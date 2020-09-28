МИХАЙЛОВИЧ: «Трансфер Супряги? Сделали все, остальное зависит от Динамо»

Коуч «Болоньи» прокомментировал ситуацию с потенциальным переходом украинского форварда

  • 28.09.2020 13:39
  • 416 просмотров
  • 1 комментарий
МИХАЙЛОВИЧ: «Трансфер Супряги? Сделали все, остальное зависит от Динамо»
© dynamomania.com. Владислав Супряга

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал ситуацию вокруг потенциального перехода в его клуб форварда «Динамо» Владислава Супряги.

«Каждый тренер хотел бы получить усиление состава, но бывают моменты, когда вы можете быть довольны, а другие – нет. Моя работа – тренировать игроков, которых клуб предоставляет мне. Я верю в руководство, и посмотрим, что мы сможем сделать. Мы сделали то, что должны были сделать для Супряги, теперь все зависит от «Динамо», - сказал Михайлович.

Ранее сообщалось, что «Болонья» предложила «Динамо» 12 миллионов евро, но киевский клуб рассчитывает выручить от сделки на 3 миллиона больше. Однако позднее другой источник поведал, что «бело-синие» нацелены на продажу Супряги в текущее трансферное окно, и это не зависит от прохода в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.09.2020 13:43
    0
    Не всё. 3 миллиона не хватает
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 28.09.2020 13:43
    0
    Не всё. 3 миллиона не хватает
    Ссылка
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