Источник: Динамо продаст Супрягу, даже если выйдет в группу Лиги чемпионов

Руководство «Динамо» нацелено на продажу 20-летнего форварда Владислава Супряги, причем этот факт никоим образом не связан с выходом команды в групповой раунд Лиги чемпионов.

По данным Corriere dello Sport, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу попросил клубных боссов подписать бразильского форварда, по причине чего Супрягу при наличии хорошего предложения будет не прочь отпустить.

В этой связи между «Болоньей», которая активно торгует форварда вот уже более месяца, и «Динамо» могут наметиться сдвиги в переговорах. Сейчас итальянский клуб предлагает за Супрягу 12 миллионов евро, а президент «бело-синих» Игорь Суркис требует 15 миллионов. Однако есть вероятность, что руководитель «Динамо» пойдет на уступки, если в соглашение будет включен пункт о 20%, которые киевляне смогут получить от последующей перепродажи футболиста.

Напомним, ранее спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон выразил мнение, что выход «Динамо» в групповой раунд Лиги чемпионов усложнит переговоры его клуба с украинцами по Супряге.