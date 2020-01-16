Лунин дебютирует за Овьедо на второй день после подписания контракта

Украинский голкипер выйдет в стартовом составе на матч против «Альмерии»

  • 16.01.2020 21:10
  • 5292 просмотра
  • 13 комментариев
Лунин дебютирует за Овьедо на второй день после подписания контракта
© Twitter. Андрей Лунин

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который вчера перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», сегодня, 16 января дебютирует за новый клуб.

Лунин попал в стартовый состав своей команды на матч 23-го тура Сегунды против «Альмерии». Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл лишь два матча в Кубке Испании за «Вальядолид». «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    КуцТВ
      КуцТВ, 16.01.2020 22:20
    0
    Лунин красава, уже затащил один раз!
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 16.01.2020 22:16
    +1
    Та там трансляція і коментатори на багато кращі ніж на нашій прем'єрі! Уявіть якщо така трансляція була в нашій першій лізі і такі емоційні коментатори, від яких не знаючи іспанську все розумієш?
    Ссылка
    Dre
      Dre, 16.01.2020 21:59
    +1
    Mad_Fer_it, 16.01.2020 21:51
    Трансляции Сегунды - канал
    LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
    Thanks
    Ссылка
    Yura Moisa
    online
    Yura Moisa, 16.01.2020 21:58
    +1
    http://www.hesgoal.com/news/58459/Almeria_vs_Real_Oviedo.html
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 16.01.2020 21:57
    +1
    CrimeanMax, 16.01.2020 21:56
    как раз таки этого матча там нет
    а не, есть. извиняюсь
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 16.01.2020 21:56
    0
    Mad_Fer_it, 16.01.2020 21:51
    Трансляции Сегунды - канал
    LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
    как раз таки этого матча там нет
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 16.01.2020 21:51
    +7
    Трансляции Сегунды - канал
    LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
    Ссылка
    andriychornyy
      andriychornyy, 16.01.2020 21:47
    +1
    http://vefire.ru/channel/LiveTVRu/
    Ссылка
    Drakaris
    online
      Drakaris, 16.01.2020 21:46
    -1
    Трансляція http://live.harleyquinnwidget.live/freelivematch/768395012748160.html
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 16.01.2020 21:38
    +2
    главное чтобы без откровенных привозов, пару матчей чтобы набрать игровой тонус, и будет тащить.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 16.01.2020 21:37
    +2
    Где трансляция?
    Ссылка
    pavel8873
      pavel8873, 16.01.2020 21:27
    +4
    2 місце і 17 . та ще й на виїзді. Луніну тяжко прийдеться.
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 16.01.2020 21:17
    +3
    Ребята. Где будет трансляция.? Кто то ранее писал.
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 16.01.2020 21:51
    +7
    Трансляции Сегунды - канал
    LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
    Ссылка
    pavel8873
      pavel8873, 16.01.2020 21:27
    +4
    2 місце і 17 . та ще й на виїзді. Луніну тяжко прийдеться.
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 16.01.2020 21:17
    +3
    Ребята. Где будет трансляция.? Кто то ранее писал.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 16.01.2020 21:38
    +2
    главное чтобы без откровенных привозов, пару матчей чтобы набрать игровой тонус, и будет тащить.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 16.01.2020 21:37
    +2
    Где трансляция?
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 16.01.2020 22:16
    +1
    Та там трансляція і коментатори на багато кращі ніж на нашій прем'єрі! Уявіть якщо така трансляція була в нашій першій лізі і такі емоційні коментатори, від яких не знаючи іспанську все розумієш?
    Ссылка
    Dre
      Dre, 16.01.2020 21:59
    +1
    Mad_Fer_it, 16.01.2020 21:51
    Трансляции Сегунды - канал
    LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
    Thanks
    Ссылка
    Yura Moisa
    online
    Yura Moisa, 16.01.2020 21:58
    +1
    http://www.hesgoal.com/news/58459/Almeria_vs_Real_Oviedo.html
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 16.01.2020 21:57
    +1
    CrimeanMax, 16.01.2020 21:56
    как раз таки этого матча там нет
    а не, есть. извиняюсь
    Ссылка
    andriychornyy
      andriychornyy, 16.01.2020 21:47
    +1
    http://vefire.ru/channel/LiveTVRu/
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 16.01.2020 22:20
    0
    Лунин красава, уже затащил один раз!
    Ссылка
    CrimeanMax
    online
    CrimeanMax, 16.01.2020 21:56
    0
    Mad_Fer_it, 16.01.2020 21:51
    Трансляции Сегунды - канал
    LaLiga SmartBank на ютубе. Не благодарите
    как раз таки этого матча там нет
    Ссылка
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