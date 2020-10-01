Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники Шахтера и Динамо. Текстовая трансляция

1 октября в 18:00 в швейцарской Женеве пройдет жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Детали жеребьевки группового раунда ЛЧ

К 26 командам, прошедшим напрямую в групповой этап, присоединились 6 победителей стыковых матчей раунда плей-офф.

Перед жеребьевкой 32 команды разделены на 4 корзины посева по 8 команд в каждой. В корзину 1 входят победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести стран с наивысшими рейтингам. Корзины со 2 по 4 определяются клубным рейтингом.

Команды из одной страны будут разведены по разным группам. Согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могут встретиться с клубами из России.

Даты матчей группового раунда ЛЧ

1-й тур: 20/21 октября

2-й тур: 27/28 октября

3-й тур: 3/4 ноября

4-й тур: 24/25 ноября

5-й тур: 1/2 декабря

6-й тур: 8/9 декабря

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЧