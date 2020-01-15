ОФИЦИАЛЬНО: Лунин перешел в Овьедо

Украинский вратарь продолжит карьеру в Сегунде

  • 15.01.2020 11:42
  • 5742 просмотра
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Лунин перешел в Овьедо
© ФК Овьедо. Андрей Лунин
20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», на правах аренды перешел в «Овьедо».
 
Как сообщает официальный сайт клуба Сегунды, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. В первой части этого сезона Лунин выступал за «Вальядолид», однако там Лунин практически не имел игровой практики, поэтому арендное соглашение было досрочно прервано.
 
Отметим, что в этом сезоне Лунин отыграл за «Вальядолид» лишь два матча в Кубке Испании. «Овьедо» занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды, рискуя вылететь в третий испанский дивизион.
 
Напомним, 11 января Лунин выиграл серию пенальти за «Вальядолид» в Кубке Испании. Украинский голкипер отлично проявил себя в матче против «Марбельи».
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 15.01.2020 12:50
    +2
    Удачі! Побільше сухих матчів і гарних сейвів!
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 15.01.2020 12:40
    +4
    Лишь бы была игровая практика. А то сколько можно мариновать такого талантливого вратаря. Как будто специально.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 15.01.2020 12:40
    +4
    по закону больших числе основной воротчик валидола сломается в следующем же матче
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 15.01.2020 12:29
    +4
    Прекрасна новина.Там і грати буде,і практики буде з обороною ов»єдо дуууже багато) а вальядоліду бажаю вилетіти з тріском в Сегунду-тримаю за це кулаки
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.01.2020 12:28
    +7
    Судя по месту Овьедо у андрюзи работы будет хватать
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.01.2020 12:27
    +2
    По звуку видео его в армию забрали,марширует кто-то
    Ссылка
    poltavaonelove
    online
      poltavaonelove, 15.01.2020 12:08
    +7
    Обидно, что именно благодаря Лунину эти гавнюки прошли дальше в кубке.
    Терпеть не могу всякие леганесы, вальядолиды и райо вальекано
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.01.2020 11:57
    +15
    Удачи Андрей. Тебе только 20 лет. Для вратаря это не возраст. Правильный выбор. Надо играть.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 15.01.2020 11:55
    +9
    Evgene Boykinyuk, 15.01.2020 11:52
    будет хохма если он будет сидеть и в овьедо)
    я тебе дам хохма
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 15.01.2020 11:52
    -5
    будет хохма если он будет сидеть и в овьедо)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.01.2020 11:57
    +15
    Удачи Андрей. Тебе только 20 лет. Для вратаря это не возраст. Правильный выбор. Надо играть.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 15.01.2020 11:55
    +9
    Evgene Boykinyuk, 15.01.2020 11:52
    будет хохма если он будет сидеть и в овьедо)
    я тебе дам хохма
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.01.2020 12:28
    +7
    Судя по месту Овьедо у андрюзи работы будет хватать
    Ссылка
    poltavaonelove
    online
      poltavaonelove, 15.01.2020 12:08
    +7
    Обидно, что именно благодаря Лунину эти гавнюки прошли дальше в кубке.
    Терпеть не могу всякие леганесы, вальядолиды и райо вальекано
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 15.01.2020 12:40
    +4
    Лишь бы была игровая практика. А то сколько можно мариновать такого талантливого вратаря. Как будто специально.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 15.01.2020 12:40
    +4
    по закону больших числе основной воротчик валидола сломается в следующем же матче
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 15.01.2020 12:29
    +4
    Прекрасна новина.Там і грати буде,і практики буде з обороною ов»єдо дуууже багато) а вальядоліду бажаю вилетіти з тріском в Сегунду-тримаю за це кулаки
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 15.01.2020 12:50
    +2
    Удачі! Побільше сухих матчів і гарних сейвів!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.01.2020 12:27
    +2
    По звуку видео его в армию забрали,марширует кто-то
    Ссылка
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