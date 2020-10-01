Привет, Ребров! Динамо и Шахтер узнали соперников в Лиге чемпионов

1 октября в 18:00 в швейцарской Женеве прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21. Соперников на этой стадии соревнований узнали донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

К 26 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 6 победителей стыковых матчей раунда плей-офф. Перед жеребьевкой 32 команды разделены на 4 корзины посева по 8 команд в каждой. В корзину 1 вошли победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран с наивысшими рейтингам. Корзины со 2 по 4 определялись клубным рейтингом. Команды из одной страны были разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России.

Жеребьевка выдала для Динамо и Шахтера крайне сложных соперников.

Киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва, которые судьба предоставила шанс вернуться в Киев, правда с другой командой-соперником.

Донецкий «Шахтер» в оппонентах имеет три клуба из топ-5 стран футбольной Европы: мадридский «Реал», миланский «Интер» (которому «горняки» уступили в полуфинале Лиги Европы) и «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Результаты жеребьевки группового раунда ЛЧ

Группа A Бавария

Атлетико

РБ Зальцбург

Локомотив Группа B Реал Мадрид

Шахтер

Интер

Боруссия М Группа C Порту

Ман Сити

Олимпиакос

Марсель Группа D Ливерпуль

Аякс

Аталанта

Мидтьюлланд Группа E Севилья

Челси

Краснодар

Ренн Группа F Зенит

Боруссия Д

Лацио

Брюгге Группа G Ювентус

Барселона

Динамо Киев

Ференцварош Группа H ПСЖ

Ман Юнайтед

РБ Лейпциг

Истанбул Б.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Даты матчей группового раунда ЛЧ