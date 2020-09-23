Перевалили за 10 млн евро. Болонья улучшила предложение по Супряге

После перезагрузки переговорного процесса между «Болоньей» и «Динамо» по форварду Владиславу Супряге, итальянцы пошли на очередное улучшение своего предложения.

В настоящий момент «Болонья» готова заплатить за Супрягу более 10 миллионов евро, а еще часть суммы предусмотреть в виде бонусов. Итальянцы очень рассчитывают, что все-таки сумеют договориться с «Динамо».

Однако пока киевский клуб стоит на своем – 15 миллионов евро. Руководство «бело-синих» понимает, что ключевой задачей для клуба сейчас является выход в групповой раунд Лиги чемпионов, а потому до завершения 2-матчевой дуэли с «Гентом» вряд ли «Динамо» одобрит уход Супряги, роль которого в нападении команды ныне является очень важной.

Ранее интерес «Болоньи» к Супряге подтвердил главный тренер итальянцев Синиша Михайлович.