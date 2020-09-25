Спортдир Болоньи: «Выход Динамо в группу ЛЧ усложнит трансфер Супряги»

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон подчеркивает, что клуб не отступает от идеи подписать форварда «Динамо» Владислава Супрягу, однако успех киевлян в Лиге чемпионов может стать проблемой.
«У «Динамо» есть наше предложение. Мы говорим о молодом игроке, который еще будет развиваться. Думаю, если команда пройдет дальше и окажется в групповом этапе Лиги чемпионов, что принесет им деньги, то это усложнит вопрос трансфера».
«Найти другого игрока с похожими качествами нам будет сложно», - считает Бигон.
Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет получить около 15-ти миллионов евро.
Источник — Transfermarketweb
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Да и не гоняется за ним особо никто, Болонья видит в нем будущую перепродажу и прибыль, вот и все. Теоретически через пару лет его можно продать за 30-40, но ему надо серьезно прибавлять.
За 15 млн. через год его с руками и ногами оторвут.
Причём клубы на порядок сильнее Болоньи.
За 15 млн. через год его с руками и ногами оторвут.
Причём клубы на порядок сильнее Болоньи.
Да и не гоняется за ним особо никто, Болонья видит в нем будущую перепродажу и прибыль, вот и все. Теоретически через пару лет его можно продать за 30-40, но ему надо серьезно прибавлять.
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