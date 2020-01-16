Третий Реал, конкурент чемпион мира и владелец миллиардер. Куда попал Лунин

То, о чем говорили с прошлого года, свершилось: Андрей Лунин не стал проводить в запасе второй сезон подряд и ушел из «Реала» уже в третью аренду. Это отличный повод написать о новой команде Андрея, тем более что волею судеб он попал в настоящую достопримечательность испанского футбола.

Команда-легенда

Астурия – северный, необычайно живописный регион Испании, который совсем не избалован футбольными победами. Хихон и Овьедо – два крупнейших города Астурии, представители которых никогда не становились чемпионами и не выигрывали Кубок Испании. При этом астурийские болельщики не по-испански горячи и агрессивны, поддерживая команды вне зависимости от уровня. Не класико, а именно астурийское дерби почитается в Испании как самое яркое и страстное:

В исторической таблице Ла Лиги, в которой просуммированы результаты команд высшей лиги за все время существования турнира, «Овьедо» занимает 18-е место: выше «Мальорки», «Вильярреала», «Алавеса» и других известных команд. Учитывая, что сейчас в высшей лиге Испании играет двадцать команд, можно сказать, что «готы» (прозвище по названии племени, проживавшем на территории Астурии в незапамятные времена) принимают участие в среднестатистическом сезоне Примеры.

Первый розыгрыш чемпионата Испании состоялся в 1926-м году, и уже через семь лет в нем дебютировал клуб из Овьедо. «Готы» без перерывов играли в элите до конца сороковых, потом выдали серию в шестидесятые, а всего провели в элите 38 сезонов. За команду поиграли Роберт Просинечки, Абель Шавьер, Санти Касорла, Виктор Онопко, ее тренировали Луис Арагонес, Оскар Табарес, Радомир Антич – в общем, болельщикам «Овьедо» со стажем есть что вспомнить.

Увы, после переезда клуба в 2000-м на новый стадион «Карлос Тартьере» увидеть там хороших футболистов становится все сложнее – даже в составе соперников. «Овьедо» подкосил испанский финансовый кризис, и строительство стадиона только помешало, а не помогло сводить дебет с кредитом. Первый же сезон в истории новой арены до сих пор остается последним на уровне Примеры, а уже в 2003-м «готы» были из-за грандиозных финансовых проблем отправлены вообще в четвертый дивизион.

Скорее всего, клуб давно прошел бы процедуру банкротства, если бы не тот самый уникальный статус и некоторые особенные обстоятельства. В 2012-м году, когда клуб оказался перед необходимостью собрать 1.9 млн евро или прекратить существование, «готы» начали продавать акции клуба по десять евро за штуку – их начали раскупать без преувеличения по всему миру. Всем иностранным акционерам за это дарован бесплатный вход на домашние матчи «Овьедо», и даже помимо этого клуб регулярно проводит акции с их участием.

Резонанс от флешмоба был настолько велик, что в итоге в клуб вложился… самый богатый человек мира. Карлос Слим, в 2010-13 гг.. занимавший первую строчку в списке Forbes, приобрел контрольный пакет акций клуба. Многие в этот момент начали мечтать о возвращении в элиту, но с этим совершенно не сложилось. Есть версия, что Слим (настоящий бог инвестирования, добившийся всех своих миллиардов именно благодаря умению правильно вкладываться) таким образом просто планировал выйти на рынок испанского ТВ.

Великая школа

Неотъемлемая составляющая легендарности «Овьедо»: клубная школа. Пусть «готы» и не выигрывают больших титулов, их воспитанники достигают выдающихся вершин. Санти Касорла, и в 35 лет остающийся в числе лучших игроков Примеры; Хуан Мата, собравший целую коллекцию медалей на уровне хоть клубов, хоть сборных; Мичу, который выдал хоть и один, но выдающийся сезон в Премьер-лиге – все они начинали свой футбольный путь именно на севере Испании.



