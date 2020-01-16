УЕФА: Шахтер на 6-м месте в Европе по прибыли за 2018 год

На официальном сайте УЕФА опубликован экономический и финансовый отчет за фискальный 2018 год.
Донецкий «Шахтер» занял 6-е место в списке лучших европейских клубов по размеру полученной прибыли. По данным УЕФА, «горняки» получили 42 млн евро. Возглавили рейтинг французский «Монако» и английские «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал».
Экономический и финансовый отчет УЕФА: pdf-формат
Топ-20 лучших европейских клубов по размеру полученной прибыли за фискальный 2018 год:
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Источник — УЕФА
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