Лунин дебютировал за Овьедо, Михайлюк зажигает в НБА, Ястремская в финале

Главные новости за 16 января на Sport.ua

  • 17.01.2020 06:45
  • 1118 просмотров
  • 1 комментарий
Лунин дебютировал за Овьедо, Михайлюк зажигает в НБА, Ястремская в финале
© Twitter. Андрей Лунин
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 января.
 
Украинский голкипер неудачно провел первый матч в Сегунде.
 
Новый клуб украинца «Овьедо» проиграл «Альмерии» со счетом 0:2.
 
Sport.ua рассказывает о «Реале Овьедо» – клубе, где ближайшие полгода будет играть голкипер.
 
Минувшей ночью украинский защитник «Детройта» провел самый результативный матч в НБА.
 
Святослав Михайлюк имеет игровое время и набирает очки.
 
Сегодня украинец выдал топ-матч.
 
Вторая ракетка Украины впервые сразится за титул на турнире серии Премьер.
 
Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Украинские биатлонисты выдали лучшую мужскую гонку сезона.
 
Британские журналисты раскопали интересные нюансы о будущем формате ЛЧ.
 
Полузащитник сборной Латвии будет выступать в луганском клубе под номером 97.
 
Контракт c Ловро Цвеком рассчитан на два с половиной года.
 
Генеральный директор «Олимпика» сообщил, что клуб покидают 5 иностранцев.
 
Решение принято клубом в связи с травмой украинского полузащитника.
 
Бельгийский клуб готов летом продать украинца за 15 млн евро.
 
УЕФА опубликовал экономический и финансовый отчет за фискальный 2018 год.
 
Женскую сборную возглавил Борис Чижов, место коуча мужской стало вакантным.
 
В Киеве динамовцы тренировались несколько дней практически без мячей.
 
Киевское «Динамо» провело вечернюю тренировку на сборе в Турции.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 17.01.2020 07:14
    0
    Голешник какой пропустил хдддд))) Вот почему он в Реале даже вторым номером небыл.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 17.01.2020 07:14
    0
    Голешник какой пропустил хдддд))) Вот почему он в Реале даже вторым номером небыл.
    Ссылка
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