ФК Овьедо. Санти Касорла

Новые времена, конечно же, убрали из команды шавьеров и онопко, но только поспособствовали возможностям работать с молодежью. В связи с этим появление Лунина именно в «Овьедо» (а не, скажем, в «Альмерии», которая также интересовалась украинским вратарем) несет в себе дополнительную перспективу: выводить перспективных игроков на топ-уровень здесь умеют.

Встретились два одиночества

Каков сюжет: вратарь, чемпион мира на молодежном уровне, проигравший конкуренцию в «Леганесе» Пичу Куэльяру, приезжает в «Овьедо», чтобы столкнуться с… вратарем, чемпионом мира на молодежном уровне, проигравшим конкуренцию в «Леганесе» Пичу Куэльяру!

Так уж вышло, что в основе команды сейчас играет человек, которого Лунин сменил на скамейке мадридского клуба. Нерео Шампань – опытный страж ворот, который еще в 2005-м году выиграл в составе молодежной сборной Аргентины чемпионат мира U-20. Много кто из той молодежки добрался не то что до национальной команды, а и до статуса легенд: в той команде играли Месси, Агуэро, Сабалета, Билья… Шампань же даже за команду U-20 так никогда и не сыграл, просидев турнир на скамейке.

Лунин в Овьедо: ближе к игровой практике, дальше от Реала

До 32 лет Нерео играл в родной Аргентине, главным образом за «Олимпо», но уже третий сезон проводит на испанских полях. «Леганес» принял решение арендовать вратаря через полгода выступлений в Примере, потом продлил соглашение на год, но в итоге Куэльяр дал конкуренту сыграть лишь шесть матчей на уровне высшей лиги. По окончании арендного соглашения аргентинец вернулся в «Олимпо», но только лишь для того, чтобы тут же уйти свободным агентом в «Овьедо».

Правда, при всей схожести судеб у Шампаня во вратарском свитере «Леганеса» есть один яркий хайлайт: он сыграл в, пожалуй, главном матче в истории клуба. По испанской традиции Нерео давали играть в Кубке Испании, и в сезоне-17/18 он оказался причастен к сенсационной победе команды на «Сантьяго Бернабеу». Действующий победитель Лиги чемпионов уступил «Леганесу» дорогу в полуфинал, хотя с первых минут сыграли Бензема, Рамос, Иско, Асенсио.

В «Овьедо» Шампань уже основной, и в 19 матчах Сегунды пропустил 27 мячей. Интересно, что третий вратарь команды, Альфонсо Эрреро, также пришел из «Реала»: воспитанник «бланкос» еще в 2016-м подписал контракт с астурийским клубом. Впрочем, он даже до перехода Лунина сыграл всего в трех матчах текущего чемпионата, так что, наверное, можно ожидать его ухода уже в зимнее трансферное окно.

Наставник

Еще лет пять назад мы бы говорили о тренере, который никогда не играл в футбол, с большим удивлением и ожиданиями как от очередного Моуриньо. Теперь же эти лэптоп-специалисты стали нормой – а гарантией что успеха, что провала факт отсутствия игроцкой карьеры никогда и не был.

Хави Росада всего на три года старше Шампаня, но его тренерский опыт составляет уже почти полтора десятилетия: уроженец Овьедо начал тренировать в 24 года. Львиная доля его карьеры прошла с юниорами: сначала с совсем периферийными клубами, потом с младшими командами «Овьедо». В сентябре, после ряда неудовлетворительных результатов, руководство клуба приняло решение заменить тренера Серхио Эжеа именно на Росаду.



ФК Овьедо. Хави Росада

Впрочем, при Росаде сильно лучше дела не стали: из восемнадцати матчей под его руководством выиграны всего пять, и преимущество над зоной вылета сейчас составляет всего одно очко. Встречи с прямыми конкурентами в лице «Малаги» и «Расинга» закончились вничью, и если дело так пойдет и дальше, Росада на новом месте тоже не задержится.

Мелочь, а приятно

По иронии судьбы те две испанские команды, которые в это межсезонье претендовали на Лунина, уже в четверг сыграют друг с другом. И Лунин уже попал в предварительную заявку «Овьедо» на матч с «Альмерией»!

Виталий ПАСИЧНЫЙ