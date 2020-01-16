Лунин дебютирует за Овьедо на второй день после подписания контракта

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который вчера перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», сегодня, 16 января дебютирует за новый клуб.

Лунин попал в стартовый состав своей команды на матч 23-го тура Сегунды против «Альмерии». Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл лишь два матча в Кубке Испании за «Вальядолид». «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.

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