.10.2020 19:30
    +5
    нашим клубам срочно надо укреплять защитные редуты с таким жеребом
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 01.10.2020 19:25
    +5
    С такими группами выход в ЛЕ будет круто)
    А бомжатский Зенит как обычно, лафа. Ничего нового, Газпром-мечты сбываются.
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 01.10.2020 19:24
    +5
    Да уж жребий сцука просто хуже не придумаешь, разве что ДК с 4й корзиной повезло. Кацы как всегда...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 19:35
    +4
    Алексей Ильин, 01.10.2020 19:34
    Ты сразу копируй текст скулежа, тебе его скоро придётся печатать, когда Ребров вас 4-ми оставит))
    Сколько на это ставишь ?
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 01.10.2020 19:34
    +4
    Динамо весною в Лізі Європи. Шахтар або та ж Ліга Європи або виліт...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.10.2020 19:30
    +4
    Зениту и Краснодару шара выпала, а мы как всегда бьемся..
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 01.10.2020 19:35
    +3
    AK_228, 01.10.2020 19:34
    Ребруша обыграет такое динамо спокойно и с удовольствием
    Да и обыграет Барселону Ювентус
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 01.10.2020 19:33
    +3
    В принципе у Шахтера конечно группа жесть, но Боррусию он может обходить спокойно, Вольфсбург ведь прошли, да и Хоффенхайм раньше проходили. Кроме Баварии и Дортмунда среди немцев особой жести нет.
    Динамо отгребет от Юве и Барсы, но должны набирать максимум с Ференцварошем (при всем уважении к Реброву и венграм)
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    bassofon
      bassofon, 01.10.2020 19:32
    +3
    Жаль что наши клубы разводят с российски, интересно выяснить кто сильнее, да и шансов было бы поболее. Все равно при пустых трибунах играют.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 19:28
    +3
    jekаfunny, 01.10.2020 19:27
    Надо теперь чтобы на Динамо уже со зрителями можно было !!!
    Хотя конечно мало вероятно
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