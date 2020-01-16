Овьедо в дебютном матче Лунина проиграл Альмерии, пропустив два мяча

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который 16 января перешел на правах аренды в «Овьедо», уже на второй день после трансфера дебютировал за новый клуб.

Лунин вышел в старте своей команды на матч 23-го тура Сегунды против «Альмерии» и отыграл до финального свистка. К сожалению, «Овьедо» проиграл со счетом 0:2. Первый гол Андрей пропустил с пенальти, а второй с игры.

Отметим, что «Альмерия», набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице Сегунды. «Овьедо» с 23 баллами располагается на 17-й строчке, рядом с зоной вылета.