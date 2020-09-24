Болонья подняла предложение по Супряге уже до 12 миллионов

«Динамо» по-прежнему требует 15 миллионов

  • 24.09.2020 20:45
  • 2571 просмотр
  • 9 комментариев
Болонья подняла предложение по Супряге уже до 12 миллионов
© ФК Динамо. Владислав Супряга

«Болонья» продолжает переговоры с «Динамо» по поводу форварда Владислава Супряги.

Сегодня итальянский клуб сделал новое, улучшенное предложение по Супряге: аренда с обязательным выкупом за 12 миллионов евро. Сумма может вырасти за счет различных бонусов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

При этом президент «Динамо» Игорь Суркис на уступки не идет. Он по-прежнему требует за игрока 15 миллионов.

Вчера сообщалось о том, что «Болонья» улучшила предложение до 10 миллионов евро.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.09.2020 21:22
    0
    Ниче се подняли
    епрст ну если уже всрал сь так купить то дайте те 15 млн, пока он 25-35 не стал оцениваться владельцем, а то после ответного матча скажут даем 12,5-13?
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 24.09.2020 21:08
    0
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:47
    сурок шубный Бога должен благодарить, что за это бревно дают хотя бы какие-то деньги.
    https://www.youtube.com/watch?v=EomeLuK5u1s
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 24.09.2020 21:07
    0
    Либо, до следующего вторника дадут 15, либо Супряга останется в ДК играть в ЛЧ
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.09.2020 21:03
    +2
    Главное Игорю не дайте в казино сходить, а то потом и за 20-ку не договоритесь)))
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 24.09.2020 21:02
    -3
    Віталій Яценко, 24.09.2020 20:58
    Після вчорашньої гри Супряга додав у ціні мінімум 3 млн. Тому точно менше 18 зараз не захочуть вже. Команда йде в груповий етап ЛЧ. Є форвард, який там буде лише зростати в ціні. Не бачу сенсу взагалі його продавати зараз, бо по суті він один форвард потрібної якості і альтернативи гідної у Динамо немає.
    ты хотел сказать не после вчерашней игры, а после вчерашнего голы, игры у супряги нет.
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    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 24.09.2020 20:58
    +6
    Після вчорашньої гри Супряга додав у ціні мінімум 3 млн. Тому точно менше 18 зараз не захочуть вже. Команда йде в груповий етап ЛЧ. Є форвард, який там буде лише зростати в ціні. Не бачу сенсу взагалі його продавати зараз, бо по суті він один форвард потрібної якості і альтернативи гідної у Динамо немає.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.09.2020 20:52
    +7
    Ще пару голів в ЛЧ заб"є і ціна суттєво виросте..
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 24.09.2020 20:49
    +6
    Якби сильно хотіли вже б дали 15 лямів а так жують-жують дочекаються євро 2020 тоді і за 20 купити не зможуть.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:47
    -10
    сурок шубный Бога должен благодарить, что за это бревно дают хотя бы какие-то деньги.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.09.2020 20:52
    +7
    Ще пару голів в ЛЧ заб"є і ціна суттєво виросте..
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 24.09.2020 20:58
    +6
    Після вчорашньої гри Супряга додав у ціні мінімум 3 млн. Тому точно менше 18 зараз не захочуть вже. Команда йде в груповий етап ЛЧ. Є форвард, який там буде лише зростати в ціні. Не бачу сенсу взагалі його продавати зараз, бо по суті він один форвард потрібної якості і альтернативи гідної у Динамо немає.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 24.09.2020 20:49
    +6
    Якби сильно хотіли вже б дали 15 лямів а так жують-жують дочекаються євро 2020 тоді і за 20 купити не зможуть.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 24.09.2020 21:03
    +2
    Главное Игорю не дайте в казино сходить, а то потом и за 20-ку не договоритесь)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.09.2020 21:22
    0
    Ниче се подняли
    епрст ну если уже всрал сь так купить то дайте те 15 млн, пока он 25-35 не стал оцениваться владельцем, а то после ответного матча скажут даем 12,5-13?
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 24.09.2020 21:08
    0
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:47
    сурок шубный Бога должен благодарить, что за это бревно дают хотя бы какие-то деньги.
    https://www.youtube.com/watch?v=EomeLuK5u1s
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 24.09.2020 21:07
    0
    Либо, до следующего вторника дадут 15, либо Супряга останется в ДК играть в ЛЧ
    Ссылка
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