МИХАЙЛОВИЧ: «Трансфер Супряги? Сделали все, остальное зависит от Динамо»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал ситуацию вокруг потенциального перехода в его клуб форварда «Динамо» Владислава Супряги.

«Каждый тренер хотел бы получить усиление состава, но бывают моменты, когда вы можете быть довольны, а другие – нет. Моя работа – тренировать игроков, которых клуб предоставляет мне. Я верю в руководство, и посмотрим, что мы сможем сделать. Мы сделали то, что должны были сделать для Супряги, теперь все зависит от «Динамо», - сказал Михайлович.

Ранее сообщалось, что «Болонья» предложила «Динамо» 12 миллионов евро, но киевский клуб рассчитывает выручить от сделки на 3 миллиона больше. Однако позднее другой источник поведал, что «бело-синие» нацелены на продажу Супряги в текущее трансферное окно, и это не зависит от прохода в групповой раунд Лиги чемпионов.