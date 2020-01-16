Контракт украинца Рыбалки с турецким Сивасспором приостановлен на полгода

Решение принято клубом в связи с травмой украинского полузащитника

  • 16.01.2020 17:02
  • 3185 просмотров
  • 7 комментариев
Контракт украинца Рыбалки с турецким Сивасспором приостановлен на полгода
© ФК Сивасспор. Сергей Рыбалка
Контракт турецкого клуба «Сивасспор» с украинским футболистом Сергеем Рыбалкой приостановлен до июня из-за травмы игрока.
 
С сезона 2020/21 контракт полузащитника снова будет действовать, информирует пресс-служба клуба.
 
Напомним, Рыбалка подписал трехлетний контракт с турецким клубом в июле 2018 года. До того один сезон он отыграл на правах аренды из киевского «Динамо».
 
В чемпионате Турции Сергей сыграл 52 матча и забил 5 голов. «Сивасспор» лидирует в Суперлиге Турции (37 очков), опережая на 4 пункта «Истанбул Башакшехир».
 
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Источник — ФК Сивасспор

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.01.2020 17:52
    -1
    umnuy, 16.01.2020 17:43
    дедлунд насторожился
    Точно дед , не баб ?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.01.2020 17:44
    -1
    если бы не эта статья я бы и не знал что в турции лидер такой а галатасараи и фенербахчи всякие за пределами шестерки
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 16.01.2020 17:43
    -2
    дедлунд насторожился
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 16.01.2020 17:38
    -1
    Впервые такое вижу, чтоб из за травмы, с футболистом временно разрывали контракт. Я так думаю, тут УЕФА должна вмешаться
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 16.01.2020 17:38
    +2
    Очевидно, что в одностороннем порядке приостановить не могли, значит Рыбалка согласился.
    Может уже переподписали контракт на более выгодных условиях, но начнет действовать с июня?..
    В любом случае, уверен, что решение было обоюдное
    Ссылка
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 16.01.2020 17:19
    +5
    а что, так можно было???
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 16.01.2020 17:16
    +6
    пффф, не платить зп пока игрок травмирован?? а если бы было хуже?контракт разорвали бы? может еще на межсезонке игрокам платить не будете, клоунада
    Ссылка
    Видео |
      Видео |, 16.01.2020 17:16
    +6
    пффф, не платить зп пока игрок травмирован?? а если бы было хуже?контракт разорвали бы? может еще на межсезонке игрокам платить не будете, клоунада
    Ссылка
    Ігнатюк Олександр
      Ігнатюк Олександр, 16.01.2020 17:19
    +5
    а что, так можно было???
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 16.01.2020 17:38
    +2
    Очевидно, что в одностороннем порядке приостановить не могли, значит Рыбалка согласился.
    Может уже переподписали контракт на более выгодных условиях, но начнет действовать с июня?..
    В любом случае, уверен, что решение было обоюдное
    Ссылка
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