Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники Шахтера и Динамо. Текстовая трансляция

1 октября в 18:00 в швейцарской Женеве пройдет жеребьевка группового раунда

  • 01.10.2020 03:00
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Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники Шахтера и Динамо. Текстовая трансляция
© УЕФА

1 октября в 18:00 в швейцарской Женеве пройдет жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Детали жеребьевки группового раунда ЛЧ

К 26 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 6 победителей стыковых матчей раунда плей-офф.

Перед жеребьевкой 32 команды разделены на 4 корзины посева по 8 команд в каждой. В корзину 1 входят победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран с наивысшими рейтингам. Корзины со 2 по 4 определяются клубным рейтингом.

Команды из одной страны будут разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России.

Даты матчей группового раунда ЛЧ

  • 1-й тур: 20/21 октября
  • 2-й тур: 27/28 октября
  • 3-й тур: 3/4 ноября
  • 4-й тур: 24/25 ноября
  • 5-й тур: 1/2 декабря
  • 6-й тур: 8/9 декабря

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЧ

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Источник — Sport.ua

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      1. Бавария (Германия)
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      2. Севилья (Испания)
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      3. Реал Мадрид (Испания)
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      4. Ливерпуль (Англия)
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