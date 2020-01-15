ОФИЦИАЛЬНО: Лунин перешел в Овьедо

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», на правах аренды перешел в «Овьедо».

Как сообщает официальный сайт клуба Сегунды, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. В первой части этого сезона Лунин выступал за «Вальядолид», однако там Лунин практически не имел игровой практики, поэтому арендное соглашение было досрочно прервано.

Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь два матча в Кубке Испании. «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.

Напомним, 11 января Лунин выиграл серию пенальти за «Вальядолид» в Кубке Испании. Украинский голкипер отлично проявил себя в матче против «Марбельи».