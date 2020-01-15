ОФИЦИАЛЬНО: Лунин перешел в Овьедо

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», на правах аренды перешел в «Овьедо».
Как сообщает официальный сайт клуба Сегунды, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. В первой части этого сезона Лунин выступал за «Вальядолид», однако там Лунин практически не имел игровой практики, поэтому арендное соглашение было досрочно прервано.
Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь два матча в Кубке Испании. «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.
Напомним, 11 января Лунин выиграл серию пенальти за «Вальядолид» в Кубке Испании. Украинский голкипер отлично проявил себя в матче против «Марбельи».
Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4— Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020
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Источник — Sport.ua
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Терпеть не могу всякие леганесы, вальядолиды и райо вальекано
Терпеть не могу всякие леганесы, вальядолиды и райо вальекано
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