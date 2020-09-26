Источник: Динамо продаст Супрягу, даже если выйдет в группу Лиги чемпионов

Мирча Луческу хочет бразильца в линию нападения

  • 26.09.2020 10:42
  • 3380 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Динамо продаст Супрягу, даже если выйдет в группу Лиги чемпионов
© ФК Динамо. Владислав Супряга (в центре)

Руководство «Динамо» нацелено на продажу 20-летнего форварда Владислава Супряги, причем этот факт никоим образом не связан с выходом команды в групповой раунд Лиги чемпионов.

По данным Corriere dello Sport, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу попросил клубных боссов подписать бразильского форварда, по причине чего Супрягу при наличии хорошего предложения будет не прочь отпустить.

В этой связи между «Болоньей», которая активно торгует форварда вот уже более месяца, и «Динамо» могут наметиться сдвиги в переговорах. Сейчас итальянский клуб предлагает за Супрягу 12 миллионов евро, а президент «бело-синих» Игорь Суркис требует 15 миллионов. Однако есть вероятность, что руководитель «Динамо» пойдет на уступки, если в соглашение будет включен пункт о 20%, которые киевляне смогут получить от последующей перепродажи футболиста.

Напомним, ранее спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон выразил мнение, что выход «Динамо» в групповой раунд Лиги чемпионов усложнит переговоры его клуба с украинцами по Супряге.

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Источник — Tutto Bologna Web

(17 голосов)

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Комментарии
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 26.09.2020 11:29
    0
    Бред
    Ссылка
    Lexus7778
      Lexus7778, 26.09.2020 11:26
    0
    Это он в 20 лет стоит 15 млн, а в 24-25 лет будет тогда стоить 30-40 млн
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 10:46
    +1
    А , ну это сама Болонья возможно и придумала
    Судя по источнику 50/50 достоверность инфы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 10:46
    +1
    А , ну это сама Болонья возможно и придумала
    Судя по источнику 50/50 достоверность инфы
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 26.09.2020 11:29
    0
    Бред
    Ссылка
    Lexus7778
      Lexus7778, 26.09.2020 11:26
    0
    Это он в 20 лет стоит 15 млн, а в 24-25 лет будет тогда стоить 30-40 млн
    Ссылка
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