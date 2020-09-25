Спортдир Болоньи: «Выход Динамо в группу ЛЧ усложнит трансфер Супряги»

Риккардо Бигон не уверен, что клубы смогут договориться

  • 25.09.2020 16:11
  • 2132 просмотра
  • 16 комментариев
Спортдир Болоньи: «Выход Динамо в группу ЛЧ усложнит трансфер Супряги»
© fcdynamo.kiev.ua

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон подчеркивает, что клуб не отступает от идеи подписать форварда «Динамо» Владислава Супрягу, однако успех киевлян в Лиге чемпионов может стать проблемой.

«У «Динамо» есть наше предложение. Мы говорим о молодом игроке, который еще будет развиваться. Думаю, если команда пройдет дальше и окажется в групповом этапе Лиги чемпионов, что принесет им деньги, то это усложнит вопрос трансфера».

«Найти другого игрока с похожими качествами нам будет сложно», - считает Бигон.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет получить около 15-ти миллионов евро.

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Источник — Transfermarketweb

(9 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.09.2020 17:04
    0
    Forward_dd, 25.09.2020 16:39
    Супряга сырой ещё совсем, бегать только умеет и все, ему расти ещё и расти, я один не пойму почему за ним гоняются так?
    6 матчей 3 гола, 2 ассиста. Что, плохая статистика для двадцатилетки?
    Да и не гоняется за ним особо никто, Болонья видит в нем будущую перепродажу и прибыль, вот и все. Теоретически через пару лет его можно продать за 30-40, но ему надо серьезно прибавлять.
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 25.09.2020 16:57
    -5
    Sviatoslav Kudelych, 25.09.2020 16:55
    Як там Матвієнко, уже хтось купив?
    одного Миколенка купляють
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.09.2020 16:55
    +3
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 16:42
    Как будто это позорное бревно кому-то нужно.
    Як там Матвієнко, уже хтось купив?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.09.2020 16:55
    0
    Roma Ukraine, 25.09.2020 16:35
    динамо кладбище перспективних нападаючих: кравець, русин, беседін і це тільки за 5 останніх років, через рік-два буде в кращому випадку в турції, тому чим швидше втіче в європу тим краще
    Закарпатфан перелогинься
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 25.09.2020 16:55
    +2
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 16:42
    Как будто это позорное бревно кому-то нужно.
    А его никто и не покупает. Здесь о Супряге речь , малохольный ты наш.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.09.2020 16:50
    -1
    Roma Ukraine, 25.09.2020 16:30
    і для чого болонья париться з цим гравцем, якщо можна взяти дешевшого і якіснішого бразильця
    Тете ?
    Ссылка
    Robert Monroe
      Robert Monroe, 25.09.2020 16:50
    +2
    Да уже ясно, что никуда Супряга не перейдёт пока.
    За 15 млн. через год его с руками и ногами оторвут.
    Причём клубы на порядок сильнее Болоньи.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.09.2020 16:45
    +2
    Треба було 15 млн викладати.. А тепер гол забив в ЛЧ + попадуть в групу ЛЧ.. Ціна ще більше зросте.. Рухайтесь..
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 25.09.2020 16:42
    -9
    Как будто это позорное бревно кому-то нужно.
    Ссылка
    Forward_dd
    online
      Forward_dd, 25.09.2020 16:39
    -2
    Супряга сырой ещё совсем, бегать только умеет и все, ему расти ещё и расти, я один не пойму почему за ним гоняются так?
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 25.09.2020 16:35
    -11
    динамо кладбище перспективних нападаючих: кравець, русин, беседін і це тільки за 5 останніх років, через рік-два буде в кращому випадку в турції, тому чим швидше втіче в європу тим краще
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 16:34
    +3
    Roma Ukraine, 25.09.2020 16:30
    і для чого болонья париться з цим гравцем, якщо можна взяти дешевшого і якіснішого бразильця
    Можно взять Андреа. Стоит копейки и играл за сборную Бразилии.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 16:32
    +2
    Говорили же вам отдайте 15 лимонов и спите спокойно, нет дождались.
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 25.09.2020 16:30
    -9
    і для чого болонья париться з цим гравцем, якщо можна взяти дешевшого і якіснішого бразильця
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 25.09.2020 16:27
    0
    Невже ота гейська чепушила кумекає що ми віддамо нашу зірку перед фіналом ЛЧ? Слава Будулаю! Супряга не продажна воша!
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 25.09.2020 16:26
    +6
    бабки давай адекватные и харош ныть, макаронник каронавирусный! тошнит от этих "сироток"
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 25.09.2020 16:26
    +6
    бабки давай адекватные и харош ныть, макаронник каронавирусный! тошнит от этих "сироток"
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.09.2020 16:55
    +3
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 16:42
    Как будто это позорное бревно кому-то нужно.
    Як там Матвієнко, уже хтось купив?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 16:34
    +3
    Roma Ukraine, 25.09.2020 16:30
    і для чого болонья париться з цим гравцем, якщо можна взяти дешевшого і якіснішого бразильця
    Можно взять Андреа. Стоит копейки и играл за сборную Бразилии.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 25.09.2020 16:55
    +2
    Олег Тимофеюк, 25.09.2020 16:42
    Как будто это позорное бревно кому-то нужно.
    А его никто и не покупает. Здесь о Супряге речь , малохольный ты наш.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 25.09.2020 16:50
    +2
    Да уже ясно, что никуда Супряга не перейдёт пока.
    За 15 млн. через год его с руками и ногами оторвут.
    Причём клубы на порядок сильнее Болоньи.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 25.09.2020 16:45
    +2
    Треба було 15 млн викладати.. А тепер гол забив в ЛЧ + попадуть в групу ЛЧ.. Ціна ще більше зросте.. Рухайтесь..
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 16:32
    +2
    Говорили же вам отдайте 15 лимонов и спите спокойно, нет дождались.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 25.09.2020 17:04
    0
    Forward_dd, 25.09.2020 16:39
    Супряга сырой ещё совсем, бегать только умеет и все, ему расти ещё и расти, я один не пойму почему за ним гоняются так?
    6 матчей 3 гола, 2 ассиста. Что, плохая статистика для двадцатилетки?
    Да и не гоняется за ним особо никто, Болонья видит в нем будущую перепродажу и прибыль, вот и все. Теоретически через пару лет его можно продать за 30-40, но ему надо серьезно прибавлять.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 25.09.2020 16:55
    0
    Roma Ukraine, 25.09.2020 16:35
    динамо кладбище перспективних нападаючих: кравець, русин, беседін і це тільки за 5 останніх років, через рік-два буде в кращому випадку в турції, тому чим швидше втіче в європу тим краще
    Закарпатфан перелогинься
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 25.09.2020 16:27
    0
    Невже ота гейська чепушила кумекає що ми віддамо нашу зірку перед фіналом ЛЧ? Слава Будулаю! Супряга не продажна воша!
    Ссылка
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