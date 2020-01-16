Лунин дебютирует за Овьедо на второй день после подписания контракта

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который вчера перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», сегодня, 16 января дебютирует за новый клуб.
Лунин попал в стартовый состав своей команды на матч 23-го тура Сегунды против «Альмерии». Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл лишь два матча в Кубке Испании за «Вальядолид». «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.
Читайте также: Третий Реал, конкурент чемпион мира и владелец миллиардер. Куда попал Лунин
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.