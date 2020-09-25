Спортдир Болоньи: «Выход Динамо в группу ЛЧ усложнит трансфер Супряги»

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон подчеркивает, что клуб не отступает от идеи подписать форварда «Динамо» Владислава Супрягу, однако успех киевлян в Лиге чемпионов может стать проблемой.

«У «Динамо» есть наше предложение. Мы говорим о молодом игроке, который еще будет развиваться. Думаю, если команда пройдет дальше и окажется в групповом этапе Лиги чемпионов, что принесет им деньги, то это усложнит вопрос трансфера».

«Найти другого игрока с похожими качествами нам будет сложно», - считает Бигон.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет получить около 15-ти миллионов евро.