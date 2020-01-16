УЕФА: Шахтер на 6-м месте в Европе по прибыли за 2018 год

УЕФА опубликован экономический и финансовый отчет за фискальный 2018 год

  • 16.01.2020 18:12
  • 2639 просмотров
  • 9 комментариев
УЕФА: Шахтер на 6-м месте в Европе по прибыли за 2018 год
© ФК Шахтер Донецк
На официальном сайте УЕФА опубликован экономический и финансовый отчет за фискальный 2018 год.
 
Донецкий «Шахтер» занял 6-е место в списке лучших европейских клубов по размеру полученной прибыли. По данным УЕФА, «горняки» получили 42 млн евро. Возглавили рейтинг французский «Монако» и английские «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал».
 
Экономический и финансовый отчет УЕФА: pdf-формат
 
Топ-20 лучших европейских клубов по размеру полученной прибыли за фискальный 2018 год:
 
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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Макс Максов
      Макс Максов, 16.01.2020 19:15
    0
    Это успех! Но жаль, что уровень чемпионата, да и самого Шахтера не особо поднимается от этого...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.01.2020 18:53
    -3
    vitaha33, 16.01.2020 18:44
    Так чо ви парите, це суми продаж, а сукупний прибуток в іншій колонці, -96млн$. Ось така у нас журналістика...
    и то правда
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.01.2020 18:50
    -1
    ну так, всегда на уровне!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 16.01.2020 18:49
    0
    Frankov, 16.01.2020 18:28
    И как тут не вспомнить Жадсона,с его уже ставшим классическим вопросом?
    Что за вопрос?)
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 16.01.2020 18:44
    -1
    Так чо ви парите, це суми продаж, а сукупний прибуток в іншій колонці, -96млн$. Ось така у нас журналістика...
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 16.01.2020 18:36
    +3
    Frankov, 16.01.2020 18:28
    И как тут не вспомнить Жадсона,с его уже ставшим классическим вопросом?
    надоели вы уже, ни дня без дк прожить не можете
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 16.01.2020 18:28
    -6
    И как тут не вспомнить Жадсона,с его уже ставшим классическим вопросом?
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 18:27
    +1
    Недурственно,потому что не делают юшку из дешёвой рыбки
    Ссылка
    Andrew
      Andrew, 16.01.2020 18:20
    0
    Молодцы!
    Менеджмент эффективный, есть чему поучиться другим)
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 16.01.2020 18:36
    +3
    Frankov, 16.01.2020 18:28
    И как тут не вспомнить Жадсона,с его уже ставшим классическим вопросом?
    надоели вы уже, ни дня без дк прожить не можете
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 16.01.2020 18:27
    +1
    Недурственно,потому что не делают юшку из дешёвой рыбки
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 16.01.2020 19:15
    0
    Это успех! Но жаль, что уровень чемпионата, да и самого Шахтера не особо поднимается от этого...
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 16.01.2020 18:49
    0
    Frankov, 16.01.2020 18:28
    И как тут не вспомнить Жадсона,с его уже ставшим классическим вопросом?
    Что за вопрос?)
    Ссылка
    Andrew
      Andrew, 16.01.2020 18:20
    0
    Молодцы!
    Менеджмент эффективный, есть чему поучиться другим)
    Ссылка
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