Перевалили за 10 млн евро. Болонья улучшила предложение по Супряге

Однако руководство «Динамо» все равно не спешит давать согласие на трансфер

  • 23.09.2020 15:58
  • 1682 просмотра
  • 6 комментариев
Перевалили за 10 млн евро. Болонья улучшила предложение по Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга (крайний слева)

После перезагрузки переговорного процесса между «Болоньей» и «Динамо» по форварду Владиславу Супряге, итальянцы пошли на очередное улучшение своего предложения.

В настоящий момент «Болонья» готова заплатить за Супрягу более 10 миллионов евро, а еще часть суммы предусмотреть в виде бонусов. Итальянцы очень рассчитывают, что все-таки сумеют договориться с «Динамо».

Однако пока киевский клуб стоит на своем – 15 миллионов евро. Руководство «бело-синих» понимает, что ключевой задачей для клуба сейчас является выход в групповой раунд Лиги чемпионов, а потому до завершения 2-матчевой дуэли с «Гентом» вряд ли «Динамо» одобрит уход Супряги, роль которого в нападении команды ныне является очень важной.

Ранее интерес «Болоньи» к Супряге подтвердил главный тренер итальянцев Синиша Михайлович.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(8 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 23.09.2020 16:32
    0
    С супрягой ситуация такая что любой яркиймаич на евроарене может ценнник поднять в полтора - два раза.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 23.09.2020 16:27
    0
    Андрей Овчаренко, 23.09.2020 16:17
    Если его продавать, то надо и себе тогда норм форварда искать лямов от 8-10.
    За такую цену нормального форварда не найти. Можно взять на перспективу и воспитывать, но это тоже как повезет.
    Суркис тянет по одной простой причине, если в группу ЛЧ выйдут то никто его не продаст, а если нет то продадут скорее всего чтобы компенсировать финансовые потери от невыхода в группу. А там уже будут или искать или воспитывать, то уже третье дело.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 16:22
    +1
    Андрей Овчаренко, 23.09.2020 16:17
    Если его продавать, то надо и себе тогда норм форварда искать лямов от 8-10.
    А где нормального найти за 10 лимонов? Нормальные стоят от 80 лимонов.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 16:22
    0
    Да ну ладно: " ... роль которого в нападении команды ныне является очень важной." - бомбардир прям, в дк на деле полузащитники только и забивают в основном
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 16:17
    +1
    Если его продавать, то надо и себе тогда норм форварда искать лямов от 8-10.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.09.2020 16:05
    +5
    После сегодняшнего дубля придется еще 10млн добавить.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.09.2020 16:05
    +5
    После сегодняшнего дубля придется еще 10млн добавить.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 16:22
    +1
    Андрей Овчаренко, 23.09.2020 16:17
    Если его продавать, то надо и себе тогда норм форварда искать лямов от 8-10.
    А где нормального найти за 10 лимонов? Нормальные стоят от 80 лимонов.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 16:17
    +1
    Если его продавать, то надо и себе тогда норм форварда искать лямов от 8-10.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 23.09.2020 16:32
    0
    С супрягой ситуация такая что любой яркиймаич на евроарене может ценнник поднять в полтора - два раза.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 23.09.2020 16:27
    0
    Андрей Овчаренко, 23.09.2020 16:17
    Если его продавать, то надо и себе тогда норм форварда искать лямов от 8-10.
    За такую цену нормального форварда не найти. Можно взять на перспективу и воспитывать, но это тоже как повезет.
    Суркис тянет по одной простой причине, если в группу ЛЧ выйдут то никто его не продаст, а если нет то продадут скорее всего чтобы компенсировать финансовые потери от невыхода в группу. А там уже будут или искать или воспитывать, то уже третье дело.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 16:22
    0
    Да ну ладно: " ... роль которого в нападении команды ныне является очень важной." - бомбардир прям, в дк на деле полузащитники только и забивают в основном
    Ссылка
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