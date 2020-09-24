Болонья подняла предложение по Супряге уже до 12 миллионов

«Болонья» продолжает переговоры с «Динамо» по поводу форварда Владислава Супряги.

Сегодня итальянский клуб сделал новое, улучшенное предложение по Супряге: аренда с обязательным выкупом за 12 миллионов евро. Сумма может вырасти за счет различных бонусов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

При этом президент «Динамо» Игорь Суркис на уступки не идет. Он по-прежнему требует за игрока 15 миллионов.

Вчера сообщалось о том, что «Болонья» улучшила предложение до 10 миллионов евро.