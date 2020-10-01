Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники Шахтера и Динамо. Текстовая трансляция

1 октября в 18:00 в швейцарской Женеве пройдет жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Детали жеребьевки группового раунда ЛЧ
К 26 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 6 победителей стыковых матчей раунда плей-офф.
Перед жеребьевкой 32 команды разделены на 4 корзины посева по 8 команд в каждой. В корзину 1 входят победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран с наивысшими рейтингам. Корзины со 2 по 4 определяются клубным рейтингом.
Команды из одной страны будут разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России.
Даты матчей группового раунда ЛЧ
- 1-й тур: 20/21 октября
- 2-й тур: 27/28 октября
- 3-й тур: 3/4 ноября
- 4-й тур: 24/25 ноября
- 5-й тур: 1/2 декабря
- 6-й тур: 8/9 декабря
Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЧ
Источник — Sport.ua
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