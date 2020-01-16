Контракт украинца Рыбалки с турецким Сивасспором приостановлен на полгода

Контракт турецкого клуба «Сивасспор» с украинским футболистом Сергеем Рыбалкой приостановлен до июня из-за травмы игрока.
С сезона 2020/21 контракт полузащитника снова будет действовать, информирует пресс-служба клуба.
Напомним, Рыбалка подписал трехлетний контракт с турецким клубом в июле 2018 года. До того один сезон он отыграл на правах аренды из киевского «Динамо».
В чемпионате Турции Сергей сыграл 52 матча и забил 5 голов. «Сивасспор» лидирует в Суперлиге Турции (37 очков), опережая на 4 пункта «Истанбул Башакшехир».
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Источник — ФК Сивасспор
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Может уже переподписали контракт на более выгодных условиях, но начнет действовать с июня?..
В любом случае, уверен, что решение было обоюдное
Может уже переподписали контракт на более выгодных условиях, но начнет действовать с июня?..
В любом случае, уверен, что решение было обоюдное
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