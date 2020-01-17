Лунин дебютировал за Овьедо, Михайлюк зажигает в НБА, Ястремская в финале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 января.

Украинский голкипер неудачно провел первый матч в Сегунде.

Новый клуб украинца «Овьедо» проиграл «Альмерии» со счетом 0:2.

Sport.ua рассказывает о «Реале Овьедо» – клубе, где ближайшие полгода будет играть голкипер.

Минувшей ночью украинский защитник «Детройта» провел самый результативный матч в НБА.

Святослав Михайлюк имеет игровое время и набирает очки.

Сегодня украинец выдал топ-матч.

Вторая ракетка Украины впервые сразится за титул на турнире серии Премьер.

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинские биатлонисты выдали лучшую мужскую гонку сезона.

Британские журналисты раскопали интересные нюансы о будущем формате ЛЧ.

Полузащитник сборной Латвии будет выступать в луганском клубе под номером 97.

Контракт c Ловро Цвеком рассчитан на два с половиной года.

Генеральный директор «Олимпика» сообщил, что клуб покидают 5 иностранцев.

Решение принято клубом в связи с травмой украинского полузащитника.

Бельгийский клуб готов летом продать украинца за 15 млн евро.

УЕФА опубликовал экономический и финансовый отчет за фискальный 2018 год.

Женскую сборную возглавил Борис Чижов, место коуча мужской стало вакантным.

В Киеве динамовцы тренировались несколько дней практически без мячей.

Киевское «Динамо» провело вечернюю тренировку на сборе в Турции.