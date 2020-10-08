ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Супрягой

«Динамо» официально объявило о продлении контракта с форвардом Владиславом Супрягой. Новое соглашение с 20-летним нападающим рассчитано на 5 лет – до лета 2025 года.
Супряга является игроком «Динамо» с лета 2018 года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Днепре-1». В нынешнем сезоне на счету Супряги 3 гола и 5 ассистов в 8 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
Летом Супрягу активно пыталась подписать «Болонья». Однако итальянский клуб не сумел договориться с руководством «Динамо» по поводу суммы трансфера.
Источник — ФК Динамо Киев
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я просто не знаю как правильно детеныш свинособаки называется
я просто не знаю как правильно детеныш свинособаки называется
Ну хотя бы можно запомнить как пишется слово , которым тебя называют по 100 раз на дню ?
Ну хотя бы можно запомнить как пишется слово , которым тебя называют по 100 раз на дню ?
Значит Динамо все правильно сделало
я просто не знаю как правильно детеныш свинособаки называется
я просто не знаю как правильно детеныш свинособаки называется
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