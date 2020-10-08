ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Супрягой

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года

  • 08.10.2020 16:57
  • 2784 просмотра
  • 31 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с Супрягой

«Динамо» официально объявило о продлении контракта с форвардом Владиславом Супрягой. Новое соглашение с 20-летним нападающим рассчитано на 5 лет – до лета 2025 года.

Супряга является игроком «Динамо» с лета 2018 года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Днепре-1». В нынешнем сезоне на счету Супряги 3 гола и 5 ассистов в 8 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Летом Супрягу активно пыталась подписать «Болонья». Однако итальянский клуб не сумел договориться с руководством «Динамо» по поводу суммы трансфера.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:54
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 17:51
    надо его в зоопарк отдать хороший
    Зоопарк жалко,он ведь там все загадит и засрет!Надо его заспиртовать и людям показывать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:51
    +1
    erty, 08.10.2020 17:50
    это , макс777, судя по всему "дете разврата" и назовем еко пока ignota singulis
    надо его в зоопарк отдать хороший
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:50
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 17:45
    еще макс777 есть. - может это щенок, плод любви ?
    я просто не знаю как правильно детеныш свинособаки называется
    это , макс777, судя по всему "дете разврата" и назовем еко пока ignota singulis
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:45
    +1
    erty, 08.10.2020 17:42
    это нам с тобой неведомо,может за ними и не усмотрели и они где-то и трахнулись,надо подождать!
    еще макс777 есть. - может это щенок, плод любви ?
    я просто не знаю как правильно детеныш свинособаки называется
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:43
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 17:40
    не , там черная дыра , бездонный приемник так сказать
    вот это сноровка и тренеровка у особи!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:42
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 17:40
    это последняя пара краснокнижных свино-собак или нет ?
    это нам с тобой неведомо,может за ними и не усмотрели и они где-то и трахнулись,надо подождать!
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 08.10.2020 17:42
    -1
    А через 3 года пойдёт по стопам Гладкого и Кравца. А мог нормальным футболистом стать. Но, пример Малиновского ему не показатель, увы.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:40
    0
    erty, 08.10.2020 17:38
    и не захлебнулась от дубляжей?спермоприемника у нее хватило?
    не , там черная дыра , бездонный приемник так сказать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:40
    0
    erty, 08.10.2020 17:37
    не мешай им у них брачные игры у животных,сейчас еще подползут соперники Forever_young_12 на "леди у гагу" и начнеться игрище-она должна достаться самому сильному,а может самому тупому,надо лодождать финала!
    это последняя пара краснокнижных свино-собак или нет ?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:38
    0
    jekаfunny, 08.10.2020 17:35
    Гомофеюк очень обиделся вчера , что его все обижают и решил наделать дубляжей
    и не захлебнулась от дубляжей?спермоприемника у нее хватило?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:37
    0
    jekаfunny, 08.10.2020 17:34
    Смешно как пара свинособак фантазирует что могла кому то указывать на ошибки , с их то мозгом и образованием
    не мешай им у них брачные игры у животных,сейчас еще подползут соперники Forever_young_12 на "леди у гагу" и начнеться игрище-она должна достаться самому сильному,а может самому тупому,надо лодождать финала!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:35
    0
    erty, 08.10.2020 17:22
    малышка,"леди у гагу",как ты себя чувствуешь?
    Гомофеюк очень обиделся вчера , что его все обижают и решил наделать дубляжей
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:34
    0
    Смешно как пара свинособак фантазирует что могла кому то указывать на ошибки , с их то мозгом и образованием
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 17:30
    -4
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 17:25
    Он в последнее время совсем плох стал, шизофрения прогрессирует.
    Мож ему чё-нить прописать, для оздоровления?? Ну типа двойной клизмы??
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 17:25
    -5
    Forever_young_12, 08.10.2020 17:24
    Да я уже неоднократно писал этому дятлу по поводу правописания и грамматических ошибок. Но видимо сперма в его ротовой полости блокирует движение мысли
    Он в последнее время совсем плох стал, шизофрения прогрессирует.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.10.2020 17:24
    -4
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 17:19
    Главный гей сайта пишет о каких-о ошибках, хотя у самого если сейчас поискать через каждое второе слово ошибка, удивительный прыгун.
    Да я уже неоднократно писал этому дятлу по поводу правописания и грамматических ошибок. Но видимо сперма в его ротовой полости блокирует движение мысли
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:22
    +2
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 17:19
    Главный гей сайта пишет о каких-о ошибках, хотя у самого если сейчас поискать через каждое второе слово ошибка, удивительный прыгун.
