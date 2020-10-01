Привет, Ребров! Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов

1 октября в 18:00 в швейцарской Женеве прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21. Соперников на этой стадии соревнований узнали донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
К 26 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 6 победителей стыковых матчей раунда плей-офф. Перед жеребьевкой 32 команды разделены на 4 корзины посева по 8 команд в каждой. В корзину 1 вошли победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран с наивысшими рейтингам. Корзины со 2 по 4 определялись клубным рейтингом. Команды из одной страны были разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России.
Жеребьевка выдала для Динамо и Шахтера крайне сложных соперников.
Киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва, которые судьба предоставила шанс вернуться в Киев, правда с другой командой-соперником.
Донецкий «Шахтер» в оппонентах имеет три клуба из топ-5 стран футбольной Европы: мадридский «Реал», миланский «Интер» (которому «горняки» уступили в полуфинале Лиги Европы) и «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Результаты жеребьевки группового раунда ЛЧ
|
Группа A
Бавария
|
Группа B
Реал Мадрид
|
Группа C
Порту
|
Группа D
Ливерпуль
|
Группа E
Севилья
|
Группа F
Зенит
|
Группа G
Ювентус
|
Группа H
ПСЖ
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Даты матчей группового раунда ЛЧ
- 1-й тур: 20/21 октября
- 2-й тур: 27/28 октября
- 3-й тур: 3/4 ноября
- 4-й тур: 24/25 ноября
- 5-й тур: 1/2 декабря
- 6-й тур: 8/9 декабря
Николай Степанюк, Sport.ua
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И имел ввиду денег , на кой хер мне твой аккаунт , ты через 5 минут новый создашь, как вся ваша шарага .
Так что 200 баксов ставишь ?
Отдельная просьба для троллей - хватит засерать форум совсем. Это в первую очередь футбольный сайт а не разборка гей бара.
И имел ввиду денег , на кой хер мне твой аккаунт , ты через 5 минут новый создашь, как вся ваша шарага .
Так что 200 баксов ставишь ?
А бомжатский Зенит как обычно, лафа. Ничего нового, Газпром-мечты сбываются.
А бомжатский Зенит как обычно, лафа. Ничего нового, Газпром-мечты сбываются.
Динамо отгребет от Юве и Барсы, но должны набирать максимум с Ференцварошем (при всем уважении к Реброву и венграм)
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