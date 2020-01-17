ВИДЕО. Как Лунин не понял нового партнера и пропустил курьезный гол

Новый клуб украинца «Овьедо» проиграл «Альмерии» со счетом 0:2

  • 17.01.2020 04:09
  • 441 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Лунин не понял нового партнера и пропустил курьезный гол
© Twitter. Андрей Лунин
Украинский вратарь Андрей Лунин пропустил курьезный гол в дебютном матче за «Овьедо» в Сегунде, втором дивизионе чемпионата Испании.
 
Новый клуб украинца проиграл в выездном поединке «Альмерии» со счетом 0:2. Оба гола на счету Дарвина Нуньеса.
 
Первый гол украинский вратарь пропустил с пенальти на 62-й минуте. Через 11 минут из-за несогласованности с новым партнером украинец пропустил досадный второй мяч. Смотрите видео ключевого эпизода матча.
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    lgpaladin
    lgpaladin, 17.01.2020 04:37
    0
    Лунин еще не понял куда попал
    посмотрел матч - там вся команда по мячу попадать не может
    Ссылка
    lgpaladin
    lgpaladin, 17.01.2020 04:37
    0
    Лунин еще не понял куда попал
    посмотрел матч - там вся команда по мячу попадать не может
    Ссылка
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