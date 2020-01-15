ВИДЕО. Как киевское Динамо прибыло в Анталью

Команда киевского «Динамо» прибыла в Анталью и начала первый зимний тренировочный сбор в Турции.
На свою первую вечернюю тренировку в Турции динамовцы вышли в хорошем настроении и провели апробацию газона.
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Источник — Sport.ua
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