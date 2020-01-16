Вадим ЕВТУШЕНКО: «Динамо нужно набегать определенный километраж»

В Киеве динамовцы тренировались несколько дней практически без мячей

  • 16.01.2020 14:39
  • 573 просмотра
  • 3 комментария
Вадим ЕВТУШЕНКО: «Динамо нужно набегать определенный километраж»
© ФК Динамо Киев. Вадим Евтушенко
Ассистент главного тренера «Динамо» Вадим Евтушенко рассказал о старте тренировок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
 
– Сегодня – первый полноценный день, утренняя тренировка. Какие впечатления от начала работы? Изменили климатическую зону, тренируетесь в других условиях…
– Начало сбора действительно получается неплохим. Прекрасная погода, хорошее поле. Ребята работают с большим удовольствием, несмотря на то, что им на ходу приходится осваивать новые упражнения. Но мы пока что, после двух тренировок, остаемся довольными тем, что видим. Понятно, что еще не все выглядит так идеально, как хотелось бы, но это естественно. У нас сейчас задача не получить какую-то качественную картинку в плане футбола, а направленность идет на общефизическую подготовку. Несмотря на то, работаем мы с мячами или без, направленность мы выдерживаем. Пока еще, первое время, будем работать именно в этом направлении.
 
– В работе с мячами акцент был сделан на малые и средние квадраты. Сегодня были упражнения на полполя…
– Вы правильно говорите. Направленность – общефизическая подготовка. Ребятам нужно набегать определенный километраж и одновременно, постепенно, знакомиться с принципами тактических нюансов.
 
– Есть упражнения, когда одновременно используется по 2–3 мяча. Расскажите, что это за упражнения?
– Мы не будем углубляться. Пускай это будет называться, как говорил Валерий Васильевич – «организованный хаос».
 
– Сегодня также было тестирование. И вы отметили, что Вербич – спринтер. Это первое впечатление о нем по итогам теста?
– Эти тестирования – начальный этап подготовки. Поэтому сейчас обращать внимание на то, у кого какие показатели, не стоит. Будет видно в процессе следующего тестирования, когда футболисты уже проведут определенную работу. И будет видна разница. Это и есть основной показатель. А сегодня – это чисто педагогический метод измерения функциональной готовности на сейчас.
 
– Активную работу начали сразу, высокий темп…
– Почему? Мы же в Киеве готовились, велась подготовительная работа. Тренировались несколько дней практически без мячей. А здесь уже, на таком газоне, мы сочетаем специальную и не специальную работу. Поэтому, естественно, больше работаем с мячами.
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 16.01.2020 14:54
    0
    rugby1970, 16.01.2020 14:43
    "Динамо" - прежде всего нужны мозги! Хотя бы капельку, хотя бы одному из игроков или тренеров! А пока - мерзкое дно, позорящее имя ЛЕГЕНДАРНОГО КЛУБА! Я впервые побывал на игре КОМАНДЫ в 1975 году, о чем никогда не жалел (до предпоследнего сезона - регулярно посещал матчи). Сегодня - мне стыдно за это сборище КЛОУНОВ!
    Ты же на сайте вечно прославляешь донецких колорадов, как бы хреново они не играли. С чего это такой бот, как ты, должен что-то хорошее про Динамо писать?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 16.01.2020 14:48
    0
    rugby1970, 16.01.2020 14:43
    "Динамо" - прежде всего нужны мозги! Хотя бы капельку, хотя бы одному из игроков или тренеров! А пока - мерзкое дно, позорящее имя ЛЕГЕНДАРНОГО КЛУБА! Я впервые побывал на игре КОМАНДЫ в 1975 году, о чем никогда не жалел (до предпоследнего сезона - регулярно посещал матчи). Сегодня - мне стыдно за это сборище КЛОУНОВ!
    Ну когда ещё возглавляют команду такие не до тренера как Евтушенко то результата ждать не стоит.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 16.01.2020 14:43
    0
    "Динамо" - прежде всего нужны мозги! Хотя бы капельку, хотя бы одному из игроков или тренеров! А пока - мерзкое дно, позорящее имя ЛЕГЕНДАРНОГО КЛУБА! Я впервые побывал на игре КОМАНДЫ в 1975 году, о чем никогда не жалел (до предпоследнего сезона - регулярно посещал матчи). Сегодня - мне стыдно за это сборище КЛОУНОВ!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.01.2020 14:54
    0
    rugby1970, 16.01.2020 14:43
    "Динамо" - прежде всего нужны мозги! Хотя бы капельку, хотя бы одному из игроков или тренеров! А пока - мерзкое дно, позорящее имя ЛЕГЕНДАРНОГО КЛУБА! Я впервые побывал на игре КОМАНДЫ в 1975 году, о чем никогда не жалел (до предпоследнего сезона - регулярно посещал матчи). Сегодня - мне стыдно за это сборище КЛОУНОВ!
    Ты же на сайте вечно прославляешь донецких колорадов, как бы хреново они не играли. С чего это такой бот, как ты, должен что-то хорошее про Динамо писать?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 16.01.2020 14:48
    0
    rugby1970, 16.01.2020 14:43
    "Динамо" - прежде всего нужны мозги! Хотя бы капельку, хотя бы одному из игроков или тренеров! А пока - мерзкое дно, позорящее имя ЛЕГЕНДАРНОГО КЛУБА! Я впервые побывал на игре КОМАНДЫ в 1975 году, о чем никогда не жалел (до предпоследнего сезона - регулярно посещал матчи). Сегодня - мне стыдно за это сборище КЛОУНОВ!
    Ну когда ещё возглавляют команду такие не до тренера как Евтушенко то результата ждать не стоит.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 16.01.2020 14:43
    0
    "Динамо" - прежде всего нужны мозги! Хотя бы капельку, хотя бы одному из игроков или тренеров! А пока - мерзкое дно, позорящее имя ЛЕГЕНДАРНОГО КЛУБА! Я впервые побывал на игре КОМАНДЫ в 1975 году, о чем никогда не жалел (до предпоследнего сезона - регулярно посещал матчи). Сегодня - мне стыдно за это сборище КЛОУНОВ!
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