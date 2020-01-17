Лунин дебютировал за Овьедо, Михайлюк зажигает в НБА, Ястремская в финале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 16 января.
Украинский голкипер неудачно провел первый матч в Сегунде.
Новый клуб украинца «Овьедо» проиграл «Альмерии» со счетом 0:2.
Sport.ua рассказывает о «Реале Овьедо» – клубе, где ближайшие полгода будет играть голкипер.
Минувшей ночью украинский защитник «Детройта» провел самый результативный матч в НБА.
Святослав Михайлюк имеет игровое время и набирает очки.
Сегодня украинец выдал топ-матч.
Вторая ракетка Украины впервые сразится за титул на турнире серии Премьер.
Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Украинские биатлонисты выдали лучшую мужскую гонку сезона.
Британские журналисты раскопали интересные нюансы о будущем формате ЛЧ.
Полузащитник сборной Латвии будет выступать в луганском клубе под номером 97.
Контракт c Ловро Цвеком рассчитан на два с половиной года.
Генеральный директор «Олимпика» сообщил, что клуб покидают 5 иностранцев.
Решение принято клубом в связи с травмой украинского полузащитника.
Бельгийский клуб готов летом продать украинца за 15 млн евро.
УЕФА опубликовал экономический и финансовый отчет за фискальный 2018 год.
Женскую сборную возглавил Борис Чижов, место коуча мужской стало вакантным.
В Киеве динамовцы тренировались несколько дней практически без мячей.
Киевское «Динамо» провело вечернюю тренировку на сборе в Турции.
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Источник — Sport.ua
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