    малышка,"леди у гагу",как ты себя чувствуешь?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.10.2020 17:19
    -5
    Главный гей сайта пишет о каких-о ошибках, хотя у самого если сейчас поискать через каждое второе слово ошибка, удивительный прыгун.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:19
    +7
    сцуко ,сколько долбодятлов на метр площади-janu0320,, Олег Тимофеюк, serge_kr,, Forever_young_12, Ololololo !Быстро на первый второй рассчитайсь!И назначьте кого из башей шараги главным долбодятлом и доложите!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:17
    +5
    Forever_young_12, 08.10.2020 17:09
    Будет гнить в питушиной фабрике как Ярмола. Потом выжав все соки как у лимона, шкурку лимона выбросят Туркам
    Петушок, « пЕтушиной» «пЕтух»
    Ну хотя бы можно запомнить как пишется слово , которым тебя называют по 100 раз на дню ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:07
    +9
    Отлично
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:19
    +7
    сцуко ,сколько долбодятлов на метр площади-janu0320,, Олег Тимофеюк, serge_kr,, Forever_young_12, Ololololo !Быстро на первый второй рассчитайсь!И назначьте кого из башей шараги главным долбодятлом и доложите!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:17
    +5
    Forever_young_12, 08.10.2020 17:09
    Будет гнить в питушиной фабрике как Ярмола. Потом выжав все соки как у лимона, шкурку лимона выбросят Туркам
    Петушок, « пЕтушиной» «пЕтух»
    Ну хотя бы можно запомнить как пишется слово , которым тебя называют по 100 раз на дню ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:15
    +5
    4 ржавых лишенца негодуют
    Значит Динамо все правильно сделало
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:16
    +3
    janu0320, 08.10.2020 17:10
    твои мозги уже давно помяли, не напрягайся.
    Бойкинючка снова слив ?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:22
    +2
    Олег Тимофеюк, 08.10.2020 17:19
    Главный гей сайта пишет о каких-о ошибках, хотя у самого если сейчас поискать через каждое второе слово ошибка, удивительный прыгун.
    малышка,"леди у гагу",как ты себя чувствуешь?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:54
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 17:51
    надо его в зоопарк отдать хороший
    Зоопарк жалко,он ведь там все загадит и засрет!Надо его заспиртовать и людям показывать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:51
    +1
    erty, 08.10.2020 17:50
    это , макс777, судя по всему "дете разврата" и назовем еко пока ignota singulis
    надо его в зоопарк отдать хороший
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:50
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 17:45
    еще макс777 есть. - может это щенок, плод любви ?
    я просто не знаю как правильно детеныш свинособаки называется
    это , макс777, судя по всему "дете разврата" и назовем еко пока ignota singulis
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:45
    +1
    erty, 08.10.2020 17:42
    это нам с тобой неведомо,может за ними и не усмотрели и они где-то и трахнулись,надо подождать!
    еще макс777 есть. - может это щенок, плод любви ?
    я просто не знаю как правильно детеныш свинособаки называется
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:43
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 17:40
    не , там черная дыра , бездонный приемник так сказать
    вот это сноровка и тренеровка у особи!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:42
    +1
    jekаfunny, 08.10.2020 17:40
    это последняя пара краснокнижных свино-собак или нет ?
    это нам с тобой неведомо,может за ними и не усмотрели и они где-то и трахнулись,надо подождать!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:40
    0
    erty, 08.10.2020 17:38
    и не захлебнулась от дубляжей?спермоприемника у нее хватило?
    не , там черная дыра , бездонный приемник так сказать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:40
    0
    erty, 08.10.2020 17:37
    не мешай им у них брачные игры у животных,сейчас еще подползут соперники Forever_young_12 на "леди у гагу" и начнеться игрище-она должна достаться самому сильному,а может самому тупому,надо лодождать финала!
    это последняя пара краснокнижных свино-собак или нет ?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:38
    0
    jekаfunny, 08.10.2020 17:35
    Гомофеюк очень обиделся вчера , что его все обижают и решил наделать дубляжей
    и не захлебнулась от дубляжей?спермоприемника у нее хватило?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 08.10.2020 17:37
    0
    jekаfunny, 08.10.2020 17:34
    Смешно как пара свинособак фантазирует что могла кому то указывать на ошибки , с их то мозгом и образованием
    не мешай им у них брачные игры у животных,сейчас еще подползут соперники Forever_young_12 на "леди у гагу" и начнеться игрище-она должна достаться самому сильному,а может самому тупому,надо лодождать финала!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:35
    0
    erty, 08.10.2020 17:22
    малышка,"леди у гагу",как ты себя чувствуешь?
    Гомофеюк очень обиделся вчера , что его все обижают и решил наделать дубляжей
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:34
    0
    Смешно как пара свинособак фантазирует что могла кому то указывать на ошибки , с их то мозгом и образованием
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.10.2020 17:08
    0
    janu0320, 08.10.2020 17:03
    помянем
    Снова метил за гаражи кто-то притащил ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности