УЕФА: Шахтер на 6-м месте в Европе по прибыли за 2018 год

На официальном сайте УЕФА опубликован экономический и финансовый отчет за фискальный 2018 год.

Донецкий «Шахтер» занял 6-е место в списке лучших европейских клубов по размеру полученной прибыли. По данным УЕФА, «горняки» получили 42 млн евро. Возглавили рейтинг французский «Монако» и английские «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал».

Экономический и финансовый отчет УЕФА: pdf-формат

Топ-20 лучших европейских клубов по размеру полученной прибыли за фискальный 2018 год: